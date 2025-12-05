Colombia

Exmilitares acusaron al general Huertas ante le JEP de ser uno de los cerebros de los ‘falsos positivos’: esto dijeron

En una audiencia ante la justicia transicional, dos ex soldados revelaron cómo el alto mando del Ejército —que en la actualidad está en la mira por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc—, ordenó ejecuciones extrajudiciales

Guardar
En una audiencia ante la
En una audiencia ante la JEP, dos exmilitares revelaron cómo el general Huertas, en su rol de capitán, ordenó ejecuciones extrajudiciales - crédito redes sociales - JEP

En una de las audiencias más esperadas y significativas, dos exmilitares comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señalaron al general Juan Miguel Huertas como uno de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’ ocurridas durante su tiempo al mando en el Ejército Nacional de Colombia.

Estas revelaciones se dieron durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Antioquia – Caso 03, que reúne a exintegrantes de la IV Brigada y otros implicados en crímenes de guerra, particularmente los ‘falsos positivos’, donde se presentaron como bajas en combate a civiles asesinados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los testimonios de los excombatientes Edwin Leonardo Toro y Emerson Castañeda Morales conmocionaron, ya que ambos exmilitares afirmaron que el general Huertas, estuvo directamente involucrado en la orden de realizar ejecuciones extrajudiciales bajo la justificación de “bajas en combate”.

El regreso del general Huertas
El regreso del general Huertas al servicio activo en 2025 ha reavivado las críticas por su implicación en crímenes de guerra - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las declaraciones se realizaron en un tono de arrepentimiento, mientras los exmilitares intentaron dar claridad sobre lo sucedido y ofrecer una disculpa a las víctimas y sus familias.

Toro, uno de los exmilitares implicados, no dudó en referirse al impacto que tuvo el entorno dentro de las Fuerzas Armadas y cómo las presiones dentro del batallón lo llevaron a actuar en contra de su voluntad y valores: “Desgraciadamente, nosotros participamos, yo participé de eso, yo participé con todos mis soldados. Le pido perdón a mis soldados, a mis cuadros en todas las jerarquías, suboficiales, oficiales que tuve al mando, porque yo debí haberlos guiado”.

Por su parte, Castañeda Morales relató con detalle los crímenes cometidos en varias operaciones, en las cuales, según su versión, el capitán Huertas también jugó un papel crucial. El exmilitar aseguró que fue él que les proporcionó armas para llevar a cabo los asesinatos de civiles, que en muchos casos no tenían vínculo alguno con grupos armados ilegales.

El general Huertas compareció ante
El general Huertas compareció ante la JEP por presunto involucramiento en 'falsos positivos' - crédito Colprensa

Los crímenes y la figura del general Huertas

El general Huertas, que fue retirado del servicio activo en diciembre de 2021 debido a las denuncias por su presunta participación en los ‘falsos positivos’, vuelve a estar bajo el foco de atención pública tras estos nuevos señalamientos. A lo largo de su carrera, el militar fue conocido por su participación en diversas operaciones militares, pero su figura estuvo marcada por los cuestionamientos sobre su implicación en crímenes de guerra y su vínculo con estructuras criminales.

En la audiencia de la JEP, los exmilitares no solo hablaron sobre las órdenes dadas por sus superiores, sino sobre la estigmatización que existía dentro de las Fuerzas Armadas hacia la población civil de ciertas zonas, lo que generaba un ambiente propicio para la comisión de crímenes.

Castañeda, por ejemplo, recordó cómo el propio Huertas les indicó que, en algunas operaciones, debían “dar bajas” sin verificar si las personas eran combatientes de grupos ilegales o no.

El exmilitarEmerson Castañeda Morales relató
El exmilitarEmerson Castañeda Morales relató en la JEP cómo el general Huertas les dio la orden de asesinar a civiles - crédito JEP Colombia/YouTube

El exmilitar también detalló cómo, en una operación en el municipio de Granada, se mató a dos personas, una de ellas sin armas, siguiendo las órdenes de Huertas: “Nos suministró un arma para que, si no encontrábamos armamento, pudiéramos justificar las muertes. Esta modalidad se repetía en varias operaciones”.

