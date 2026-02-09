La farándula colombiana se volcó en apoyo a la emergencia invernal en Córdoba: “Hay una catástrofe grandísima”

El departamento de Córdoba es uno de los más afectados por la emergencia invernal, que ya deja más de 50.000 damnificados - crédito Carlos Ortega/EFE

La emergencia invernal que azota Colombia en el inicio de 2026 tiene en vilo a varias regiones del país. Las lluvias, impulsadas por frentes fríos del hemisferio norte terminaron desecandenando una emergencia humanitaria de gran magnitud en varios departamentos.

Entre las zonas más afectadas se encuentra el Caribe, y en particular los departamentos de Córdoba. Según los reportes oficiales hay más de 50.000 familias afectadas por las crecientes de los ríos que acabaron con sus hogares y, para agravar la situación, las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) apuntan a que las lluvias intensas persistirán en las próximas semanas.

Esto hizo que la comunidad del entretenimiento, liderada por algunos nacidos o relacionados con ambos departamentos. Uno de los más destacados fue Manuel Turizo, que en sus redes sociales compartió un video narrando el drama que atraviesan los habitantes de su departamento.

El cantante de pop latino mostró su preocupación por las inundaciones en su departamento y pidió a sus fans colaborar con donativos - crédito @manuelturizo/Instagram

“Las inundaciones están acabando con todo. Hay mucha gente que están teniendo que evacuar de sus casas. Todos los colegios públicos los están cogiendo de albergues. Hay miles de familias que se están quedando sin casas. Hay una catástrofe grandísima”, expresó el cantante.

Acto seguido, Turizo pidió ayuda a sus seguidores para contribuir con donativos para los damnificados. “Se están necesitando colchones para que la gente pueda tener donde dormir. Se están necesitando cobijas, se está necesitando mercados, se está necesitando agua, se está necesitando transporte pa’ poder sacar a la gente de las zonas inundadas”, manifestó, sumando un link a la publicación que redirige a la Fundación Imat que se encuentra apoyando.

Eso sí, fue claro en que no busca sacar un beneficio particular por ese apoyo. “No tiene que ser por ese link. De la manera que puedan ayudar, si pueden ayudar, por favor ayuden. Esto es por Montería, Colombia, toda la gente de Colombia (...) todo colombiano que pueda, póngase la mano en el corazón por la patria y ayude, por favor, con diez mil, veinte mil, cinco mil pesos, lo que sea, enviando su ayuda, simplemente”, manifestó.

El cantante de música popular Luis Alfonso se sumó a los esfuerzos para recaudar fondos y ayudar a las víctimas de la emergencia invernal - crédito @luisalfonso/Instagram

Horas después, el cantante de música popular Luis Alfonso —que recientemente dio un concierto en Planeta Rica, Córdoba— anunció durante un en vivo que también se sumaría a las acciones para coordinar donativos, colocando una cuenta de Bancolombia para que sus seguidores pudieran hacer los donativos. El propio Turizo se sumó al en vivo y apoyó la iniciativa del payanés.

Por otra parte, la presentadora Cristina Hurtado también uso sus plataformas digitales para dar visibilidad a la situación que atraviesa Córdoba. La antioqueña, que tiene junto a su esposo Josse Narváez una casa de campo en dicho departamento, compartió información relacionada con los donativos para los damnificados en dicho departamento.

Cristina Hurtado compartió en redes sociales información para orientar a sus seguidores y realicen donativos para paliar la crisis en Córdoba - crédito @crisshurtado/Instagram

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa crearon conciencia sobre el drama en Córdoba

Dos de las celebridades más populares del departamento de Córdoba estuvieron entre las primeras en aprovechar su influencia en redes sociales para hacer que sus seguidores tomen conciencia de la gravedad de la situación.

La más vehemente fue Adriana Lucía, que compartió una grabación difundida por la Gobernación de Córdoba en la que se evidencia el nivel de afectación que atraviesa la región por las precipitaciones, acompañada de unas palabras pidiendo a los colombianos que brinden apoyo a los damnificados.

La cantante compartió imágenes revelando la magnitud de las inundaciones en Córdoba, y anunció que ya está en la tarea de coordinar las labores de ayuda y donativos al departamento - crédito @adrianalucia/Instagram

“Córdoba vive hoy una tragedia de gran magnitud. Es imposible no conmoverse al ver las imágenes y hacernos al menos una idea de lo que está ocurriendo. Tierras completamente anegadas, pueblos cubiertos por el agua, animales buscando refugio, familias dejando sus casas sin saber lo que va a acontecer. Hemos visto el dolor en sus rostros, en la desesperanza de no saber lo que va a pasar pero también hemos visto el amor y la bondad de las comunidades que se unen para servir. Las tragedias ambientales no sólo muestran las necesidades latentes y cíclicas, también muestran la fuerza de su gente y el deseo de que aquello que nos bendice no nos maldiga. Se oye un lamento de mucha gente que nos necesita”, expresó Adriana en la publicación.

En cuanto a Martina, además de compartir el estado de su hermana, lamentó la delicada situación que se atraviesa en el departamento y alternó entre la publicación de imágenes que dan cuenta del nivel de destrucción causado por las inundaciones, y publicaciones de las autoridades reportando todo lo relacionado con la emergencia.

Martina La Peligrosa viene compartiendo información sobre la crisis en Córdoba de manera constante en sus redes sociales - crédito @martinalapeligrosa/Instagram