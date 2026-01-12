En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

Hay nuevas sorpresas en la competencia para este ciclo - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Los seguidores del Desafío Siglo XXI podrán disfrutar nuevamente de la competencia entre sus participantes favoritos, además de los problemas de convivencia y relaciones amorosas que le daban un toque aún más interesante al famoso programa.

Durante el lunes festivo 12 de enero de 2025 regresará el programa a la pantalla chica de los hogares colombianos, donde muchos están esperando el desenlace de uno de los programas con mayor rating en el territorio nacional, de acuerdo con los datos registrados por Kantar Ibope Media.

