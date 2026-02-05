Tras cita con Trump, Petro habla de capos de la cocaína y entrega el balance del bombardeo en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro aseguró que los nombres de los principales capos de la cocaína ya fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos - crédito Presidencia/Colprensa

El presidente Gustavo Petro, confirmó la entrega de un listado con los nombres de los principales capos de la cocaína a las autoridades de Estados Unidos y presentó el resultado de un bombardeo militar en el Catatumbo, operación que dejó siete miembros del ELN muertos y un capturado.

El mandatario informó que en la reunión sostenida el 3 de febrero de 2026 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, entregó información relevante sobre la estructura mundial del narcotráfico. Durante el encuentro, ambos gobiernos discutieron acciones conjuntas sobre seguridad y lucha contra el narcotráfico, en un clima que fue calificado como productivo y superador de tensiones diplomáticas recientes.

Petro explicó a través de sus canales oficiales que proporcionó a Trump los nombres de los llamados “capos de capos” del negocio global de la cocaína. “Los nombres de los capos de capos que he entregado a Trump no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína. He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en donde se encuentran”, afirmó el presidente.

El mandatario subrayó que estos jefes criminales residen fuera del país y reiteró su petición de apoyo internacional para desmantelar las redes financieras del narcotráfico. Además, llamó a reforzar la coordinación entre agencias de inteligencia para avanzar en las capturas e incautaciones en los principales centros de operación de estos grupos.

Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca para abordar temas de seguridad, cooperación bilateral y estrategias conjuntas contra el narcotráfico. - crédito Presidencia

Operativo militar en el Catatumbo: siete muertos y un capturado

El presidente Gustavo Petro informó que ordenó el decimocuarto bombardeo de la fuerza pública durante su gobierno, esta vez en la región del Catatumbo, tras verificar la no presencia de menores en el objetivo.

Según su balance, la ofensiva dejó siete miembros del ELN muertos, un capturado y la recuperación de 12 fusiles. Petro señaló que podría haber más heridos que escaparon en grupos dispersos y recordó que hace tres años el Gobierno propuso un proceso de paz al ELN, pero la respuesta fue el asesinato de 200 campesinos en la zona.

El mandatario enfatizó: “No es posible que los culpables vivan en los mayores lujos del mundo y los castigados y muertos sean los campesinos empobrecidos de Colombia”. Reiteró su llamado a apoyar a los campesinos cocaleros en la transición a cultivos legales y advirtió que quienes persistan en el narcotráfico y rechacen la paz enfrentarán las consecuencias del accionar del Estado.

La operación, dirigida contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Frente 33 de las disidencias de las FARC, se desplegó en los municipios de El Tarra y Tibú, departamento de Norte de Santander.

Según el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo López Barreto, el operativo involucró capacidades aéreas, presencia de tropas en tierra y la participación de unidades como la División de Aviación y Asalto Aéreo (Davaa) y la Fuerza de Tarea Vulcano.

“Hombres de las Fuerzas Militares se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona. Esta es una operación militar enmarcada bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y el respeto por los Derechos Humanos”, explicó López Barreto.

Gustavo Petro presentó el balance de la operación militar en el Catatumbo, donde las Fuerzas Militares reportaron siete miembros del ELN muertos y un capturado. - Crédito: Ejército Nacional / Colprensa

Crisis humanitaria y violencia armada en el Catatumbo

Desde 2025, la región del Catatumbo enfrenta una crisis persistente de orden público y desplazamiento. Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 han provocado 166 homicidios, más de 100.000 desplazados y la desaparición de seis firmantes de paz, especialmente en áreas rurales de El Tarra y Tibú.

Según información de las Fuerzas Militares, el Frente 33 habría duplicado su número de integrantes, superando los 500, tras la llegada de combatientes de otros departamentos y el apoyo logístico recibido desde Venezuela. El ELN, por su parte, mantiene una presencia estimada de más de 2.000 hombres, consolidando su dominio en zonas históricas del conflicto.

La intervención militar reciente representa el primer bombardeo directo contra las disidencias de alias Carlacá y marca un cambio en la estrategia de seguridad, al contrastar con la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno en los últimos años.

El presidente Petro explicó los alcances del bombardeo en el Catatumbo y reiteró su llamado a apoyar a los campesinos en la transición a cultivos legales. - crédito @petrogustavo/X

Estrategia internacional y apoyo a campesinos cocaleros

En su declaración, Petro reiteró la importancia de respaldar a los campesinos dedicados al cultivo de hoja de coca y propuso contratos a largo plazo con empresarios para incentivar la transición hacia cultivos legales. “He solicitado el apoyo máximo a nuestros campesinos pobres que cultivan hoja de coca, para sustituir sus cultivos por cultivos legales cuyos productos se puedan comprar por empresarios con contratos a largo plazo”, sostuvo el presidente.

El mandatario advirtió que quienes persistan en actividades ilegales y rechacen el proceso de paz enfrentarán las consecuencias del uso de la fuerza pública. “Quienes quieran seguirlos desde Colombia y no acepten el camino de la paz, que comienza desmantelando las infraestructuras del narcotráfico y el oro ilícito, simplemente correrán la consecuencia de ser hacedores de violencia. Al final es una decisión individual, pero aconsejo por una Colombia Grande que escojan la paz”, indicó Petro.