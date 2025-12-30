Colombia

Trabajadores independientes verán impactados sus aportes a salud y pensión con el nuevo salario mínimo

El reciente ajuste redefine las cargas financieras mensuales para aquellos que trabajan de manera autónoma en Colombia

El incremento desató todo tipo de comentarios en el territorio nacional - crédito Presidencia

El reciente aumento del salario mínimo en Colombia en un 23% también tiene repercusiones en el monto base para calcular los pagos obligatorios por salud y pensión de los trabajadores independientes. Con este ajuste, aquellos que no se desempeñan en empresa deberán cotizar sobre una base más alta, lo que representa un impacto notable en sus obligaciones financieras.

De acuerdo con el anuncio del presidente Gustavo Petro, el nuevo salario mínimo quedó en $1.750.905, y el auxilio de transporte llegó a $249.095. Esto impacta directamente los aportes a seguridad social, teniendo en cuenta que la normativa exige que la base de cotización de los independientes se fije exclusivamente por el salario mínimo, sin incluir el auxilio de transporte. Así, para el 2026, la base mínima sobre la que se calcularán los pagos es de $1.746.882.

Las leyes colombianas indican que ningún trabajador independiente puede aportar por debajo del salario mínimo legal vigente. Así que el cambio en el valor afectará especialmente a aquellos que reciben ingresos iguales o apenas superiores a la cifra fijada, teniendo en cuenta que el monto para calcular sus aportes no podrá reducirse, aunque el 40% de sus ingresos sea inferior a esa cifra.

El salario mínimo en Colombia
El salario mínimo en Colombia impactará a los trabajadores independientes - crédito Colprensa

¿Cuánto pagarán los trabajadores independientes en 2026 en salud y pensión?

Por ejemplo, si un independiente recibe exactamente $1.750.905, debe calcular sus aportes sobre ese valor. Si sus ingresos ascienden a $4.000.000, el 40% de este monto también resulta menor al salario mínimo, por lo que la base de cotización se ajusta al mínimo legal.

Únicamente cuando el ingreso es mayor, como en el caso de quienes ganan $5.000.000, es posible aplicar el porcentaje del 40% para establecer el pago, siempre y cuando el resultado supere el salario mínimo vigente.

En cuanto a los pagos por riesgos laborales, aquellos que deban cotizar mediante una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) tendrán que asumir tasas variables que oscilan entre el 0,5% y casi el 7%, dependiendo del nivel de riesgo asociado a su actividad. Este componente añade un costo adicional a la cotización mensual de los trabajadores independientes.

Con este panorama, el ejemplo indica que el trabajador independiente que debe cotizar sobre un total de $1.750.905 tendrá un notable incremento en sus aportes a estas obligaciones, tal como se muestra a continuación:

  • Aporte a Salud (12,5%): $218.863
  • Aporte a Pensión (16%): $280.145
  • Así, el total a pagar sería de $499.008, en contraste con los $410.000 que pagaban anteriormente.
Los cálculos preocupan a los
Los cálculos preocupan a los trabajadores independientes - crédito X

A través de las redes sociales, los internautas no dudaron en pronunciarse sobre este cambio en el salario mínimo en la capital del país. Uno de los usuarios de la plataforma X opinó lo siguiente: “Los trabajadores independientes que cotizan a salud y pensión usando como base el salario mínimo, tendrían que pagar el incremento del 23% en sus pagos al Estado. (Total aproximado de $508.148 mes).

Este cálculo tiene preocupados a los trabajadores independientes, por lo que estas críticas de los ciudadanos en las diferentes plataformas digitales se suman a las quejas de los empresarios que aseguran que el impacto afectará su labor.

Sin embargo, Petro se defendió asegurando lo siguiente: “El gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”.

El ajuste del salario mínimo
El ajuste del salario mínimo sorprendió a final del 2026 - crédito X

Ante esta situación, se espera que se adelanten próximos debates legislativos sobre la redefinición de los criterios para el salario mínimo en el país en los siguientes años. Entre tanto, los cambios actuales en la base de cotización no solo afectan a los trabajadores independientes y empresarios, sino que llevan a pensar en reformas que podrían aplicarse a partir de 2026.

