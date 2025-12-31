Sofía Vergara publicó el resumen de 2025 con fotos épicas junto a J Balvin, Eva Longoria, Ricky Martin, entre otros

Sofía Vergara despidió el año resaltando las fotos más icónicas del año con grandes figuras del entretenimiento - crédito @sofiavergara/Instagram

La actriz y empresaria Sofía Vergara despidió 2025 con una serie de publicaciones en redes sociales donde compartió un resumen de sus proyectos, colaboraciones y momentos personales más destacados del año.

La protagonista de la recordada serie Modern Family y de la producción de Netflix Griselda mostró imágenes junto a su hijo, familiares, amigos y figuras reconocidas del entretenimiento, además de recordar su participación en campañas con marcas como Skechers.

Entre las fotografías más comentadas, Vergara incluyó capturas de los encuentros familiares y colaboraciones con celebridades, así como pasajes de su recuperación tras una segunda cirugía de rodilla.

Según lo compartido por la actriz, la segunda intervención tuvo lugar en julio de 2025, luego de una operación mayor realizada en abril de 2024.

Aunque la causa exacta de la lesión no se ha detallado, se sabe que Vergara enfrenta problemas crónicos en sus rodillas y que el cirujano ortopédico Justin Saliman, su expareja, formó parte del equipo médico en la primera cirugía y la acompañó durante su recuperación y en la segunda intervención.

Otra imagen que llamó la atención fue la que compartió junto al cantante J Balvin, tomada el 10 de julio, día del cumpleaños número 53 de la actriz.

En la fotografía, ambos posan en una bañera llena de espuma plástica, mientras Vergara cubre juguetonamente el rostro del artista. Junto a la imagen, Balvin escribió en su momento: “Feliz cumpleaños a la reina de reinas @sofiavergara. Una foto legendaria para mí que la admiro tanto y posiblemente una foto soñada para muchos (sic)”.

Así felicitó J Balvin a Sofía Vergara por su cumpleaños - crédito @jbalvin/IG

Y agregó: “Pd: ¡Mi mujer me dio permiso pa’ la foto! 😂 (sic)”. La publicación rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos.

Vergara también destacó el homenaje que recibió en Barranquilla, donde se erigió un monumento en su honor.

Cabe recordar que el tributo generó críticas en redes sociales debido a que la actriz demoró varias horas en expresar públicamente su agradecimiento.

La artista incluyó además instantáneas con figuras como Karol G, Ricky Martin, Anitta, Eva Longoria, Eiza González, reforzando su vínculo con otros referentes de la industria.

Las publicaciones de fin de año de Vergara, en las que también incluyó a su pareja, provocaron una ola de comentarios, en su mayoría positivos, en los que seguidores y colegas le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para el año entrante.

“Lo mejor para este 2026 !!!! ❤️❤️❤️" ; “Tu amiga tomando selfies y tu batallando con el zapato, lol Happy New Year” ; “Feliz año nuevo Sofi ❤️❤️❤️ que brilles.. siempre" ; “Great moments 😍😍" ; “Presiento que van a matar a balvin JAJAJA” ; “Cada día más espectacular 😍 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

La monumental estatua de Sofía Vergara, de 7,5 metros, simboliza el orgullo barranquillero y colombiano - crédito @AlejandroChar/X

¿Quién es la pareja de Sofía Vergara?

El 15 de diciembre, Sofía Vergara compartió públicamente una imagen junto al empresario estadounidense Douglas Chabbott, con el mensaje “Te amo”, confirmando así los rumores sobre su relación sentimental tras meses de especulaciones.

La relación entre Vergara, de 53 años, y Chabbott, de 39, generó comentarios acerca de la diferencia de edad, aunque la publicación evidenció el bienestar de la pareja y su determinación de no dejarse influir por las opiniones externas.

Chabbott, actual vicepresidente de Dasan Inc., firma dedicada a la joyería de lujo, mantiene un perfil bajo en los medios a pesar de su visibilidad en el ámbito empresarial y sus vínculos con diversas figuras del espectáculo internacional.

Durante la celebración del cumpleaños número 53 de Vergara, realizada en julio de 2025 en la isla italiana de Cerdeña, Chabbott formó parte del círculo de invitados especiales en una cena privada en el restaurante Nammos, en compañía de amigos y familiares.

En esa ocasión, la actriz compartió en sus historias una nota atribuida al empresario, mostrando la cercanía y solidez del vínculo entre ambos.