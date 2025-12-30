Colombia

Aguinaldo Boyacense 2025: la edición “Bodas de Titanio” impulsó la economía de Tunja y superó los 220.000 millones en impacto

La seguridad y la articulación institucional permitieron un desarrollo exitoso de todas las actividades, proyectando a Tunja como referente en organización de eventos masivos

La versión número 70 del Aguinaldo Boyacense logró un récord de impacto económico, con la participación de más de 3.000 actores culturales y la asistencia masiva de público nacional e internacional - crédito Alcaldía de Tunja

La ciudad de Tunja fue el escenario de la edición número 70 del Aguinaldo Boyacense, denominada “Bodas de Titanio”, que se consolidó como la versión más ambiciosa y exitosa de la historia del festival. Durante siete días, más de 200.000 asistentes participaron en una celebración que dejó un impacto económico de $220.000 millones de pesos en la región.

El liderazgo de Javier Castro como Productor General permitió articular una maquinaria logística, técnica y artística que integró a más de 3.000 actores culturales, según informó la organización del evento. Bajo la consigna “Tunja, Ciudad del Frío”, la festividad reafirmó su valor como motor económico, beneficiando directamente al comercio, la hotelería y la gastronomía local. El evento generó 4.000 empleos y destinó $260 millones en estímulos para dignificar el trabajo de los artistas locales.

La edición 2025 introdujo novedades como la descentralización de actividades, con iniciativas como Aguinaldo al Barrio y Aguinaldo a Tu Vereda en 22 sectores, y un innovador show de drones que iluminó el cielo de la ciudad. El despliegue técnico permitió presentaciones de artistas internacionales como Carlos Vives, Nicky Jam, Ace of Base, Dr. Alban y Yeison Jiménez, quienes compartieron escenario con figuras nacionales y locales.

El festival amplió su alcance con actividades en barrios y veredas, integrando nuevas propuestas tecnológicas y fortaleciendo la identidad de Tunja como epicentro cultural - crédito Alcaldía de Tunja
La presencia de artistas internacionales y la inversión en el talento local marcaron una edición histórica que consolidó al Aguinaldo Boyacense como el evento cultural más relevante de la región - crédito Alcaldía de Tunja

El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, subrayó que el festival demostró la capacidad de la ciudad como referente de gestión cultural y seguridad. La imagen del oso de anteojos, protagonista de la edición, simbolizó la unión entre la tradición y la protección de los ecosistemas altoandinos. “Hoy celebramos 70 años del Aguinaldo Boyacense, una tradición que nos conecta y nos llena de orgullo”, expresó Krasnov durante el cierre de la festividad.

El Aguinaldo Boyacense 2025 se celebró del 16 al 22 de diciembre y presentó una cartelera de artistas de música urbana y regional mexicana, además de diversas actividades culturales y recreativas. Entre las novedades se incluyó la Caminata al Letrero de Tunja, el Desfile de Carrozas y Comparsas “Navidades del Mundo”, Aguinaldo al Parque, Bríos de Alegría, Feria Pecuaria, Aguinaldo al Barrio, Aguinaldo en tu Vereda, Aguinaldito, desfiles de motos Harley Davidson y de carros clásicos, las tradicionales novenas, la Media Maratón Sí, Mujeres, y la Feria del Regalo en la Plazoleta de Las Nieves.

El secretario de Cultura, Juan Pablo Pérez, destacó la descentralización de actividades y la convocatoria abierta para artistas locales, quienes recibieron una inversión de $260.000.000 en estímulos. Pérez afirmó que 10 artistas locales con más de cinco años de trayectoria y al menos un álbum participaron en la Plaza de Bolívar junto a figuras nacionales e internacionales.

El oso de anteojos, imagen central este año, resaltó el compromiso de la ciudad con la protección ambiental y la promoción de valores tradicionales en las festividades - crédito Alcaldía de Tunja

La tradicional cabalgata rural se realizó bajo estrictos controles de seguridad veterinaria y sin aglomeraciones ni consumo de alcohol. Según la administración, la actividad mantuvo su carácter recreativo para garantizar el bienestar de los animales y la seguridad de los participantes.

El afiche oficial del Aguinaldo Boyacense 2025 rindió homenaje a la identidad local, presentando al oso de anteojos como guardián del ecosistema y portador de una bola de nieve con la Plaza de Bolívar, en alusión al regreso, la nostalgia y el espíritu navideño.

La articulación entre la Policía Nacional, el equipo de producción encabezado por Castro, los patrocinadores y los ciudadanos permitió que las Bodas de Titanio cerraran con un balance positivo en convivencia, proyectando al Aguinaldo Boyacense como la empresa cultural más relevante de la región y un modelo de liderazgo para el país.

