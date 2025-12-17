Colombia

La victoria de Junior en la final del futbol colombiano provocó reacciones de políticos: “Barranquilla está de fiesta”

El reciente campeonato obtenido por el equipo motivó pronunciamientos de figuras públicas, quienes destacaron la importancia del triunfo y su repercusión más allá del deporte en la ciudad y el país


Las manifestaciones de representantes y candidatos presidenciales reflejaron el alcance social del resultado, que fue celebrado ampliamente en Barranquilla tras la consagración del club en la final nacional - crédito Colprensa y @VickyDavilaH, @ABDELAESPRIELLA

El Junior de Barranquilla sumó una estrella más a su historial tras imponerse en la definición ante Deportes Tolima. Ganó ambos encuentros de la final, asegurando el triunfo global en Ibagué, donde el marcador fue 0-1. Este resultado certificó el campeonato y desató festejos en Barranquilla.

El logro conseguido por el equipo generó reacciones en distintos sectores políticos. Figuras como los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila y la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, entre otros, se expresaron sobre la victoria, mostrando que el impacto del título trascendió el ámbito deportivo y alcanzó la agenda pública.

