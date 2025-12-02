Gustavo Petro enfureció con periodista que destapó filtraciones en el Ejército y lo acusó de presionar a guerrillero: “Fue grabado por las cámaras”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); general Huertas - crédito Presidencia/Redes sociales

En medio de la polémica que ha desatado la revelación de los archivos incautados a alias Calarcá y que vincularía directamente al director de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar Mejía, y al jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas, el presidente Gustavo Petro emitió fuertes declaraciones contra los periodistas detrás del informe periodístico.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado criticó públicamente a periodistas y a la Fiscalía de Medellín por el manejo de información sobre presuntas filtraciones en el Ejército, señalando irregularidades en la obtención y publicación de pruebas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Incluso, Petro acusó a los comunicadores de manipular datos y presionar a un detenido para obtener una carta que involucra a un general en supuestas actividades ilícitas.

Acusaciones de manipulación y presión a testigos

Gustavo Petro cuestionó la labor del periodista Ricardo Calderón, a quien señaló por su cobertura de los hechos que involucran al general Huertas y a Wilmar Mejía.

El presidente estalló contra periodistas que destaparon el escándalo de filtraciones en el Ejército y la DNI - crédito X

El mandatario afirmó que las grabaciones atribuidas al director de Inteligencia no se encontraban en los dispositivos electrónicos incautados hace 16 meses, como se ha sugerido en los informes periodísticos, sino que aparecen en otro contexto que calificó de infundado.

“A Wilmar lo menciona @Eltiempo supuestamente como conversante en una grabación que entrega el coronel de la policía Quitian a sus superiores de inteligencia. Ni Quitian dice que es Wilmar, y el señor con que conversa con Quitian afirma públicamente que no es Wilmar del DNI (sic)”, señaló.

Incluso, el presidente cuestionó por qué se produciría la supuesta manipulación y por qué el noticiero incluyó el nombre de Wilmar en su información si, según el mandatario, no figura en las grabaciones incautadas.

Además, acusó a Ricardo Calderón de intentar confundir a la opinión pública con supuestas equivocaciones o presunciones que, según él, no tienen relación con el problema central.

Grabaciones, carta del detenido y críticas a la Fiscalía

El presidente aseguró que un preso de las disidencias de las Farc fue presionado para inculpar al general Huertas - crédito red social X

En su mensaje, Petro aseguró que el informe sobre el general Huertas no se encontraba en las grabaciones incautadas a alias calarcá en 2024, sino en una supuesta carta escrita por un miembro detenido del grupo EMC, identificado como Jader Montoya Yepes, alias Primo Carro, en una cárcel de la Sijín de la policía en Medellín.

El mandatario precisó que la carta no data de hace 16 meses, sino que fue redactada recientemente, y que el propio periodista Ricardo Calderón fue grabado por las cámaras de seguridad de la cárcel cuando acudió a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso, siete días antes de la publicación de Caracol.

“El informe está un carta escrita por un miembro detenido del grupo EMC en una cárcel de la Sijin de la policía. La carta no es de hace 16 meses El mismo periodista Ricardo Calderón aparece grabado en las cámaras de seguridad de la cárcel Sijin yendo a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso. Eso ocurre 7 días antes de la publicación de Caracol. Ese preso se llama Jader Montoya Yepes y le dicen “Primo Carro” (sic)”, señaló el presidente.

Petro destacó que Montoya Yepes no habría sido capturado en la operación de julio de 2024 y que es la fuente que acusa al general Huertas en la carta escrita de su puño y letra.

Gustavo Petro acusó a la Fiscalía de Medellín de autorizar la supuesta entrevista a un preso en Medellín - crédito red social X

“A Jaider Montoya no lo capturaron en la operación de hace 16 meses y es la fuente que acusa al general Huertas en carta escrita por él y de su mano. Es decir el general Huertas no aparece en los aparatos electrónicos capturados hace 16 meses”, señaló.

El jefe de Estado también dirigió críticas a la Fiscalía de Medellín, a la que acusó de no entregar informes ni resultados de los dispositivos electrónicos incautados en la retención de hace 16 meses, pero sí de permitir que el periodista supuestamente visitara a un preso que, según él, no tiene relación con esos hechos.

Petro afirmó que la fiscal de Medellín no informó a la policía que la visita correspondía a un periodista y calificó de grave irregularidad la autorización de esa entrevista, que fue habría sido grabada por las cámaras de seguridad de la cárcel.

“Se ve claramente al periodista Alarcón y se ve presionado el preso y preocupada la seguridad de la cárcel por el hecho”, comentó. Añadió que el detenido nunca debió ser presionado para escribir la carta, la cual menciona otros hechos y personas, incluyendo a Hollman Morris y al propio presidente, aunque, según Petro, el periodista no publicó esos párrafos.

Gustavo Petro aseguró que en Medellín se estaría formando un grupo de militares que apoyan a Abelardo de la Espriella - crédito red social X

“La entrevista fue grabada por las cámaras de seguridad de la cárcel de la Sijin. Es ese preso la fuente que ataca al general Huertas, escribe ese ataque de su mano en la cárcel, y a un Wilmer, quizá confunde el nombre, y es allí donde aparece el tema de las compañías de seguridad, cuando es este gobierno el que ha puesto la investigación y el cierre de las compañías de seguridad privada que vienen aliadas al crímen y que el periodista no menciona”, señaló.

El mandatario también cuestionó la validez judicial de la carta, argumentando que la fiscal de Medellín no permitió la presencia de un abogado durante la entrevista. Además, aseguró haber “investigado más” el tema y afirmó que la fiscal tiene una fuerte cercanía con el brigadier general Juan Carlos Fajardo González, retirado del Ejército justo después del operativo que permitió la captura de alias Calarcá en 2024.

“He investigado más el tema, y la fiscal de Medellín tiene una fuerte cercanía con el general Fajardo al que saqué del ejército y trabaja con los gobiernos locales de Medellín y Antioquia”, continuó el presidente.

Implicaciones políticas y antecedentes

Petro relató que en Medellín se reunió un grupo de oficiales de la policía y el ejército retirados por su administración, quienes, según él, se han organizado con Abelardo de la Espriella para solicitar su reintegro a cambio de apoyo político.

El presidente acusó a este grupo de construir falsedades para la prensa con el objetivo de debilitar su proyecto político y fortalecer el de De la Espriella, llegando incluso a contactar a funcionarios en Estados Unidos.

En su mensaje, Petro concluyó que el medio Caracol, al no verificar adecuadamente las fuentes de la información de Ricardo Calderón y al confundir los hechos recientes con los de hace 16 meses, terminó involucrado en una componenda, supuestamente influida por la fiscal de Medellín y su relación con el exgeneral Fajardo y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.