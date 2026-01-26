Caos en corraleja en Zambrano, Bolívar: colapsó un palco de madera que sostenía a más de 300 personas, tres veces su capacidad

El colapso del palco de madera provisional se produjo por un sobrecupo, con unas 300 personas en una estructura diseñada para 100 - crédito Captura de Video Facebook

Una estructura provisional en la corraleja del municipio de Zambrano, en el departamento de Bolívar, cedió debido a un sobrecupo extremo, generando preocupación por la seguridad en eventos públicos y desencadenando una revisión de las medidas de acceso.

La emergencia se produjo en la tarde del sábado 24 de enero de 2026, cuando un palco de madera, construido en forma provisional, colapsó debido a que se encontraban más de 300 personas, cuando la estructura estaba diseñada para soportar a 100, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En videos publicados en redes sociales se evidencian los momentos de pánico de los asistentes para tratar de evacuar el sitio.

Incluso, testigos describieron una situación tensa y desordenada. Según relataron en el filme, la plataforma comenzó a vibrar y crujir mientras el público seguía el espectáculo taurino con música de banda en vivo.

Muchos no percibieron las señales de advertencia hasta que la estructura cedió abruptamente, causando que varias personas cayeran unas sobre otras. Los asistentes de los palcos vecinos evacuaron entre gritos y el personal de socorro actuó de inmediato, asegurando la zona y descartando lesiones graves.

Los organismos de socorro confirmaron que no se registraron personas lesionadas, lo que se considera un desenlace afortunado dadas las dimensiones del derrumbe y el número de involucrados.

Según la evaluación preliminar realizada por los socorristas, la presión sobrepasó por completo la capacidad de resistencia de la estructura, debilitando los amarres y provocando la caída parcial del módulo.

Tras el hecho, las autoridades ordenaron limitar la asistencia a 1.600 personas —1.400 adultos y 200 niños—, prohibiendo el ingreso de menores de cinco años y estableciendo inspecciones técnicas rigurosas que podrían determinar la cancelación futura de la actividad, según informó la teniente coronel Erika Carrión Díaz, comandante del Segundo Distrito de Policía de Bolívar, en diálogo con el medio Caracol Radio.

Finalmente, la Policía de Bolívar hizo un llamado público sobre la necesidad de asumir la responsabilidad en la organización de eventos masivos, poniendo en primer plano la protección de la vida y la integridad de los asistentes.