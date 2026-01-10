Boyacá tiene la abeja más grande del mundo: inauguran parque turístico con museo interactivo y miradores panorámicos de 14 metros

El proyecto turístico busca concienciar sobre la importancia de las abejas como polinizadoras y guardianes del ecosistema - crédito @abejamasgrandesut/TikTok

A tan solo kilómetro y medio del casco urbano, el municipio de Sutamarchán, en Boyacá, abrió un nuevo atractivo turístico que combina educación ambiental, ecoturismo y experiencias interactivas.

La obra principal es una abeja gigante de aproximadamente 14 metros de alto y 17 metros de largo, considerada más grande que la registrada en el Guinness World Records en Argentina.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proyecto busca sensibilizar a visitantes sobre la importancia de las abejas como polinizadoras y guardianes del ecosistema. Además, integra espacios educativos y de conservación, incluyendo un meliponario, un hotel de abejas y un museo apícola.

Un recorrido interactivo

Los visitantes pueden recorrer un túnel dentro de la abeja gigante que conduce a dos miradores panorámicos con vistas de Sutamarchán y municipios cercanos - crédito @abejamasgrandesut/TikTok

La estructura principal del parque permite a los visitantes ingresar a un túnel que recorre el interior de la abeja y conduce a dos miradores panorámicos. Desde estos puntos se obtienen vistas de Sutamarchán y de los municipios cercanos.

El meliponario incluye especies nativas sin aguijón, conocidas como meliponas, y otras especies originarias de municipios vecinos. Los visitantes pueden observarlas en su entorno natural, integrando la educación ambiental con la experiencia turística.

“Se trató de construir lo más parecida, real, lo más real que se pudo. Esta abeja tiene un túnel interno con dos extraordinarios miradores donde se puede ingresar para poder apreciar la belleza de Sutamarchán y de otros municipios que están alrededor, adicional a esto, construimos un meliponario que se trata de las abejas nativas sin aguijón. Tenemos alrededor de unas siete u ocho especies de abejas nativas y otras que han nacido en los municipios cercanos”, indicó Óscar Alvarado Forero, creador del parque, en declaraciones a Caracol Radio.

Hotel de las Abejas y museo apícola

El meliponario cuenta con abejas nativas sin aguijón (meliponas) y especies de municipios vecinos, observables en su entorno natural - crédito @abejamasgrandesut/TikTok y Minube/página web

Otro de los atractivos es el Hotel de las Abejas, una estructura construida con troncos, piedra y concreto, diseñada para albergar abejas nativas, solitarias y carpinteras. Este espacio permite que los turistas observen su comportamiento sin interferir en su hábitat natural.

El parque también cuenta con un museo apícola, donde las abejas de la especie apis mellifera, también conocida como abeja europea, habitan urnas de vidrio que facilitan su libre entrada y salida. Este museo pretende convertirse en un archivo histórico de la apicultura en Boyacá y en Colombia, recopilando biografías, objetos y relatos donados por apicultores de distintas regiones.

“Van a encontrar, por ahora, como atractivos adicionales unas plataformas 360° de alas para toma de selfies y más adelante la idea es seguir construyendo más atractivos para que los visitantes puedan disfrutar y aprender“, agregó Alvarado.

Óscar Alvarado Forero, creador del parque, destacó la construcción realista de la abeja y la integración del meliponario con siete u ocho especies nativas - crédito @boyacadeverdad/Facebook

El parque temático nació como un proyecto familiar inspirado en la memoria de la madre de los creadores, quien utilizaba la apiterapia para aliviar dolores articulares. La experiencia con las abejas motivó la creación de un espacio que combinara homenaje, educación y conservación ambiental.

“Desde niño vi a mi madre utilizando las abejas para cuidar su salud, como apiterapia. Las encargaba a algunos apicultores y pues cuando no lo conseguían nos invitaba a las fincas. Ella las llamaba mis enfermeras, ‘vamos a buscar mis enfermeras a la finca’, nos decía. En ocasiones las encontramos con facilidad y en otras se fallaba en el intento. Por ello, quisimos hacerle un homenaje a ella y por ese amor decidimos crear este parque temático de las abejas”, relató el creador del proyecto.

La construcción de la abeja gigante inició en marzo de 2025 y demandó entre ocho y nueve meses de trabajo. Actualmente, el parque se encuentra abierto al público en la vereda Centro, sobre la vía al Volcán y al Cañón, con acceso pavimentado y vistas panorámicas que también pueden disfrutarse en horario nocturno.

El parque está ubicado en la vereda Centro, sobre la vía al Volcán y al Cañón, con acceso pavimentado y vistas panorámicas también de noche - crédito Sirtur Boyacá

El horario de visita es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., y el ingreso tiene un valor de $10.000 por persona. Por sus características, se espera que el parque se convierta en un referente turístico, educativo y ambiental del municipio, fomentando el conocimiento y cuidado de las abejas entre locales y turistas.