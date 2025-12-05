Patrullera contó lo sucedido luego del rescate de un menor que se estaba ahogando en una piscina en Antioquia: “Con celular y todo, yo estaba era intentando salvar la vida de la niña”

El caso se registró en el municipio de La Pintada, Antioquia - crédito Ponal

La rápida intervención de la patrullera Steffany Zapata, de la Policía Nacional, marcó la diferencia entre la vida y la muerte para una menor de edad que sufrió un accidente en una piscina pública del municipio de La Pintada, Antioquia.

El episodio, difundido en video en redes sociales y recogido en un comunicado oficial, evidenció el valor y la vocación de servicio de la uniformada Zapata, que integran el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia.

El incidente ocurrió durante una actividad preventiva organizada por la Policía Nacional durante un acto de celebración del Día Internacional de la Discapacidad, en la que participaron numerosos niños y sus familias.

La patrullera Steffany Zapata se encontraba en el lugar, coordinando la jornada en colaboración con el personal de la ESE Hospital local.

Según relata la uniformada en su testimonio: “Me encontraba realizando una intervención con la ESE Hospital (...) Mientras me encontraba haciendo la intervención, pues a los participantes estaba yo hablando con el micrófono y de repente escucho como a personas que gritan: ‘Una niña se está ahogando, una niña se está ahogando’”.

Frente a la situación de emergencia, la reacción de la patrullera fue fulminante.

“De manera inmediata verifico la piscina a ver en dónde estaba la niña. Al momento en que logro ubicarla, sin mediar, sin pensar, salí corriendo, boté el micrófono, me quité el cinturón. Con celular y todo yo estaba era intentando salvar la vida de la niña”, recordó Zapata sobre esos instantes decisivos.

El informe oficial detalla que luego del rescate la menor fue sacada sana y salva del agua, fue estabilizada y entregada de inmediato al personal de salud que se encontraba en la actividad.

La propia patrullera precisó que la coordinación entre las instituciones fue determinante para el resultado: “Por fortuna teníamos, pues, personal de salud en la actividad. Saco la niña de la piscina, la siento en el borde para verificar, pues, el estado de salud, cómo está. Obviamente, la niña en medio de su desespero empieza a llorar porque está desubicada, pero logramos, pues, ubicarla con los familiares, con sus padres de familia”.

“Estaba totalmente estable, gracias a Dios”, dijo la patrullera Steffany Zapata.

La uniformada insistió en la prioridad asignada a la vida humana frente a cualquier otro aspecto de la labor policial.

“Yo solo me tiré a la piscina sin pensar en, en qué tenía yo encima. Yo lo único que pensaba era en sacar a la niña de la piscina”, relató la agente.

El episodio movilizó numerosas reacciones en las redes sociales, en las que algunos de los comentarios hacia la patrullera incluyeron la calificación de “ángel guardián” de la menor y recibió múltiples mensajes de agradecimiento y reconocimiento público.

Recomendaciones para prevenir accidentes por casos de ahogamiento en piscinas durante vacaciones

Supervisar de forma constante y directa a los menores cuando estén cerca o dentro del agua. La vigilancia debe ser permanente y sin distracciones.

No dejar a los niños solos ni bajo el cuidado de otros menores, aun cuando sepan nadar.

Asegurarse de que los niños utilicen chalecos salvavidas certificados. Los flotadores inflables o juguetes no sustituyen la supervisión ni ofrecen protección real.

Enseñar a los niños normas básicas de seguridad acuática como no correr alrededor de la piscina, no empujarse y no sumergirse bruscamente.

La patrullera Stefanny Zapata de la Policía Nacional rescató a una niña que cayó a una piscina en La Pintada, Antioquia - crédito Captura video

Instalar barreras físicas o cercas alrededor de la piscina con puertas que cierren y bloqueen automáticamente, para evitar el acceso no supervisado.

Mantener el área de la piscina libre de objetos que puedan causar tropiezos o caídas.

Informarse sobre técnicas básicas de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (RCP).

Evitar el consumo de alcohol u otras sustancias mientras se supervisa a los menores durante actividades acuáticas.

No confiarse por el tamaño o profundidad de la piscina; los accidentes pueden ocurrir en piscinas pequeñas e inflables.

Tener siempre a mano un teléfono para emergencias y conocer la dirección exacta del lugar para agilizar la atención médica si es necesario.

En caso de viajes, verificar que el alojamiento cuente con personal capacitado en primeros auxilios y que la piscina cumpla con medidas de seguridad.

Fomentar el aprendizaje de natación en los menores, a través de clases impartidas por profesionales certificados.