Por inundaciones en Medellín, Daniel Quintero arremetió contra Federico Gutiérrez: “Ausente como siempre, haciéndole campaña a Abelardo”

El exalcalde de Medellín señaló la ausencia de la actual administración durante la emergencia y cuestionó la reciente venta de UNE

Daniel Quintero criticó a Federico
Daniel Quintero criticó a Federico Gutiérrez tras inundaciones en Medellín - crédito Montaje Infobae

Un aguacero intenso el 28 de enero de 2026 generó graves inundaciones en varias zonas de la ciudad de Medellín, ocasionando afectaciones en la movilidad y daños en infraestructura vial, según las autoridades locales.

Las fuertes lluvias se presentaron en la tarde y comprometieron distintos puntos del Valle de Aburrá, principalmente en la Avenida Las Vegas, el sector de la estación Poblado del Metro y el centro comercial Monterrey.

La Administración municipal confirmó que, aunque no se registraron víctimas mortales ni deslizamientos de gran magnitud, el tráfico colapsó y varios comercios y residencias sufrieron afectaciones por el ingreso de agua.

La vía en la glorieta de Monterrey resultó especialmente impactada, pues el asfalto se desprendió y la circulación vehicular quedó restringida.

“Este es uno de los puntos críticos del cauce del río Medellín”, advirtieron las autoridades ambientales, quienes han identificado la vulnerabilidad del sector ante precipitaciones intensas.

Tras lo anterior, el exalcalde de la ciudad Daniel Quintero se pronunció a través de la red social X y aprovechó la coyuntura para cuestionar la gestión de su sucesor, Federico Gutiérrez.

“Medellín hoy sufrió graves inundaciones, mientras tanto, alias Fico ausente como siempre”, escribió Quintero, señalando que el actual mandatario “privatizó UNE y la vendió por un billón menos”.

Durante la jornada, usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos sobre el impacto de la tormenta en diferentes comunas.

Según declaraciones de Quintero, la Administración actual se encuentra “dedicada a la politiquería con su movimiento haciéndole eventos al candidato Abelardo De La Espriella”.

La Alcaldía de Medellín informó que equipos de emergencia monitorean los puntos de riesgo y trabajan en la recuperación de la movilidad urbana.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar los sectores afectados mientras continúan las labores de limpieza y reparación. “Qué desastre todo”, concluyó Quintero en su mensaje.

