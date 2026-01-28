Varias familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias en Bogotá: algunas personas tuvieron que dormir fuera de sus viviendas

Fuertes lluvias en Bogotá generaron emergencias en varias localidades - crédito Idiger

Las fuertes lluvias registradas el 27 de enero de 2026 en Bogotá sumieron a buena parte de la ciudad en el caos, dejando a cientos de personas atrapadas en extensos embotellamientos viales y obligando a muchas familias a atender emergencias domésticas por inundaciones dentro de sus viviendas.

En zonas como Primavera Occidental, localidad de Puente Aranda, el relato de los damnificados revela la magnitud de la crisis: “Se inundó la sala comedor, los muebles de los cuartos, la cocina. Perdí toda mi ropa”, relató Maritza Rodríguez, una de las vecinas afectadas, a Citytv.

Las imágenes que circularon muestran destrozos no solo causados por el aguacero, sino también por los fuertes vientos que arrancaron tejas en varias casas. Sin embargo, para los habitantes, la raíz del problema es clara.

“Las alcantarillas que tenemos están tapadas y que hemos reportado desde el mes de diciembre al acueducto y no nos han hecho el favor de venir a destaparlas. Vinieron, las intervinieron pero con una pala y un palo una persona cuando se necesita realmente un váctor y es lo que hemos solicitado desde el mes de diciembre”, reclamó Rodríguez.

Las consecuencias sanitarias se suman al drama material. “Vivo con mi hijo, con las dos niñas, dos adultos mayores y el niño mío de seis años. Ahorita lo tengo durmiendo en el segundo piso porque el olor no me daba para dormir con él acá abajo”, narró la afectada.

Un fuerte aguacero en Bogotá dejó calles y establecimientos comerciales completamente inundados. Este video muestra la magnitud de la emergencia, con personas caminando en el agua y locales sufriendo daños materiales - crédito redes sociales/X

La tarea de limpieza fue titánica, y se extendió por toda la cuadra: “Acá afectaron dos casas más. Igualito la gente estaba en la calle sacando y sacando y sacando agua”, aseguró la mujer.

El colapso de las redes de emergencia acentuó el sentimiento de abandono entre los afectados: “Llamamos también a la Secretaría de Salud y a la Subred y no... Que no tienen competencia, que no saben qué hacer en esos casos”.

Las quejas por la falta de atención institucional fueron compartidas en otras zonas castigadas por la lluvia, como el barrio María Paz en la localidad de Kennedy. Allí, según reportó el equipo periodístico, la situación es recurrente.

El cansancio por la repetición de emergencias es evidente entre los vecinos: “Dicen que la obra de la avenida Ciudad de Cali es la que está generando toda esta situación y pues dicen que están cansados con todo esto, porque han perdido varios enseres, han perdido neveras, la ropa y las casas tienen afectación en ese punto de la localidad de Kennedy”, narró uno de los habitantes del sector de María Paz, Kennedy.

Un grupo de ciudadanos se congrega en una calle de Bogotá mientras el tráfico se ve afectado, presuntamente a causa de las fuertes lluvias y las inundaciones que colapsaron la ciudad - crédito redes sociales/X

El efecto de las precipitaciones también se sintió en sectores de alto tránsito como la autopista norte con calle 87. En este punto fue tal el nivel de la inundación que el agua alcanzó la zona de los andenes. Los vehículos se vieron en la obligación de pasar, pese a que los mismos podrían dañarse.

El impacto en la movilidad se tradujo en demoras generalizadas. “Complicadísimo, y hasta ahora llegan bomberos a desembocar eso. Entonces, está muy complicado el tema”, aseguró una conductora afectada, destacando la tardanza en la respuesta a la emergencia. Otras voces del tráfico describieron: “No avanza. No avanza para nada”, en referencia a la lentitud del tránsito, mientras otra conductora explicó que permaneció “como 15 minutos de la 85 acá” y, en otro caso, “como dos cuadras, tres cuadras, ¿no? Como en 20 minutos”.

La magnitud de la emergencia en la infraestructura urbana fue confirmada por Guillermo Escobar, director del Idiger, quien detalló el alcance geográfico del daño: “Las localidades más afectadas o con mayor reporte fueron la localidad de Santa Fe, Puente Aranda, Usaquén, especialmente en el barrio Santa Cecilia, en la autopista norte por calle 87, San Cristóbal, Rafael Uribe, en los barrios Claret y Santa Lucía, en Engativá, en los barrios de Villa Gladis, Álamos y El Palmar, y en Kennedy, Patio Bonito y María Paz. La autopista Norte fue una de las vías mayormente damnificadas por inundaciones en la calle 87, 170 y empozamientos en la calle 215”, precisó Escobar a los periodistas.

Además, las autoridades contabilizaron 20 reportes por daños en redes de alcantarillado y afectaciones en viviendas en el norte y suroccidente de la capital, según informaron los equipos de Idiger a los medios.