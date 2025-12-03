Colombia

Westcol desató nueva polémica por comentarios sobre las parejas de Karina García: “Empiezan a buscar un marranito al que sacarle las monedas”

El streamer colombiano volvió a encender las redes sociales al opinar del tipo de acompañante que, según él, merecen mujeres como la modelo colombiana, generando un intenso debate entre sus seguidores y detractores

Las palabras de Westcol sobre
Las palabras de Westcol sobre Karina García y el lujo en las relaciones - crédito @westcol / Instagram

El streamer colombiano Westcol volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras emitir una serie de comentarios sobre Karina García, una de las figuras más comentadas en redes sociales, y sobre el tipo de pareja que, según él, deberían tener las mujeres consideradas “bonitas”.

Las declaraciones, hechas en una transmisión en vivo reciente desde su canal en Kick, se viralizaron por su tono explícito y por la forma en la que justificó que este tipo de mujeres terminen relacionándose con hombres de alto poder adquisitivo.

Westcol inició su intervención refiriéndose a García con un fuerte elogio, asegurando que su atractivo físico era incuestionable, incluso arremetió en contra de las personas que opinan lo contrario.

“Bro, Karina es una chimbota, ¿sí o qué? El que no le entra a Karina está… El que no le entra a Karina, córtese el chimbo con un tenedor, ¿sí me entiende? Usted es cacorro, pa’. Usted no tiene pene, ¿usted pa’ qué tiene ese pene ahí? Porque la polla está buena”, afirmó Westcol.

Karina García en el centro de la conversación tras las declaraciones virales de Westcol sobre belleza y dinero - crédito @demianchi0/tiktok

El creador de contenido insistió en que cualquier hombre que no mostrara interés en ella carecía de sentido común y aprovechó el espacio para asegurar que Karina García y las mujeres que tienen atractivos físicos como ella son personas que requieren un trato especial, económicamente hablando.

A partir de ese comentario, Westcol desarrolló una teoría que —de acuerdo con él— explica por qué esas modelos como Karina suelen relacionarse con hombres con alto poder adquisitivo.

Cuando hay pollas así, buenas, siempre llega gente con mucho poder a caerles”, sostuvo, argumentando que las mujeres que invierten en su imagen y se valoran a sí mismas merecen lo que llamó un “trato de élite”.

“Si usted es una mujer buena y usted está buena, papi, y usted está viendo eso, si usted es una mujer que está linda, si usted es una mujer que es una chimbota y usted es una mujer que se da su valor y se cuida, se hace las uñitas, se peina bonito, usted merece un trato de élite. ¿Sí me entiende? Usted merece un trato de élite", agregó.

Westcol elogió el físico de
Westcol elogió el físico de Karina García y habló del tipo de parejas que debe tener la modelo - crédito @viralesx3/IG

Según el streamer, ese “trato de élite” consiste en recibir atenciones de lujo: “Usted merece un trato de élite. Y el trato de élite es que te recojan bien, que te traten bien, que te traten bonito. Por eso esas viejas bonitas andan con gente con mucho billete”, explicó.

Westcol amplió la idea asegurando que, una vez una mujer experimenta comodidades como viajes en jet privado, cenas costosas y transporte en camionetas de alta gama, que son varias de las situaciones que se ven que viven modelos e influenciadoras famosas en las redes sociales, difícilmente aceptará regresar a una vida más sencilla.

Cuando una mujer prueba eso, ya no hay vuelta atrás”, aseguró el streamer colombiano.

A su juicio, después de vivir ese tipo de lujos, muchas buscan mantener un nivel similar, incluso si la relación con su pareja adinerada termina, así que mientras encuentran nuevamente el vínculo sentimental estable en todos esos aspectos importantes, buscan otras alternativas para continuar con el nivel de vida económicamente que ya tienen.

Ahí es donde ellas se empiezan a buscar un marranito al que sacarles las monedas”, comentó, generando polémica entre usuarios que consideraron las palabras como ofensivas y generalizadas.

Karina García en el centro
Karina García en el centro de la controversia tras elogios y teorías de Westcol - crédito @karinagarciaoficiall/IG

El streamer también enfatizó que este patrón existe especialmente dentro del entorno al que él pertenece, donde tiene contacto con muchas mujeres que, según él, encajan en este perfil.

Cuando usted ya está en un punto grande… usted conoce mucho ese tipo de mujeres”, concluyó.

Las declaraciones, como suele ocurrir con Westcol, dividieron opiniones: mientras algunos internautas compartieron su punto de vista sobre las dinámicas entre belleza, estatus y dinero, otros criticaron duramente la forma en la que se refirió a las mujeres y la manera en que “normaliza” vínculos basados en interés económico.

Leyenda del Liverpool se fue

Infobae

Gerente de explosivos de Indumil

El Tribunal ordenó a Petro

En medio de su pelea
Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Liliana González, la recordada “pajarita”,

Dani Duke recordó su época como maquilladora de Karol G: "Me querían quitar el trabajo"

Leyenda del Liverpool se fue

Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”

