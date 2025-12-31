Colombia

Sofía Vergara publicó el resumen de 2025 con fotos épicas junto a J Balvin, Eva Longoria, Ricky Martin, entre otros

La actriz sorprendió a sus seguidores al compartir un recuento de sus mejores momentos, desde colaboraciones con superestrellas hasta imágenes familiares y de su recuperación de la cirugía de rodilla

Guardar
Sofía Vergara despidió el año
Sofía Vergara despidió el año resaltando las fotos más icónicas del año con grandes figuras del entretenimiento - crédito @sofiavergara/Instagram

La actriz y empresaria Sofía Vergara despidió 2025 con una serie de publicaciones en redes sociales donde compartió un resumen de sus proyectos, colaboraciones y momentos personales más destacados del año.

La protagonista de la recordada serie Modern Family y de la producción de Netflix Griselda mostró imágenes junto a su hijo, familiares, amigos y figuras reconocidas del entretenimiento, además de recordar su participación en campañas con marcas como Skechers.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La actriz sorprendió a sus

Entre las fotografías más comentadas, Vergara incluyó capturas de los encuentros familiares y colaboraciones con celebridades, así como pasajes de su recuperación tras una segunda cirugía de rodilla.

Según lo compartido por la actriz, la segunda intervención tuvo lugar en julio de 2025, luego de una operación mayor realizada en abril de 2024.

Aunque la causa exacta de la lesión no se ha detallado, se sabe que Vergara enfrenta problemas crónicos en sus rodillas y que el cirujano ortopédico Justin Saliman, su expareja, formó parte del equipo médico en la primera cirugía y la acompañó durante su recuperación y en la segunda intervención.

Otra imagen que llamó la atención fue la que compartió junto al cantante J Balvin, tomada el 10 de julio, día del cumpleaños número 53 de la actriz.

En la fotografía, ambos posan en una bañera llena de espuma plástica, mientras Vergara cubre juguetonamente el rostro del artista. Junto a la imagen, Balvin escribió en su momento: “Feliz cumpleaños a la reina de reinas @sofiavergara. Una foto legendaria para mí que la admiro tanto y posiblemente una foto soñada para muchos (sic)”.

Así felicitó J Balvin a
Así felicitó J Balvin a Sofía Vergara por su cumpleaños - crédito @jbalvin/IG

Y agregó: “Pd: ¡Mi mujer me dio permiso pa’ la foto! 😂 (sic)”. La publicación rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos.

Vergara también destacó el homenaje que recibió en Barranquilla, donde se erigió un monumento en su honor.

Cabe recordar que el tributo generó críticas en redes sociales debido a que la actriz demoró varias horas en expresar públicamente su agradecimiento.

La artista incluyó además instantáneas con figuras como Karol G, Ricky Martin, Anitta, Eva Longoria, Eiza González, reforzando su vínculo con otros referentes de la industria.

Las publicaciones de fin de año de Vergara, en las que también incluyó a su pareja, provocaron una ola de comentarios, en su mayoría positivos, en los que seguidores y colegas le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para el año entrante.

“Lo mejor para este 2026 !!!! ❤️❤️❤️" ; “Tu amiga tomando selfies y tu batallando con el zapato, lol Happy New Year” ; “Feliz año nuevo Sofi ❤️❤️❤️ que brilles.. siempre" ; “Great moments 😍😍" ; “Presiento que van a matar a balvin JAJAJA” ; “Cada día más espectacular 😍 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

La monumental estatua de Sofía
La monumental estatua de Sofía Vergara, de 7,5 metros, simboliza el orgullo barranquillero y colombiano - crédito @AlejandroChar/X

¿Quién es la pareja de Sofía Vergara?

El 15 de diciembre, Sofía Vergara compartió públicamente una imagen junto al empresario estadounidense Douglas Chabbott, con el mensaje “Te amo”, confirmando así los rumores sobre su relación sentimental tras meses de especulaciones.

La relación entre Vergara, de 53 años, y Chabbott, de 39, generó comentarios acerca de la diferencia de edad, aunque la publicación evidenció el bienestar de la pareja y su determinación de no dejarse influir por las opiniones externas.

Chabbott, actual vicepresidente de Dasan Inc., firma dedicada a la joyería de lujo, mantiene un perfil bajo en los medios a pesar de su visibilidad en el ámbito empresarial y sus vínculos con diversas figuras del espectáculo internacional.

Durante la celebración del cumpleaños número 53 de Vergara, realizada en julio de 2025 en la isla italiana de Cerdeña, Chabbott formó parte del círculo de invitados especiales en una cena privada en el restaurante Nammos, en compañía de amigos y familiares.

En esa ocasión, la actriz compartió en sus historias una nota atribuida al empresario, mostrando la cercanía y solidez del vínculo entre ambos.

Temas Relacionados

Resumen Año ViejoAño Nuevo 2026Sofía VergaraDouglas ChabbottColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Shakira está entre los músicos mejor pagados de 2025: superó a Drake y Bad Bunny

El éxito de la barranquillera fue marcado por sus presentaciones a nivel mundial durante la gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira está entre los músicos

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

Top de películas imprescindibles para

Euro: cotización de cierre hoy 31 de diciembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 30 de diciembre de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Resultados Sinuano Día 31 de diciembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 31 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Radiografía de la música en

Radiografía de la música en vivo en Colombia durante 2025: ¿por qué los colombianos van a conciertos?

Shakira está entre los músicos mejor pagados de 2025: superó a Drake y Bad Bunny

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Jessi Uribe mostró el muñeco de Año Viejo que hizo inspirado en Pipe Bueno y desató risas: “Me tocó quemarlo, papi”

Shakira despidió 2025 con un emotivo mensaje a su “manada”: “Me esforcé en agradecer incluso a quienes me han hecho daño”

Deportes

América de Cali tendrá nuevo

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional