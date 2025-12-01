Petro dijo que los chats de las disidencias fueron creados con inteligencia artificial, pero ‘pisotearon’ su idea: estás son las pruebas

El presidente calificó de "fabricaciones artificiales" los archivos filtrados de las disidencias de las Farc en el que salieron salpicados altos funcionarios de su Gobierno - crédito @infopresidencia/X

La circulación de archivos en poder de autoridades después del operativo contra alias Calarcá abrió toda una polémica que mantuvo la atención pública y condujo a una réplica de Noticias Caracol frente a la afirmación del presidente Gustavo Petro, que sostuvo que parte del material conocido por el medio de comunicación eran “fabricaciones con inteligencia artificial”.

A partir de esa frase, el noticiero expuso la ruta seguida por su unidad investigativa para sustentar su informe con los documentos entregados a la Fiscalía General de la Nación tras el procedimiento del 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia) y que fueron divulgados por ellos la noche del 23 de noviembre de 2025.

El presidente expresó que varias publicaciones buscaban un vínculo entre su Gobierno y facciones armadas ilegales, en ese pronunciamiento señaló: “Son mentiras. Hemos revisado algunos chats y son fabricaciones construidas artificialmente con herramientas de inteligencia artificial”. Frente a ese punto, el noticiero explicó que los insumos provenían de computadores, memorias USB, celulares y otros dispositivos ocupados en el operativo.

El presidente Petro calificó de “falso” el informe de medios de comunicación sobre la presunta alianza entre las disidencias de las Farc y funcionarios del Estado - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Sebastián Marmolejo/Europa Press

Ruta de investigación del noticiero: de la incautación a la revelación

Según el noticiero, esos elementos llegaron a manos de investigadores, que realizaron un proceso largo de revisión, organización y verificación de cada contenido.

El informe televisivo señaló: “Después de casi un año de rastreo, análisis de archivos y cotejo de fuentes, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol logró armar un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias con un general del ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia”.

La narración incluyó referencias a nombres que aparecían en los documentos: el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Wilmar Mejía.

El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica

Uno de los fragmentos mencionados en pantalla, revelado por los periodistas, indicó: “En los archivos hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas de una cercanía muy detallada de las disidencias de alias Calarcá, con quien hoy es el jefe del comando de personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas”.

El canal señaló que la revisión se realizó con apoyo de fuentes internas y de integrantes de estructuras armadas que conocían el movimiento de esos mensajes y que decidieron entregar contexto sobre su origen sin revelar su identidad por razones de seguridad.

Dentro del conjunto de documentos se encontraba una carta fechada el 8 de febrero de 2024, resaltada en el informe. Allí se leyó: “Camarada, con el muchacho que fui yo allá, hace ocho días estuvimos en Bogotá hablando con un general retirado. El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa de seguridad legal”.

En otro fragmento se expresó: “El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas. Él dice que eso es una buena inversión, porque llegado el momento en que todos estos procesos fallen, quedamos con hombres legales”.

Según el noticiero, los documentos hallados en los dispositivos incautados a alias Calarcá revelan conversaciones y cartas que implican a altos oficiales del ejército en actividades ilegales con las disidencias - crédito Europa Press

El medio de noticias presentó testimonios de un jefe guerrillero que describió encuentros y comunicaciones previas con Huertas y Mejía. Ese testigo entregó esta frase: “Nos dice que esos muchachos nos sirven para movilizar hombres y heridos para donde sea necesario”. Dentro de la misma secuencia se incluyó un pasaje en el que se señaló un vínculo con instancias estatales: “Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas de lo de la muerte del camarada en territorio venezolano”.

Para reforzar la presencia de esos nombres en el material hallado, el noticiero mostró partes adicionales de los intercambios. De un integrante de las disidencias del Catatumbo se incorporó: “Con Huerta nos habíamos conocido una vez en Bogotá. Nosotros necesitábamos movernos. Ya nosotros teníamos órdenes de captura y necesitábamos movernos. Él nos hizo el favor de movernos allá”. También apareció esta expresión: “La idea era no chocar con el Ejército”.

El medio noticioso sostuvo que todos estos elementos, incluidos pantallazos, actas reservadas y datos de inteligencia, se encontraban en los computadores incautados a “Calarcá” y se mostraban tal como fueron recuperados.

Después de meses de análisis, se descubrió un complejo rompecabezas de comunicaciones entre las disidencias de "Calarcá", altos mandos del Ejército y funcionarios del Gobierno - crédito AFP

La nota televisiva mostró otra comunicación dirigida al jefe disidente “Richard Catatumbo”: “Esos generales están organizando algo con esos gringos de inteligencia y eso no es normal, lo están organizando a puerta cerrada”.

Dentro del material atribuido a “Iván Mordisco”, jefe del Estado Mayor Central (EMC) aparecieron frases relacionadas con eventos políticos. Una de ellas afirmaba: “Yo tengo ganas de tumbar a Petro. Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenían en campaña, el finado ‘Mayimbú’, lo tumbamos”. En la misma línea se incluyó: “Todo se hizo a través de Francia Márquez”. Entre los documentos destacó otro mensaje que reflejaba tensiones internas: “Estoy seguro de que Petro los vuelve mierda, si nos volvió mierda estando todos”.

El medio informó que contactó a diversos exguerrilleros, así como a la vicepresidenta, que afirmó que su campaña fue completamente legal y no estuvo vinculada con actividades guerrilleras. Además, se comunicaron con otras fuentes, y todas las pruebas obtenidas fueron presentadas como respaldo de la investigación, al asegurar que nada fue fabricado o inventado.

Noticias Caracol cerró su respuesta con la afirmación de que los archivos correspondían a los dispositivos que la Fiscalía tenía desde julio de 2024, sin alteraciones. El medio explicó que su contenido se basó en documentos, testimonios y cotejos incluidos en los insumos recibidos por investigadores, lo cual sustentó su posición frente a las dudas expuestas por el presidente.