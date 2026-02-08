Policía captura en Soacha a colombiano solicitado por EE. UU. por vínculos con el Tren de Aragua

El procedimiento hizo parte de una operación de cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional. - crédito Dijin

La Policía Nacional confirmó la captura con fines de extradición de un ciudadano colombiano en el municipio de Soacha, Cundinamarca, requerido por la justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal transnacional conocida como el ‘Tren de Aragua’. El procedimiento se realizó en vía pública y hace parte de un trabajo articulado entre autoridades colombianas y estadounidenses.

De acuerdo con la información oficial, la operación fue adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió hacer efectiva la notificación de captura contra Hagy José Barrios Rojano, quien es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México.

La Policía informó que la captura se llevó a cabo en vía pública del municipio de Soacha, como resultado de un proceso de cooperación judicial y policial internacional. El procedimiento tuvo como objetivo hacer efectiva una orden de captura con fines de extradición, en cumplimiento de solicitudes emitidas por autoridades judiciales estadounidenses.

Según se indicó, la acción fue posible gracias al intercambio de información y a la coordinación entre las autoridades de ambos países, lo que permitió ubicar y notificar al requerido dentro del territorio nacional.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía mientras se adelantan los trámites de extradición. - crédito Policía Nacional

Presunta vinculación con estructura criminal transnacional

De acuerdo con la Policía Nacional, Hagy José Barrios Rojano es señalado de integrar la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’, una estructura delictiva con presencia en varios países de Centroamérica y en territorio de los Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que el capturado presuntamente se desempeñaba como enlace internacional de esta organización, y que estaría involucrado en la coordinación y ejecución de homicidios selectivos, secuestros y actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, en el marco del accionar criminal de dicha estructura.

Infraestructura para producción de estupefacientes

La información oficial también señala que la red criminal a la que pertenecería el capturado contaba con una infraestructura clandestina e improvisada destinada a la instalación y funcionamiento de laboratorios para la producción de clorhidrato de cocaína y metanfetamina.

Dichos laboratorios estarían ubicados en Albuquerque, Nuevo México, en los Estados Unidos. Además, la organización dispondría de un componente logístico localizado en zonas fronterizas, cuya función estaría orientada al traslado terrestre de los estupefacientes y su posterior ingreso a territorio estadounidense.

Las autoridades lo investigan por delitos relacionados con narcotráfico, homicidio y secuestro. - crédito Policía Nacional

Proceso de extradición en curso

Tras la captura, Barrios Rojano fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los trámites correspondientes dentro del proceso de extradición.

Las autoridades precisaron que el ciudadano colombiano es requerido por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, secuestro, homicidio y concierto para delinquir, conforme a las solicitudes judiciales emitidas por Estados Unidos.

El proceso se desarrollará en el marco de los tratados internacionales vigentes entre Colombia y Estados Unidos, y deberá surtir las etapas legales establecidas en la normativa colombiana.

Cooperación internacional contra el crimen organizado

La Policía Nacional destacó que este resultado operacional es producto del trabajo articulado con la agencia HSI de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación, lo que refleja el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Según la institución, estas acciones buscan impactar estructuras criminales con alcance transnacional, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico, el secuestro y otros delitos de alto impacto que afectan la seguridad regional.

La acción fue ejecutada por la DIJIN con apoyo de la agencia estadounidense HSI. - crédito Policía Nacional

Acciones contra organizaciones criminales

Finalmente, la Policía reiteró que continuará desarrollando acciones operativas e investigativas orientadas a la desarticulación de organizaciones criminales, tanto en el ámbito nacional como internacional, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana y apoyar los procesos judiciales en curso.

Las autoridades insistieron en que la cooperación con agencias extranjeras seguirá siendo una herramienta clave para enfrentar el crimen transnacional y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de seguridad y justicia.