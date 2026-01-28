Alina Lozano y Jim Velásquez fueron la primera pareja eliminada en ‘¿Apostarías por mí?’: así fue su experiencia en el “reality show”

Alina Lozano y Jim Velásquez fueron una de las 12 parejas elegidas para la primera temporada de '¿Apostarías por mí?' - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendieron a sus seguidores luego de que confirmaran su participación como una de las 12 parejas elegidas para la primera temporada de ¿Apostarías por mí?, formato de reality show producido por la cadena norteamericana Univisión.

El pasado domingo 25 de enero se produjo la primera eliminación, luego de que ninguna de las tres parejas en riesgo lograra superar el duelo de salvación, motivo por el que el público votó para salvar a dos de las tres parejas. Alina y Jim tuvieron la menor cantidad de votos, motivo por el que se despidieron de la competencia.

En diálogo con People en Español, Alina y Jim hablaron de su experiencia en el programa y se sintieron decepcionados de abandonar en la primera semana. “Esperábamos ganar. Tan pronto no, nos sorprendió el universo, nos sorprendió la vida y el déficit calórico de Jim, que lo hizo debilucho, frágil y ligero para esos desafíos”, afirmó la actriz medio en broma, medio en serio.

'¿Apostarías por mí?' marcó la gran apuesta de 2026 para Univisión de cara a su incursión en los 'reality shows' - crédito @apostariaspormi/Instagram

La pareja atribuyó su salida del formato a la dificultad que tenían sus seguidores para votar por ellos, aun cuando se podía seguir el reality show a través de la plataforma ViX. "Mucha gente, en mi caso, en las redes me preguntaba: ¿cómo es eso? ¿Cómo se vota? ¿Cómo hago? Mándeme el link, mándeme no sé qué. Entonces, yo creo que todavía hace falta que las personas conozcan realmente cómo es el tema de la votación", señaló Lozano.

Por su parte, Jim explicó que la pareja de Nuja Amar y Adrián Di Monte —una de las amenazadas en la última semana— ya tenían un público preparado y coordinado para apoyarlos en las votaciones, a diferencia de él y Alina. “Él [Adrián] ya lleva muchos realities, su público ya está acostumbrado a votar por él. Ya es un público entrenado en este tipo de juegos. Nosotros no, éramos muy nuevos, entonces yo creo que eso no jugó a nuestro favor”, comentó.

La pareja atribuyó su falta de experiencia en estos formatos y la falta de coordinación de su público para votar por ellos como los causantes de su salida prematura del programa - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Sobre la experiencia en sí, Alina Lozano admitió que fue mucho más agradable de lo que esperaba. “Para mí fue más fácil [la experiencia], con excepción de los retos, pero tenía mucho miedo con relación a la convivencia, la dormida, todas esas cosas, y la verdad, me encantó”. En cuanto a Jim, afirmó que esperaba un entorno más complicado, con “personas muy problemáticas”, pero finalmente no fue el caso. Eso sí, coincidió con Alina en que los retos son “fuertes”.

La pareja también habló sobre cómo incidió su participación en el reality show en su relación, y aseguraron que no fue nada distinto a lo que sucede con sus interacciones en redes sociales. “Nosotros nos la pasamos, como una gran parte de la relación cuando ya nos hicimos pareja, tratando de demostrar, de convencer, y decir: ‘¡Pero créannos!¡. Y ya no. Nosotros trabajamos, somos pareja, mostramos nuestro contenido, mostramos quiénes somos, somos un libro abierto, así que no nos afecta en lo absoluto. Ya no es un acto de fe", afirmó Alina.

Sobre este punto, Velásquez llegó a considerar rutinario el lidiar con los comentarios en redes sociales. “Es nuestro día a día. La gente siempre cuestiona, eh, nuestra relación y todo lo que pasa. Entonces, yo creo que ya estamos acostumbrados. Raro sería que no lo hicieran”, reconoció.

Además de hablar de algunas interacciones que tuvieron con los otros participantes en la competencia, Alina adelantó que tenían algunas sorpresas en mente. “Llega la revancha. Nosotros el jueves vamos a traerles una sorpresita y siguen sorpresitas de parte de Alina Lozano y Jim Velázquez, así que no crean que nos barrieron”, puntualizó.