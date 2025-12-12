Petro aseguró que la presencia de funcionarios colombianos en Estados Unidos tiene que ver con el deseo de ese país de intervenir en las próximas elecciones

Gustavo Petro desaprobó visita de funcionarios a Estados Unidos - crédito Presidencia de Colombia

Las recientes visitas diplomática de mandatarios regionales colombianos a Estados Unidos ha sido interpretada por el presidente Gustavo Petro como un intento de injerencia extranjera en el proceso electoral de Colombia.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario vinculó estas visitas con las supuestas intenciones del Gobierno de Donald Trump de influir en las próximas elecciones presidenciales.

Según Petro, “La presencia de mandatarios regionales en EE. UU. tiene que ver con la decisión del gobierno de los EE. UU. de entrar en las elecciones de Colombia. Mal”, afirmó en su publicación, en respuesta a un video difundido por el gobernador de Antioquia, que actualmente se encuentra en territorio estadounidense.

El presidente profundizó en su acusación al señalar la existencia de un mecanismo financiero detrás de estas acciones: “Ya sabemos el mecanismo en dólares”, sostuvo en su cuenta de X.

En ese contexto, el jefe de Estado subrayó la responsabilidad que recae sobre su cargo para preservar la transparencia del proceso electoral: “Así que el presidente de Colombia debe garantizar elecciones libres en Colombia”, escribió.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado directo a la ciudadanía, instando a la defensa de la soberanía nacional: “Solicita a todo el pueblo colombiano mantener el espíritu libre y gritar Colombia Libre”, expresó Gustavo Petro.

Gobernador de Antioquia en Washington

La visita del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón a Washington, se presenta como un movimiento estratégico en el contexto de los desafíos de seguridad que enfrenta la región. Desde la capital de Estados Unidos, Rendón explicó los motivos de su viaje y la agenda que desarrollará, destacando la invitación oficial recibida y el enfoque de sus intervenciones.

“Ya estoy en Washington, Estados Unidos. He venido a cumplir una agenda por invitación del Gobierno de este país”, afirmó Rendón a través de un video publicado en sus redes sociales.

Durante su estadía de dos días, el gobernador detalló que mantendrá reuniones con autoridades estadounidenses y participará como conferencista en la Escuela Interamericana de Defensa, destacando el carácter institucional de su visita.

Información que fue la causante de la respuesta del jefe de Estado y su inquietud por su presencia y la de sus colegas por estos días en ese país.

Gobernador De Antioquia En Estados Unidos luego de ser invitado a actividades por el gobierno norteamericano - crédito @AndresJRendonC/X

El eje central de su participación será la situación de seguridad en Antioquia, marcada por el avance de los grupos criminales en el contexto de la política de paz total, del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Todo esto para hablar sobre los desafíos que enfrenta Antioquia en materia de seguridad ante el crecimiento de los grupos criminales en el marco de la paz total”, explicó el gobernador, quien enfatizó la importancia de transmitir un mensaje constructivo y decidido.

El funcionario remarcó su intención de representar a los antioqueños con una actitud positiva y determinada. “Ustedes saben que no somos de quejarnos. Vengo a traer un mensaje de optimismo y de firmeza en nombre de todos ustedes”, comprometiéndose a mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de sus actividades en Washington.

Finalmente, el gobernador concluyó su mensaje reiterando el objetivo de su gestión internacional: “Paisanos, los tendré al tanto de estas actividades, siempre con el firme propósito de defender la libertad y la democracia para que a nuestro bello territorio le vaya muy bien. Un abrazo”, dijo Andrés Rendón a través de sus redes sociales.

El desarrollo simultáneo de agendas diplomáticas y respuestas políticas en torno a las visitas de funcionarios colombianos a Estados Unidos refleja la complejidad de las relaciones internacionales en el actual escenario electoral. La interpretación de estas acciones y los mensajes emitidos en redes sociales evidencian tensiones sobre la legitimidad de las representaciones y el impacto que pueden tener en la percepción pública sobre la soberanía y la institucionalidad del proceso electoral en Colombia.