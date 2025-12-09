En video: Hombre se salvó de ser aplastado por una gigantesca roca en Dabeiba, Antioquia

La cámara de seguridad registró el momento en que una enorme roca aplastó una motocicleta y bloqueó el paso, sin dejar heridos.

Una gigantesca roca se precipitó sobre la vía principal de Dabeiba, Antioquia, destruyó una motocicleta y puso en riesgo la vida de varios personas la mañana del 8 de diciembre. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad y provocó el cierre total de la carretera, donde la rápida reacción de los motociclistas evitó que se produjera una tragedia con víctimas humanas.

Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad en el barrio Buenos Aires, sobre uno de los tramos de la antigua carretera al Urabá, muestran el instante en el que los ocupantes de dos motocicletas llegaron y se detuvieron frente a una vivienda. Mientras descendían de sus vehículos, un tercer motociclista cruzó la vía rápidamente, desconociendo la emergencia que se avecinaba.

De repente, un fuerte estruendo advirtió el desprendimiento de una inmensa roca desde la ladera colindante. La piedra, de tamaño comparable al de un automóvil, rodó hasta la carretera y aplastó una de las motocicletas, la cual acababa de ser estacionada por su dueño, quien corrió para salvar su vida ante la inminente amenaza.

Testigos del momento que alcanzaron a gritar “¡Ojo, ojo, ojo!” antes del impacto. A pesar del daño total del vehículo, nadie resultó herido.

La caída de la roca puso en riesgo a varios motociclistas, pero ninguno resultó herido tras el impacto en la vía de Dabeiba. - captura de video

Consecuencias inmediatas y cierre de la vía

Tras el incidente, la vía principal de Dabeiba quedó bloqueada en ambos sentidos, lo cual impidió el tránsito de vehículos y generó preocupación tanto entre conductores como entre habitantes del sector. Equipos de emergencia desplegaron procedimientos para la remoción del peñasco y evaluar las condiciones del terreno, dadas las intensas lluvias de los días previos y el riesgo de nuevos desprendimientos en la zona montañosa.

La motocicleta destruida representó la principal pérdida material. De acuerdo a testigos, el peñasco quedó a pocos metros de los antejardines de las viviendas colindantes, lo que incrementó la alarma en la comunidad por el peligro de un posible impacto directo sobre los inmuebles y las personas que allí residen.

Reacción de la comunidad y ambiente en Dabeiba

En redes sociales, se denominó el accidente como un “milagro navideño” por la magnitud del suceso y el hecho de que no hubiese lesionados. Varios habitantes y transeúntes han apodado a la roca como “el meteorito que cayó en Dabeiba”, en alusión a lo inesperado del desprendimiento y al hecho de que la emergencia ocurrió cerca de la temporada navideña.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y generó gran preocupación entre los residentes del sector. - crédito captura de video

Testigos relataron que el temor fue generalizado entre quienes presenciaron el accidente, especialmente entre los residentes de las viviendas más cercanas a la carretera. Los ocupantes de la moto destruida lograron escapar ilesos, pero el susto fue considerable, debido a la proximidad de la roca al área habitada.

El riesgo de deslizamientos y las medidas preventivas

Las lluvias recientes incrementaron la inestabilidad de las laderas en el occidente antioqueño. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevos deslizamientos y recomendaron no transitar por la vía mientras se completan los trabajos de remoción y verificación de seguridad.

Para reducir el riesgo ante eventuales deslizamientos, se recomienda identificar grietas en paredes y suelos, inclinación de árboles o postes y sonidos extraños en la tierra. Es clave tener rutas de evacuación, un kit de emergencia y acatar las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo. En caso de emergencia, las líneas para reportar cualquier suceso son el 123 para emergencias nacionales, 119 para bomberos, 144 para Defensa Civil y 132 para Cruz Roja.

Equipos de emergencia trabajo en la remoción de la roca que bloqueó la carretera y provocó daños materiales. - crédito Grupo Argos

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener la prudencia, evitar acercarse a zonas inestables y seguir estrictamente las recomendaciones oficiales, especialmente mientras persistan las lluvias que debilitan el terreno y aumentan el peligro de eventos similares.