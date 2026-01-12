Colombia

En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

Alpha bajó su bandera y los concursantes que quedan en la competencia se disputan el primer lugar

Guardar
Hay nuevas sorpresas en la
Hay nuevas sorpresas en la competencia para este ciclo - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Los seguidores del Desafío Siglo XXI podrán disfrutar nuevamente de la competencia entre sus participantes favoritos, además de los problemas de convivencia y relaciones amorosas que le daban un toque aún más interesante al famoso programa.

Durante el lunes festivo 12 de enero de 2025 regresará el programa a la pantalla chica de los hogares colombianos, donde muchos están esperando el desenlace de uno de los programas con mayor rating en el territorio nacional, de acuerdo con los datos registrados por Kantar Ibope Media.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

20:47 hsHoy

El cambio de equipos sorprendió a los habitantes de cada una de las casas, que tuvieron que reunirse con sus nuevas parejas.

20:07 hsHoy

Zambrano y Miryan, como capitanes, quedaron con un súper poder, al ser los ganadores de la prueba: podrían eliminar a un integrante de su equipo para enviarlo al equipo rival y llevar a Gamma a alguno de los competidores de Neos.

Sin dudarlo, los dos determinaron que Kevyn debía salir de Neos para competir junto a Tina. Por su parte, Julio se despidió para formar pareja con Sofía.

La cabeza del equipo y su dupla mostraron su complicidad - crédito X
19:57 hsHoy

En el episodio antes del receso del programa, se jugó un Desafío Millonario en el que Gamma resultó como equipo ganador, pues sus integrantes lo dieron todo en la prueba.

19:47 hsHoy

El capítulo 111 del Desafío Siglo XXI que se emitió durante el 12 de diciembre de 2025 dejó muchas expectativas entre los seguidores del formato, pues el programa tuvo un receso por la típica programación decembrina del Canal Caracol y fue reemplazado por La vuelta al mundo, que siempre se transmite a fin de año.

Temas Relacionados

Desafío Siglo XXIDesafío hoyRegreso del DesafíoDesafío 12 de eneroDesafío capítulo 112Colombia-EntretenimientoColombia-NoticiasEn vivo

Últimas noticias

El desgarrador relato de Yennis Salazar, expersonera de Tamalameque, secuestrada por el ELN en condiciones inhumanas

Durante su cautiverio en la selva, la mujer fue sometida a aislamiento, maltrato y recibió comida contaminada, situaciones que agravaron su salud

El desgarrador relato de Yennis

Gustavo Petro respondió al ELN tras propuesta de crear un “acuerdo nacional” y recordó fallido proceso de paz: “Lo destruyó a sangre y fuego”

El jefe de Estado, en sus redes sociales, expresó su molestia frente al más reciente pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional, que puso sobre la mesa la intención de “construir el futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social”

Gustavo Petro respondió al ELN

Luis Gilberto Murillo habló de lo que serían ‘coqueteos’ del petrismo y no descartó unirse a la consulta del Pacto Amplio: “No nos cerramos”

En entrevista con Infobae Colombia, el excanciller y candidato presidencial, que radicó su aspiración con más de 1,2 millones de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, expresó su deseo de seguir analizando las posibilidades con miras a lo que será la escogencia del aspirante de la centro-izquierda de cara a la primera vuelta presidencial

Luis Gilberto Murillo habló de

Líderes políticos rechazaron la propuesta de un ‘acuerdo nacional’ del ELN: “No vamos a negociar con narcos las elecciones”

La guerrilla busca discutir durante las elecciones de 2026, pero diversos políticos de oposición no solo rechazaron la iniciativa, sino que señalaron que detrás de ella se escondía el intento de disfrazar la idea del Gobierno de una constituyente

Líderes políticos rechazaron la propuesta

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dante Spinetta en Mar del

Dante Spinetta en Mar del Plata: del recuerdo de su papá a la crianza de sus hijos y su amor por Aldosivi

Receta de ensalada de arroz con atún y verduras, rápida y fácil

Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en Argentina: requisitos y a quiénes se aplica

El recorrido inesperado del Rally Dakar tras abandonar África y los factores que determinaron su desembarco en Sudamérica

El 2025 fue el año de la normalización para los precios de los combustibles, que en dólares no aumentaron

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump y María Corina

Donald Trump y María Corina Machado se reunirán este jueves en la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro

Protestas en Irán: líderes europeos rechazaron la brutal represión del régimen

Suecia aumentará su gasto en Defensa ante la creciente amenaza rusa

El CNE de Honduras declaró ilegal el nuevo recuento de votos ordenado por Xiomara Castro y ratificó el triunfo de Asfura

“Hamnet”: dónde ver y todo sobre la película que ganó el mayor premio de los Globos de Oro

DEPORTES

El recorrido inesperado del Rally

El recorrido inesperado del Rally Dakar tras abandonar África y los factores que determinaron su desembarco en Sudamérica

El problema de las escuderías de la Fórmula 1 con el nuevo reglamento técnico que podría cambiar el curso de la temporada

El sorprendente anuncio de Neymar sobre Messi que causó furor en Brasil

Enzo Fernández, íntimo: el primer encuentro con Messi en la Selección, su adaptación a la Premier y la llamativa costumbre en Inglaterra

La frase con la que Cholo Simeone “le marcó la cancha” a Thiago Almada en medio de los rumores de una salida del Atlético de Madrid