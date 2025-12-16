“Grave violación al DIH”: Ministerio de Salud condena asesinato de conductor de ambulancia en paro armado del ELN

crédito archivo Colprensa

El asesinato de un conductor de ambulancia en medio del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó pronunciamientos oficiales del Gobierno nacional.

El Ministerio de Salud condenó el hecho y lo calificó como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tratarse de un integrante de la Misión Médica que cumplía labores humanitarias en una zona afectada por el conflicto armado, según informó El Tiempo.

La víctima fue identificada como Agustín Pabón, quien se desempeñaba como conductor de una ambulancia municipal en un municipio fronterizo del departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con la información conocida, el hombre perdió la vida tras quedar en medio de un ataque armado dirigido contra una estación de Policía, ocurrido durante la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando ya estaba en curso el paro armado anunciado por el ELN.

El Ministerio de Salud expresó su rechazo de manera enfática y señaló que el asesinato constituye una vulneración directa de las normas que protegen al personal sanitario en contextos de confrontación armada. En un comunicado oficial, la cartera indicó: “La muerte del señor Pabón, integrante de la Misión Médica, constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, que protege de manera especial al personal de salud, a los servicios sanitarios y a quienes, de manera humanitaria, dedican su labor a salvar vidas, aun en contextos de conflicto armado”.

El pronunciamiento fue acompañado de un llamado urgente a los actores armados para que se respete la labor médica y se evite poner en riesgo la vida de quienes prestan servicios de salud en regiones afectadas por la violencia. El ministerio insistió en la necesidad de garantizar la protección del personal sanitario, así como de la población civil que depende de estos servicios en zonas con presencia de grupos armados ilegales.

Los hechos se registraron en el municipio de Puerto Santander, en Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. Según versiones entregadas por las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de las 2:25 a. m., cuando hombres armados iniciaron un hostigamiento contra una estación de Policía. Durante el intercambio de disparos, el conductor de la ambulancia quedó expuesto a la línea de fuego y fue alcanzado por impactos de arma de fuego.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó que el hostigamiento se prolongó durante aproximadamente 20 minutos y que, tras cesar los disparos, se recibió el reporte sobre la muerte del conductor, quien se encontraba a pocos metros del lugar del ataque. Las autoridades confirmaron que no hubo uniformados heridos, pero sí se registró la muerte del civil vinculado a labores de salud.

Una vez se conoció el fallecimiento, la Policía coordinó de inmediato con la Fiscalía General de la Nación para realizar la inspección técnica del cuerpo y adelantar la recolección de elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales competentes, mientras continúan las investigaciones en la zona.

El Ministerio de Salud también instó a las entidades del Estado a adoptar medidas firmes para proteger a la Misión Médica. En ese sentido, pidió que se garantice el restablecimiento de derechos y la seguridad de quienes desempeñan funciones sanitarias en territorios donde persisten acciones armadas. La cartera reiteró que la labor médica tiene una protección especial en el marco del DIH, incluso en escenarios de confrontación.

De acuerdo con cifras citadas por El Tiempo, el Ministerio de Defensa confirmó que ya se han registrado 51 acciones terroristas en el marco del paro armado declarado por el ELN, lo que ha generado alertas de seguridad en distintas regiones del país. Entre los departamentos con mayores riesgos se encuentran Norte de Santander, Chocó y Cauca, donde las autoridades mantienen operativos especiales.

En paralelo, organismos humanitarios han advertido sobre el impacto del conflicto en el personal de salud. En el año 2024, la Mesa Nacional de Misión Médica documentó 201 infracciones contra trabajadores del sector sanitario en Colombia, incluyendo cinco homicidios, según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Los departamentos con más afectaciones reportadas fueron Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar y Chocó.

Las autoridades continúan evaluando la situación de orden público en las regiones afectadas por el paro armado, mientras se desarrollan operativos de seguridad y acciones institucionales orientadas a garantizar la protección de la población civil y del personal humanitario en el territorio nacional.