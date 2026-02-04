Estadounidense que pretendía entrar a Medellín con una maleta llena de preservativos pasó mal momento: fotos son reveladoras

Las autoridades continúan trabajando por cuidar a la ciudadanía de los depredadores sexuales - crédito X

Medellín es una de las ciudades que tiene en alerta a las autoridades por la cantidad de extranjeros que la visitan con fines sexuales, lo que ha sido ampliamente rechazado en la región y a nivel nacional, debido a que en algunos de los casos las víctimas de explotación son menores de edad.

En medio de la cantidad de casos registrados se destacó uno relacionado con un ciudadano estadounidense, que fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova de Medellín tras intentar ingresar al país con una cantidad inusual de preservativos en su equipaje, de acuerdo con lo revelado por el alcalde Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales.

El funcionario destacó la labor conjunta de la Alcaldía de Medellín y Migración Colombia, que permitió identificar al pasajero durante la entrevista migratoria al detectar respuestas incoherentes, lo que llevó a impedir su entrada.

La cantidad de preservativos que portaba el sujeto resultó alarmante para las autoridades - crédito YASUYOSHI CHIBA/AFP

En su cuenta de X el mandatario escribió lo siguiente: “Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y las diferentes autoridades, entre ellas Migración Colombia, se logró la inadmisión de un ciudadano estadounidense durante la entrevista migratoria, tras evidenciar respuestas incoherentes y portar una cantidad inusual de preservativos en su equipaje”, detalló Gutiérrez.

En la misma publicación el mandatario explicó que en los primeros días de 2026, ya se han registrado cuatro casos similares en los que se ha restringido el ingreso a personas que, según las autoridades, encendieron alertas relacionadas con posibles delitos de turismo sexual.

El alcalde enfatizó que este tipo de acciones se realizan con el fin de reafirmar “nuestro compromiso con la protección de la niñez, la prevención de delitos y el mensaje claro de que en Medellín no hay espacio para la explotación sexual. Gracias a cada institución que trabaja de manera coordinada para cuidar lo más valioso que tenemos, la niñez”.

Preocupación por las cifras de este delito en la ciudad

La Policía Nacional confirmó la inadmisión de 153 extranjeros con antecedentes de delitos sexuales contra menores en Medellín durante el último año y medio, acción vinculada a una ofensiva regional contra la explotación infantil. Además de frenar la entrada de individuos con historial criminal, las autoridades avanzaron con la extinción de dominio de al menos 10 bienes inmuebles utilizados para actividades ilícitas, con un valor estimado en $10.000 millones.

Policía y Migración trabajan por evitar el turismo sexual - crédito Migración Colombia/Colprensa

Ante este panorama, el comandante de la Unidad de Protección de la Policía Nacional, general Óscar Mauricio Rico Guzmán, precisó que la tecnología de la herramienta Angel Watch resultó fundamental para rastrear a agresores transnacionales y permitir su detección en los principales puntos de ingreso al país.

El despliegue de inteligencia no solo evitó que estos visitantes accedieran a la ciudad sino que llevó a la captura de 57 personas vinculadas a redes criminales de abuso infantil. El balance contempla, además, la identificación de 73 víctimas de ciudadanos extranjeros en Medellín, que actualmente cuentan con el acompañamiento de las autoridades especializadas.

En paralelo a las acciones operativas, la estrategia Operación Cazador impulsada por la Alcaldía de Medellín, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Transnacional de Investigaciones de Seguridad Nacional, viabilizó el esclarecimiento de casos emblemáticos que evidencian la gravedad transnacional del fenómeno.

La Alcaldía endurece medidas para prevenir delitos vinculados con el turismo y la explotación sexual infantil - crédito Colprensa

Cabe mencionar que, en junio de 2025, la Justicia de Estados Unidos dictó condena perpetua contra Stefan Andrés Correa por liderar una red sistemática de abuso de niñas en Medellín, verificando que el acusado viajó a Colombia en 48 ocasiones entre 2020 y 2024 exclusivamente para abusar sexualmente de menores de entre 9 y 12 años.

Su detención se llevó a cabo el 19 de abril de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando intentaba embarcarse rumbo a Medellín. En su posesión se encontraron 9 celulares con 58 videos y más de 100 fotografías de abuso infantil, además de conversaciones con proxenetas locales.