Toro por su parte, hizo una fuerte referencia al papel que jugó el entonces capitán Juan Miguel Huertas en las decisiones que llevaron a la realización de ejecuciones extrajudiciales. Según el exmilitar, el general fue quien le insinuó, de manera indirecta, que debía asesinar a una persona, lo que marcó el inicio de una serie de crímenes en los que Toro se vio involucrado.

El exmilitar reconoció que, tras varios meses de presión y frustración, terminó cediendo a las circunstancias, lo que le permitió al general y a otros superiores ejercer su influencia para que las ejecuciones continuaran: “El capitán Huertas, me insinuó de que tenía que asesinar a alguien y yo le dije que no, no lo hacía”.

El exmilitar Edwin Leonardo Toro
El exmilitar Edwin Leonardo Toro relató en la JEP cómo el general Huertas les dio la orden de asesinar a civiles - crédito JEP Colombia/YouTube

Vínculos con las disidencias de las Farc

El general Huertas, que fue retirado del Ejército Nacional en 2021 tras la creciente presión pública y judicial, regresó a las filas a mediados de 2025, ya está envuelto en otro escándalo que lo vinculaba con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

Este supuesto contacto con grupos ilegales fue revelado a través de investigaciones periodísticas que apuntaron a posibles acuerdos o relaciones de apoyo entre Huertas y las disidencias de las Farc.

El regreso de Huertas al servicio, bajo la orden del presidente Gustavo Petro, generó una fuerte polémica. El mandatario justificó la decisión como una respuesta a “necesidades del servicio”, pero la medida fue vista por muchos como una señal de posible “pago de favores políticos”, debido a rumores que vinculaban al general con la campaña presidencia.

Temas Relacionados

JEPExmilitares en la JEPGeneral Juan Miguel HuertasEjecuciones extrajudicialesFalsos positivosDisidencias de las FarcAlias CalarcáColombia-Noticias

Más Noticias

Tribunal ordenó la libertad inmediata de la exfiscal Ana Catalina Noguera: cumplió condena por violación de datos personales

El alto tribunal concluyó que la exfuncionaria ya cumplió la pena que le fue impuesta

Tribunal ordenó la libertad inmediata

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

‘Mentor de relaciones’ extranjero se “estrelló” al tratar de conquistar a mujeres en las calles de Medellín: “Es acoso”

El autodenominado experto en relaciones ha causado revuelo al compartir consejos y videos de interacciones no solicitadas, provocando una discusión sobre los límites entre el coqueteo y el acoso callejero

‘Mentor de relaciones’ extranjero se

Petro sigue defendiendo la polémica compra de aviones Gripen de críticas por presuntas irregularidades: “Se entregó toda la documentación”

El mandatario colombiano insistió en la legitimidad del proceso de adquisición más costosa en la historia de la Nación

Petro sigue defendiendo la polémica

Abelardo de la Espriella lanzó una pulla tras inscribir su candidatura con más de 5 millones de firmas: “Un mandato popular insoslayable”

En su mensaje, el candidato presidencial reveló su confianza en lograr una victoria en la primera vuelta, reafirmando su visión de un país libre de los problemas que aquejan a la nación por el Gobierno Petro

Abelardo de la Espriella lanzó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World Series Valencia: el regreso de Lokillo al circuito del freestyle

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió contra Tina y Lucho la defendió: “Bruto, eso no lo hace un varón”

‘Desafío Siglo XXI’: emotiva reacción de la mamá de Pedro al saber que le regalaron una moto

El Chato sorprendió al mundo: así ganó el puesto número uno de los Latin America’s 50 Best Restaurants

Blessd y Beéle arrasan en Spotify Colombia en la primera semana de diciembre

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Camilo Vargas definió su futuro para la temporada 2026: eligió equipo para sumar minutos y llegar al mundial

El Inter Miami de Messi buscará en Colombia un fichaje clave para 2026, ya hay oferta formal

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Sebastián Montoya superó el debut en Fórmula 2 y le apunta a cosas grandes en 2026: “Ha sido de mucho aprendizaje”