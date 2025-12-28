Colombia

Niña de 4 años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre

Hay preocupación sobre la supervisión y los métodos de prevención de riesgos en actividades infantiles

El animal era utilizado para
El animal era utilizado para realizar actividades recreativas en el restaurante

Una niña de 4 años falleció tras caer de un caballo y ser pisada por el animal durante una actividad recreativa en un restaurante campestre en la zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, ante la mirada de los demás asistentes y trabajadores del lugar.

De acuerdo con las versiones preliminares, el hecho ocurrió durante un paseo a caballo guiado por un encargado del show con el animal, lo que impulsó la apertura de una investigación oficial sobre la seguridad en este tipo de actividades.

De acuerdo con los reportes conocidos, la menor participaba en un recorrido ofrecido por el establecimiento, con el animal bajo la guía de un responsable. Lamentablemente, durante la actividad, el guía perdió el control del caballo, que se alteró y provocó la caída de la niña.

Tras caer, la menor quedó cerca del animal y fue pisada en repetidas oportunidades, así que terminó sufriendo lesiones graves que le ocasionaron la muerte durante la jornada del 27 de diciembre de 2025.

La ciudadanía pide controlar a
La ciudadanía pide controlar a los establecimientos que cuentan con animales para la diversión de sus clientes

Los testigos informaron a las autoridades que la familia se encontraba reunida en el restaurante para disfrutar de todos sus atractivos cuando ocurrió la tragedia. La situación generó preocupación entre los asistentes, que presenciaron el suceso y se comunicaron con las autoridades para dar a conocer los hechos.

Las personas que se encontraban en el lugar trasladaron de inmediato a la niña a un centro asistencial en el municipio de Palmira. Sin embargo, en los informes oficiales de los especialistas se confirmó que la menor ya no presentaba signos vitales al llegar al lugar de atención.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existieron fallas o negligencias en las medidas de seguridad ofrecidas durante la realización de esta actividad en el establecimiento.

El caso continúa abierto mientras se revisan los protocolos aplicados y se busca establecer posibles responsables. Además, debido al resultado, la comunidad pidió que se adelante un mayor control en los establecimientos que tienen animales como atractivos principales, no solo para garantizar su estado de salud, sino la seguridad de todos los asistentes.

Mientras avanzan las diligencias en el caso ocurrido en Palmira, la atención se concentra en definir las circunstancias exactas del accidente y establecer si la tragedia estuvo relacionada con insuficiencias en los estándares de seguridad para actividades recreativas con caballos.

Las autoridades investigan lo que
Las autoridades investigan lo que sucedió en el restaurante

El caso fue confirmado por el coronel Pedro Pablo Astaíza, subcomandante del Departamento de la Policía del Valle, que confirmó que las autoridades trabajan para esclarecer la situación.

Sucedió en un establecimiento abierto al público, se presentó este lamentable hecho en el que una menor de edad murió tras su caída del semoviente, los hechos son motivo de investigación por parte de la sección criminal de la Policía”, dijo el oficial, citado por el diario El Tiempo.

Los ciudadanos piden garantizar el
Los ciudadanos piden garantizar el buen estado de los animales y controlar las actividades

Cabello murió por presunto maltrato

La muerte de un caballo en Valledupar puso en el centro del debate el uso de animales para transportar cargas en la ciudad, especialmente por las condiciones extremas que afectan a estos animales y la persistencia del maltrato. El hecho ocurrió cuando el animal, que portaba una carga, colapsó en plena vía pública, lo que provocó la interrupción del tráfico.

De acuerdo con las personas que presenciaron la escena, el animal evidenciaba rastros de golpes en la cabeza y signos de deshidratación. Las imágenes del suceso se difundieron rápidamente en las redes sociales y despertaron comentarios de indignación, con ciudadanos resaltando que estas circunstancias constituyen una clara forma de explotación y maltrato animal.

“Es indignante que aún haya personas que no tengan sensibilidad con los animales, es reprochable que utilicen los animales, los exploten y los maltraten, el dueño del caballo que murió debe ser denunciado para que responda ante la justicia”, dijo Karol Soto, directora de la Fundación Refugio Animal a La FM.

