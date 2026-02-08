Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

A través de sus redes sociales, Adriana Lucía y Martina La Peligrosa hicieron un llamado de ayuda a los colombianos para contribuir a paliar la delicada situación que atraviesan los habitantes del departamento de Córdoba, por cuenta de las inundaciones - crédito @adrianalucia/IG y Gobernación de Córdoba

La intensa temporada de lluvias atípicas impulsadas por frentes fríos del hemisferio norte ha desencadenado una emergencia humanitaria de gran magnitud en el Caribe colombiano, y especialmente en los departamentos de Córdoba y Sucre.

La situación cobra especial urgencia ante el riesgo de que las lluvias y vientos fuertes persistan, según las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las últimas estimaciones oficiales, citadas por el presidente Petro tras el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, resumen el balance trágico: “Hay 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 personas comprometidas”, una combinación de cifras que, según el propio Gobierno, supera la capacidad ordinaria de respuesta estatal.

El impacto humano se traduce en miles de damnificados con comunidades incomunicadas y pérdidas agrícolas aún imposibles de dimensionar con claridad.

Con este panorama, dos de las celebridades más populares del departamento de Córdoba, Adirana Lucía y Martina La Peligrosa, aprovecharon su influencia e impacto en redes sociales para hacer que sus seguidores tomen conciencia de la gravedad de la situación.

La más vehemente fue Adriana Lucía, que compartió una grabación difundida por la Gobernación de Córdoba en la que se evidencia el nivel de afectación que atraviesa la región por las precipitaciones, acompañada de unas palabras pidiendo a los colombianos que brinden apoyo a los damnificados.

La cantante compartió imágenes revelando la magnitud de las inundaciones en Córdoba, y anunció que ya está en la tarea de coordinar las labores de ayuda y donativos al departamento - crédito @adrianalucia/Instagram

“Córdoba vive hoy una tragedia de gran magnitud. Es imposible no conmoverse al ver las imágenes y hacernos al menos una idea de lo que está ocurriendo. Tierras completamente anegadas, pueblos cubiertos por el agua, animales buscando refugio, familias dejando sus casas sin saber lo que va a acontecer. Hemos visto el dolor en sus rostros, en la desesperanza de no saber lo que va a pasar pero también hemos visto el amor y la bondad de las comunidades que se unen para servir. Las tragedias ambientales no sólo muestran las necesidades latentes y cíclicas, también muestran la fuerza de su gente y el deseo de que aquello que nos bendice no nos maldiga. Se oye un lamento de mucha gente que nos necesita”, expresó Adriana en la publicación.

La cantante anunció que durante los próximos días estará informando a través de sus cuentas oficiales sobre los mecanismos para recolectar ayuda para los damnificados. “Hoy los necesitamos más que nunca”, remarcó la artista, que también hizo eco de la advertencia de las autoridades a los pobladores que todavía siguen resguardados en sus casas pese al peligro que representa para su integridad. “La vida es lo más importante. Ante el aumento del nivel del agua, se recomienda el desalojo preventivo de las viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Si vives a orilla del río o en zonas aledañas”, expresó Adriana Lucía.

En cuanto a Martina, además de compartir el estado de su hermana, lamentó la delicada situación que se atraviesa en el departamento y alternó entre la publicación de imágenes que dan cuenta del nivel de destrucción causado por las inundaciones, y publicaciones de las autoridades reportando todo lo relacionado con la emergencia.

Martina La Peligrosa viene compartiendo información sobre la crisis en Córdoba de manera constante en sus redes sociales - crédito @martinalapeligrosa/Instagram

Cabe señalar que la más reciente actualización de la emergencia en los departamentos emitida por el Puesto de Mando Unificado confirma que durante el fin de semana, de acuerdo con las estimaciones el Ideam, se presentarán lluvias durante todo el fin de semana en ambos departamentos, por lo que se espera aumento significativo en los caudales de los ríos y quebradas. Por esa razón se solicitó la evacuación a los habitantes de las zonas aledañas a los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.