En vivo: el gran regreso del ‘Desafío Siglo XXI’ con el nuevo ciclo entre Neos y Gamma

Los seguidores del Desafío Siglo XXI podrán disfrutar nuevamente de la competencia entre sus participantes favoritos, además de los problemas de convivencia y relaciones amorosas que le daban un toque aún más interesante al famoso programa.
Durante el lunes festivo 12 de enero de 2025 regresará el programa a la pantalla chica de los hogares colombianos, donde muchos están esperando el desenlace de uno de los programas con mayor rating en el territorio nacional, de acuerdo con los datos registrados por Kantar Ibope Media.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El cambio de equipos sorprendió a los habitantes de cada una de las casas, que tuvieron que reunirse con sus nuevas parejas.
Zambrano y Miryan, como capitanes, quedaron con un súper poder, al ser los ganadores de la prueba: podrían eliminar a un integrante de su equipo para enviarlo al equipo rival y llevar a Gamma a alguno de los competidores de Neos.
Sin dudarlo, los dos determinaron que Kevyn debía salir de Neos para competir junto a Tina. Por su parte, Julio se despidió para formar pareja con Sofía.
En el episodio antes del receso del programa, se jugó un Desafío Millonario en el que Gamma resultó como equipo ganador, pues sus integrantes lo dieron todo en la prueba.
El capítulo 111 del Desafío Siglo XXI que se emitió durante el 12 de diciembre de 2025 dejó muchas expectativas entre los seguidores del formato, pues el programa tuvo un receso por la típica programación decembrina del Canal Caracol y fue reemplazado por La vuelta al mundo, que siempre se transmite a fin de año.