Heidy Sánchez reaccionó a declaración de Juan José Lafaurie sobre los subsidios que habría solicitado: “¿Lo redactó su papá?”

En medio de la controversia , la concejal puso en duda la autoría del mensaje público el hijo de María Fernanda Cabal y manifestó preocupación por posibles denuncias contra comunicadores - crédito prensa Heidy Sánchez y @LafaurieCabal

Por medio de una carta dirigida a la ciudadanía, Juan José Lafaurie Cabal, descendiente de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, respondió a las acusaciones que ha recibido por obtener un préstamo como “pequeño productor” en la entidad financiera Serfinanza, ubicada en Cesar. Con este mensaje público, el abogado buscó clarificar su situación ante las críticas.

El comunicado del abogado provocó diversas reacciones en redes sociales. Entre las respuestas, la concejal de Bogotá, Heidy Sánchez, se pronunció en forma crítica a través de su cuenta de X, donde expresó: “¿Lo escribió él o se lo redactó su papá?”.

Mediante una publicación en sus plataformas digitales, Lafaurie Cabal señaló: “Ante las recientes afirmaciones injuriosas y calumniosas que han sido difundidas en mi contra a través de distintos escenarios, me veo en la obligación de manifestar, con absoluto respeto por las instituciones y por el debate democrático, que acudiré a todos los canales constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de mi honra y buen nombre”.

En su mensaje, Sánchez cuestionó la autenticidad de las palabras del abogado y puso en duda si fue realmente él quien escribió la carta pública, aludiendo a la influencia de su padre en el discurso. Además, expresó preocupación por el hecho de que Lafaurie Cabal amenazara con acciones legales.

“¡Qué tal! Ahora amenaza a un periodista con denunciarlo penalmente. La pregunta inevitable es: ¿lo escribió él o se lo redactó su papá?”, aseveró la servidor pública perteneciente a la coalición Pacto Histórico.

Heidy Sánchez lanzó duras críticas en contra de Juan José Lafaurie en una publicación de X - crédito @heidy_up

Según la opinión de Heidy Sánchez, resulta contradictorio que Juan José Lafaurie Cabal reclame respeto a la presunción de inocencia y a su buen nombre, mientras que —según ella— ha mostrado actitudes hostiles contra otras personas investigadas en el pasado.

“Resulta llamativo que, a través de esta misma red social, haya sido todo un matonsito con otras personas que han sido objeto de investigaciones. La clásica ley del embudo: para él sí exige presunción de inocencia y respeto al buen nombre, el resto no importa, Un cinismo descarado, eso es lo que demuestra”, escribió la concejal capitalina en respuesta al comunicado del hijo de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

En días recientes, la atención pública se ha centrado en Juan José Lafaurie Cabal después de que políticos y habitantes de redes sociales expresaran dudas sobre si realmente califica para recibir un crédito destinado a pequeños productores, planteando interrogantes debido a su parentesco con el presidente de Fedegán y la senadora María Fernanda Cabal.

En su mensaje, Sánchez cuestionó la autenticidad de las palabras del abogado y puso en duda si fue realmente él quien escribió la carta pública, aludiendo a la influencia de su padre en el discurso - crédito prensa Heidy Sánchez

En su comunicado, Lafaurie Cabal también subrayó que la determinación de responsabilidades no le corresponde a él, sino que, según sus palabras, “será la administración de justicia, y solo ella, la llamada a establecer responsabilidades frente a quienes, de manera deliberada o temeraria, hayan incurrido en conductas que trascienden el legítimo ejercicio de la libertad de expresión e información”.

Además, señaló que la difusión sobre el crédito concedido en condiciones preferenciales —información que se atribuye al periodista Daniel Coronell— podría tener implicaciones legales. Según él, esa publicación “habría llegado al punto de entrar en la órbita de intervención del Derecho Penal, incluyendo la eventual vulneración de bienes jurídicos especialmente protegidos, tales como la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos”.

Este es el comunicado que emitió Juan José Lafaurie, en su propia defensa, ante los señalamientos que hacen en su contra por solicitar un crédito con tasa preferencial - crédito @LafaurieCabal/X

El debate público se encendió por el hecho de que Juan José Lafaurie presuntamente accediera a un préstamo con ventajas reservadas, típicamente, para quienes figuran como pequeños agricultores.

La revista Cambio, bajo la dirección del periodista Daniel Coronell, dio a conocer la investigación en la que se plantea que el hijo de María Fernanda Cabal y del líder de Fedegán recibió supuestamente un beneficio financiero al presentarse como pequeño productor en una oficina de Serfinanza en Cesar.

Los opositores de la familia Lafaurie Cabal insisten, por su parte, que el acceso al beneficia contrastaría con las posturas públicas de la senadora Cabal, que ha rechazado abiertamente los subsidios y la asistencia estatal.