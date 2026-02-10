Adriana Lucia le respondió a María Fernanda Cabal tras cuestionarla por las inundaciones en Córdoba: “Yo no tengo camaradas”

Adriana Lucía defiende su independencia política y rechaza acusaciones de vínculos con el Gobierno o de recibir subsidios estatales - crédito @adrianalucia/Instagram/Colprensa

Las intensas lluvias que azotan a Colombia han desencadenado una crisis ambiental, social y económica sin precedentes, con especial gravedad en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde el impacto ha sido devastador.

El balance oficial emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) revela que al menos 14 personas perdieron la vida, cerca de 9.000 viviendas fueron destruidas por completo y alrededor de 50.000 familias debieron abandonar sus hogares por las inundaciones y deslizamientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Más de 100 emergencias se han registrado en 84 municipios de 14 departamentos, con 43.900 familias afectadas y la inundación de al menos 35.000 hectáreas de cultivos. Además, muchas rutas rurales permanecen intransitables y la pérdida de animales de granja profundiza la crisis alimentaria.

La crisis ambiental que enfrenta el Caribe colombiano derivó en un enfrentamiento entre la senadora María Fernanda Cabal y la cantante colombiana Adriana Lucía.

Inicialmente, la congresista de oposición cuestionó a la artista cordobesa por la calamidad pública que se registra en el departamento, al recordar que fue una de las voceras en respaldar al hoy presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial en 2022.

“Adriana Lucía, recuerde que fue en el Gobierno que usted apoyó que se robaron la UNGRD. Los camaradas de Petro se apropiaron de más de 1,7 billones de pesos, mientras ustedes no decían nada”, manifestó Cabal en su cuenta de X.

Al respecto, Adriana Lucía utilizó la misma plataforma digital para reafirmó su distancia tanto de la política como de cualquier beneficio estatal, y señaló que lka prioridad es atender las necesidades de los afectados por la ola invernal.

“Mi tierra es mi amor más profundo y haré todo para servirle. Hoy, vive una tragedia gigantesca que conmueve. Yo creo que todos los corruptos deben pagar cárcel”, comentó la cantante.

En la parte final de su mensaje, la compositora colombiana negó tener vinculos contractuales con el Gobierno de Gustavo Petro. “Yo no tengo camaradas, no soy corrupta, no tengo vínculos con el gobierno, nunca he recibido SUBSIDIOS. Sirva más bien”, puntualizó.