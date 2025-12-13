Críticas contra miembro del clan Aguilar por anuncio de candidatura al congreso: “Le gusto robar”

El exgobernador anunció que buscará volver al congreso - crédito @RICHARDAGUILARV

En Colombia se utiliza el término “clan” para referirse a un grupo familiar en el que varios de sus integrantes han participado de alguna forma en política.

En ese sentido, el clan Aguilar es conocido principalmente en Santander, comenzando por Hugo Aguilar, exmiembro de la Policía Nacional que ganó popularidad a nivel nacional luego de participar del operativo en el que fue dado de baja Pablo Escobar.

Tras dejar la institución, Aguilar incursionó en la política y fue gobernador de Santander, cargo en el que afrontó varios procesos, principalmente por su confirmada relación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

A pesar de ello, eso no evitó que sus hijos también participaran en política y protagonizaran escándalos por su accionar mientras estaban en cargos públicos. Por ejemplo, Richard Aguilar, que en su momento fue capturado por hechos de corrupción en la Gobernación de Santander.

El lujoso matrimonio de Richard Aguilar fue noticia en el inicio de 2025 - crédito @estefaniaduque/Instagram

Cabe recordar que, Richard Aguilar comenzó en la política en el 2000, llegando a la Gobernación de Santander en 2011, luego de que la Procuraduría no permitiera que su padre fuera candidato en los comicios.

Richard Aguilar se convirtió en senador de la República en 2018, pero tres años después fue capturado por su participación en irregularidades durante la adjudicación de contratos de la Gobernación de Santander. Tras la investigación, se indicó que Aguilar pactó porcentajes con los contratistas de al menos seis proyectos que se ejecutaron durante su administración.

A pesar de ello, en la mañana del 13 de diciembre el exgobernador de Santander anunció que buscará volver al Congreso de la República en las elecciones de 2026.

“Quiero llegar al Congreso porque hay problemas que ya no dan espera. La salud, por ejemplo, necesita soluciones reales, no puede seguir en cuidados intensivos”, escribió Richard Aguilar en su cuenta de X.

El exsenador será candidato del Partido Liberal en las elecciones de 2026 - crédito @RICHARDAGUILARV

Sumado a ello, Aguilar publicó un video en el que argumentó por qué ha decidido volver a la política, asegurando que está cansado de las problemáticas que siguen vigentes en el país.

“Ahora no me llamo Richard Aguilar, sino L3. Ya me asignaron el número. Recuerden que aquí se vota es por el Partido Liberal. Quiero llegar al congreso porque hay problemas que no se pueden postergar respecto a su solución. Te doy un ejemplo, la salud, filas interminables para que lleguen los medicamentos, las citas se están asignando entre tres a cuatro meses y tenemos el famoso paseo de la muerte por la excusa de que las EPS no le pagan a los hospitales”.

Aguilar reveló que su prioridad en caso de ser elegido será recuperar el sistema de salud de Colombia, mencionando algunas de las propuestas que presentará en proyectos de ley si recibe los votos necesarios.

“Es el próximo congreso quien tiene que sanear las finanzas de los hospitales. Son treinta billones que se necesitan para dejar muy bien la salud y vamos a proponer que las citas médicas se den entre quince a treinta días máximo”.

Richard Aguilar es uno de los hijos de Hugo Aguilar - crédito Colprensa

Lejos de ser tendencia de manera positiva, la publicación realizada por Aguilar se hizo viral por los comentarios negativos que dejaron múltiples usuarios, que le reprocharon al santandereano por su intención de volver a la política.

“Habla de sacar al país de “cuidados intensivos”, pero sigue en observación judicial por presunta corrupción. No hubo absolución, solo vencimiento de términos“, ”Le gusto robar, todo el daño que le hizo a Santander y ahora buscar volver, que descaro" o “El mejor aporte es que personas con sus antecedentes no sigan usurpando la esperanza de Colombia“, fueron algunos de los comentarios dejados por internautas en la publicación mencionada.