Estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’ EN VIVO: conozca los participantes que se pelearán el maletín de los $400 millones

Marcelo Cezán y Carla Giraldo seguirán siendo los presentadores de 'La casa de los famosos' en su tercera temporada - crédito Canal RCN

La cuenta regresiva llega a su fin. El lunes 12 de enero de 2026, La casa de los famosos Colombia vuelve a la pantalla chica para su esperada tercera temporada; el canal RCN promete un inicio cargado de sorpresas, intriga y emociones a flor de piel.

La nueva temporada se emitirá en su horario habitual, de 8:00 p. m. a 10:00 p. m., y estará disponible tanto en televisión como en la aplicación oficial de Canal RCN, en la que los fans podrán disfrutar del contenido exclusivo y la interacción en tiempo real.

A continuación, puede seguir el minuto a minuto de lo que será la primera noche del reality, donde los participantes lucharán por el codiciado premio de 400 millones de pesos, en una velada que será conducida por los carismáticos Marcelo Cezán y Carla Giraldo.