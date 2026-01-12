Colombia

Estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’ EN VIVO: conozca los participantes que se pelearán el maletín de los $400 millones

El reality regresa el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. con su tercera temporada, que promete estar repleta de emociones al mostrar de cerca la convivencia de 24 famosos

Marcelo Cezán y Carla Giraldo
Marcelo Cezán y Carla Giraldo seguirán siendo los presentadores de 'La casa de los famosos' en su tercera temporada - crédito Canal RCN

La cuenta regresiva llega a su fin. El lunes 12 de enero de 2026, La casa de los famosos Colombia vuelve a la pantalla chica para su esperada tercera temporada; el canal RCN promete un inicio cargado de sorpresas, intriga y emociones a flor de piel.

La nueva temporada se emitirá en su horario habitual, de 8:00 p. m. a 10:00 p. m., y estará disponible tanto en televisión como en la aplicación oficial de Canal RCN, en la que los fans podrán disfrutar del contenido exclusivo y la interacción en tiempo real.

A continuación, puede seguir el minuto a minuto de lo que será la primera noche del reality, donde los participantes lucharán por el codiciado premio de 400 millones de pesos, en una velada que será conducida por los carismáticos Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

En pocas líneas:

18:53 hsHoy

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

La presentadora y actriz ya está pisando fuerte con sus declaraciones antes del estreno oficial del reality, al revivir su polémico pasado con el exfutbolista Fredy Guarín

La relación de Sara Uribe con Freddy Guarín, que causó tanto revuelo en su momento, resurgió durante el lanzamiento de 'La casa de los famosos' - crédito @nazarethg1827/Instagram

El 8 de enero, el reality de La casa de los famosos Colombia lanzó su tercera temporada (se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p. m.), y en medio del evento, uno de los comentarios de la presentadora y modelo Sara Uribe, que será participante, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales.

18:11 hsHoy

Carla Giraldo fue objeto de “odios y amores” por su actitud en el lanzamiento de ‘La Casa de los famosos 3′: “Parece concursante”

La carismática presentadora encendió el ambiente en Bogotá al hacer comentarios audaces a participantes como Yina Calderón y Alejandro Estrada y Altafulla

Carla Giraldo se robó el show en el lanzamiento de La Casa de los Famosos 3 por sus "factos" - crédito @Axelarmijo/Tiktok

El lanzamiento de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, realizada el jueves 8 de enero en Bogotá, no dejó como protagonistas a los 23 participantes, sino a la polémica presentadora del reality Carla Giraldo.

17:23 hsHoy

Quiénes fueron los ganadores de ‘La casa de los famosos Colombia’ en sus anteriores ediciones

La tercera temporada llega con grandes expectativas, especialmente para los que siguen el reality desde su primera temporada.

Es relevante recordar que la primera edición fue ganada por la creadora de contenido Karen Sevillano, que dejó la vara muy alta, ya que su éxito se convirtió en un referente para las siguientes temporadas, ganándose el cariño de muchos.

Por otro lado, en la segunda temporada, la victoria fue para Altafulla, cantante, actor y creador de contenido, cuyo triunfo generó polémica debido al apoyo desmedido que recibió de futbolistas y figuras políticas.

Andrés Altafulla se quedó con
Andrés Altafulla se quedó con el maletín de 400 millones de pesos tras ganar la segunda temporada de 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN
17:18 hsHoy

Estos son los nombres de los participantes del reality

En 2026, el reality show reunió a una mezcla explosiva de famosos, cada uno con su propio perfil y personalidad, lo que promete generar mucha controversia, alianzas y, por supuesto, drama.

Esta edición contará con 24 participantes; 23 de ellos ya son conocidos, pero habrá un famoso que ingresará de manera sorpresiva durante la tan esperada noche de estreno del programa.

Aquí el listado completo de los concursantes que entran a la casa para enfrentarse a desafíos y estrategias:

  1. Sara Uribe: Modelo, presentadora, ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele (2012) y exparticipante de Survivor: La isla de los famosos (2023).
  2. Juanda Caribe: Influenciador, cantante, antiguo presentador de ¿Quién es la máscara? y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.
  3. Johanna Fadul: Actriz, creadora de contenido y exparticipante de Exatlón Colombia, Bake Off Celebrity Colombia y Los 50 de Telemundo.
  4. Alejandro Estrada: Actor, empresario y exparticipante de Protagonistas de Novela 3, Soldados 1.0 y MasterChef Celebrity Colombia.
  5. Marilyn Patiño: Actriz, cantante, modelo y presentadora de radio y televisión.
  6. Manuela Gómez: Creadora de contenido digital, empresaria y exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele.
  7. Sofía Jaramillo: Actriz, modelo y exparticipante de Soldados 1.0.
  8. Mariana Zapata: Creadora de contenido y exparticipante de La Casa de Alofoke 2.
  9. ‘Campanita’: Bailarín, exparticipante del Desafío XX y antiguo presentador de Día a Día.
  10. Valentino Lázaro: Creador de contenido para redes sociales.
  11. Juan Palau: Cantante y actor recordado por su participación en La Reina del Flow.
  12. ‘Beba’: Diseñadora, modelo y exparticipante del Desafío XX.
  13. Renzo Meneses: Deportista, modelo y exparticipante del Desafío XX.
  14. Juanse Laverde: Cantante y ganador de La Voz Kids en 2018.
  15. Nicolás Arrieta: Creador de contenido para redes sociales.
  16. Lorena Altamirano: Actriz, modelo y prometida del actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano.
  17. Jay Torres: Actor y cantante puertorriqueño.
  18. Alexa Torrex: Creadora de contenido digital, cantante e imitadora.
  19. Tebi Bernal: Deportista, modelo, creador de contenido y exparticipante de El Desafío y Guerreros Colombia.
  20. Luisa Cortina: Influenciadora, ex reina de belleza y exparticipante de Guerreros Colombia.
  21. Eidevin López: Creador de contenido para redes sociales.
  22. Maiker Smith: Creador de contenido para redes sociales.
  23. Yuli Ruiz: Modelo, creadora de contenido y empresaria.

