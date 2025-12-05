Exmilitares acusaron al general Huertas ante le JEP de ser uno de los cerebros de los ‘falsos positivos’: esto dijeron

En una audiencia ante la JEP, dos exmilitares revelaron cómo el general Huertas, en su rol de capitán, ordenó ejecuciones extrajudiciales - crédito redes sociales - JEP

En una de las audiencias más esperadas y significativas, dos exmilitares comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señalaron al general Juan Miguel Huertas como uno de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’ ocurridas durante su tiempo al mando en el Ejército Nacional de Colombia.

Estas revelaciones se dieron durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Antioquia – Caso 03, que reúne a exintegrantes de la IV Brigada y otros implicados en crímenes de guerra, particularmente los ‘falsos positivos’, donde se presentaron como bajas en combate a civiles asesinados.

Los testimonios de los excombatientes Edwin Leonardo Toro y Emerson Castañeda Morales conmocionaron, ya que ambos exmilitares afirmaron que el general Huertas, estuvo directamente involucrado en la orden de realizar ejecuciones extrajudiciales bajo la justificación de “bajas en combate”.

El regreso del general Huertas al servicio activo en 2025 ha reavivado las críticas por su implicación en crímenes de guerra - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las declaraciones se realizaron en un tono de arrepentimiento, mientras los exmilitares intentaron dar claridad sobre lo sucedido y ofrecer una disculpa a las víctimas y sus familias.

Toro, uno de los exmilitares implicados, no dudó en referirse al impacto que tuvo el entorno dentro de las Fuerzas Armadas y cómo las presiones dentro del batallón lo llevaron a actuar en contra de su voluntad y valores: “Desgraciadamente, nosotros participamos, yo participé de eso, yo participé con todos mis soldados. Le pido perdón a mis soldados, a mis cuadros en todas las jerarquías, suboficiales, oficiales que tuve al mando, porque yo debí haberlos guiado”.

Por su parte, Castañeda Morales relató con detalle los crímenes cometidos en varias operaciones, en las cuales, según su versión, el capitán Huertas también jugó un papel crucial. El exmilitar aseguró que fue él que les proporcionó armas para llevar a cabo los asesinatos de civiles, que en muchos casos no tenían vínculo alguno con grupos armados ilegales.

El general Huertas compareció ante la JEP por presunto involucramiento en 'falsos positivos' - crédito Colprensa

Los crímenes y la figura del general Huertas

El general Huertas, que fue retirado del servicio activo en diciembre de 2021 debido a las denuncias por su presunta participación en los ‘falsos positivos’, vuelve a estar bajo el foco de atención pública tras estos nuevos señalamientos. A lo largo de su carrera, el militar fue conocido por su participación en diversas operaciones militares, pero su figura estuvo marcada por los cuestionamientos sobre su implicación en crímenes de guerra y su vínculo con estructuras criminales.

En la audiencia de la JEP, los exmilitares no solo hablaron sobre las órdenes dadas por sus superiores, sino sobre la estigmatización que existía dentro de las Fuerzas Armadas hacia la población civil de ciertas zonas, lo que generaba un ambiente propicio para la comisión de crímenes.

Castañeda, por ejemplo, recordó cómo el propio Huertas les indicó que, en algunas operaciones, debían “dar bajas” sin verificar si las personas eran combatientes de grupos ilegales o no.

El exmilitarEmerson Castañeda Morales relató en la JEP cómo el general Huertas les dio la orden de asesinar a civiles - crédito JEP Colombia/YouTube

El exmilitar también detalló cómo, en una operación en el municipio de Granada, se mató a dos personas, una de ellas sin armas, siguiendo las órdenes de Huertas: “Nos suministró un arma para que, si no encontrábamos armamento, pudiéramos justificar las muertes. Esta modalidad se repetía en varias operaciones”.

Toro por su parte, hizo una fuerte referencia al papel que jugó el entonces capitán Juan Miguel Huertas en las decisiones que llevaron a la realización de ejecuciones extrajudiciales. Según el exmilitar, el general fue quien le insinuó, de manera indirecta, que debía asesinar a una persona, lo que marcó el inicio de una serie de crímenes en los que Toro se vio involucrado.

El exmilitar reconoció que, tras varios meses de presión y frustración, terminó cediendo a las circunstancias, lo que le permitió al general y a otros superiores ejercer su influencia para que las ejecuciones continuaran: “El capitán Huertas, me insinuó de que tenía que asesinar a alguien y yo le dije que no, no lo hacía”.

El exmilitar Edwin Leonardo Toro relató en la JEP cómo el general Huertas les dio la orden de asesinar a civiles - crédito JEP Colombia/YouTube

Vínculos con las disidencias de las Farc

El general Huertas, que fue retirado del Ejército Nacional en 2021 tras la creciente presión pública y judicial, regresó a las filas a mediados de 2025, ya está envuelto en otro escándalo que lo vinculaba con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.

Este supuesto contacto con grupos ilegales fue revelado a través de investigaciones periodísticas que apuntaron a posibles acuerdos o relaciones de apoyo entre Huertas y las disidencias de las Farc.

El regreso de Huertas al servicio, bajo la orden del presidente Gustavo Petro, generó una fuerte polémica. El mandatario justificó la decisión como una respuesta a “necesidades del servicio”, pero la medida fue vista por muchos como una señal de posible “pago de favores políticos”, debido a rumores que vinculaban al general con la campaña presidencia.