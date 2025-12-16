Atención viajeros: estas zonas de los parques nacionales estarán cerradas en temporada alta en Colombia y no se permite el ecoturismo

El turismo no regulado genera daños ambientales en páramos, selvas y arrecifes coralinos, afectando la biodiversidad colombiana - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

Los parques naturales de Colombia se preparan para la temporada alta de vacaciones de fin de año con un mensaje claro: la preservación de las áreas protegidas es prioritaria y no todas están habilitadas para el ecoturismo.

La advertencia la emitió la entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia ante el aumento de visitantes nacionales y extranjeros que buscan disfrutar de la naturaleza y la biodiversidad en estas fechas. El país, reconocido como uno de los más diversos del planeta, cuenta con 65 áreas protegidas donde se resguardan cerca del 80% de los ecosistemas nacionales, incluyendo páramos, selvas y arrecifes coralinos.

El Sistema de Parques Nacionales alberga más de 24.400 especies de flora y fauna, lo que representa el 35% de las especies registradas en Colombia. Sin embargo, solo 25 de estos parques están abiertos actualmente a actividades de ecoturismo; el resto permanece cerrado para concentrarse en conservación e investigación científica.

De acuerdo con la entidad, muchas de las áreas restringidas enfrentan presiones derivadas del turismo no regulado, llevado a cabo sin permisos o fuera de los senderos autorizados, a menudo impulsado por operadores informales o tendencias en redes sociales.

La afectación a los ecosistemas tiene consecuencias directas. Según información de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se han reportado daños como erosión de senderos, acumulación de basuras, contaminación de fuentes hídricas, disturbios a la fauna silvestre y alteraciones en hábitats tan frágiles como los páramos y bosques altoandinos. Estas prácticas también han provocado afectaciones en sitios culturalmente valiosos para comunidades indígenas y habitantes de las zonas aledañas.

Sobre este panorama, el subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Jorge Alonso Cano, señaló que “es crucial sensibilizar a las personas sobre el hecho de que un área protegida forma parte del patrimonio natural del país, y que su principal objetivo es la conservación. Hay parques que sí se pueden visitar, pero no bajo un turismo tradicional; requieren planificación y el respeto de zonas habilitadas de acuerdo con criterios técnicos y las resoluciones existentes para cada área”.

Estos son los parques más afectados en Colombia

Casos recientes evidencian la problemática. Los parques Tayrona, Los Nevados, Amacayacu y El Cocuy son algunos de los más afectados por el turismo desregulado, con impactos ambientales y tensiones crecientes con las comunidades indígenas, como el Pueblo U’wa, para quienes el territorio de El Cocuy es considerado sagrado. La región custodia glaciares, páramos y bosques esenciales para la regulación climática y el suministro hídrico de familias en Boyacá, Arauca y Casanare.

Durante 2025, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali registró emergencias por entradas a zonas no autorizadas, incluyendo el rescate de un visitante en el sector de Pico Pance, un área de difícil acceso sin vocación ecoturística.

En el Santuario de Flora y Fauna Galeras (Nariño), persisten incursiones ilegales hacia sectores cerrados, como Urcunina y Laguna Negra, restringidos por riesgos volcánicos o limitaciones vinculadas a predios privados. Estas actividades ponen en peligro ecosistemas delicados y especies endémicas como el venado y el zorro de páramo.

En la Amazonía colombiana, existen once áreas protegidas, de las cuales únicamente el Parque Nacional Natural Amacayacu tiene zonas abiertas para el ecoturismo. El resto permanece clausurado para priorizar la conservación y la investigación, pero la creciente presencia de turistas no autorizados, alentada en parte por la información en redes sociales, incrementa los riesgos ambientales y para la seguridad de los visitantes.

La regulación sobre el turismo ecológico se fundamenta en la Resolución 531 de 2013, que establece los criterios para habilitar áreas al ecoturismo, evaluando factores como la infraestructura disponible y la presión humana. Incluso en los parques abiertos al público, los Planes de Manejo establecen con precisión los sectores que pueden visitarse y bajo qué condiciones.

El llamado de Parques Nacionales Naturales de Colombia es enfático. Recomienda a los turistas consultar previamente sobre los sitios habilitados, elegir operadores certificados y respetar los protocolos establecidos. El compromiso de entidades, autoridades locales y comunidades es fortalecer la educación y el control, garantizando que la experiencia ecoturística no comprometa la integridad de los ecosistemas ni la seguridad.

Entre los lugares de mayor afluencia, la Sierra de La Macarena destaca como destino emblemático, gracias a atractivos naturales como Caño Cristales, conocido como “el río de los siete colores”. El trabajo conjunto entre la comunidad, el sector público y organizaciones privadas ha consolidado procesos responsables de ecoturismo, pero también allí el turismo irregular representa un desafío constante para la sostenibilidad y la seguridad de los entornos.