La victoria de Junior en la final del futbol colombiano provocó reacciones de políticos: “Barranquilla está de fiesta”

El Junior de Barranquilla sumó una estrella más a su historial tras imponerse en la definición ante Deportes Tolima. Ganó ambos encuentros de la final, asegurando el triunfo global en Ibagué, donde el marcador fue 0-1. Este resultado certificó el campeonato y desató festejos en Barranquilla.
El logro conseguido por el equipo generó reacciones en distintos sectores políticos. Figuras como los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila y la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, entre otros, se expresaron sobre la victoria, mostrando que el impacto del título trascendió el ámbito deportivo y alcanzó la agenda pública.
