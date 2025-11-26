Petro anunció primera medida tras revelarse archivos que vinculan a altos funcionarios con ‘Calarcá’: “Que la verdad me guíe”

La revelación de archivos secretos que documentan una presunta colaboración entre cabecillas de las disidencias de las Farc y altos mandos del Estado colombiano ha generado una fuerte conmoción política en Colombia, según una investigación de Noticias Caracol.

El reportaje, resultado de casi un año de trabajo de la Unidad Investigativa del medio, expone una red de vínculos que involucra directamente a figuras como Alexander Mendoza Díaz, alias Calarcá, y a funcionarios de alto rango, en un contexto que vuelve a situar al Gobierno de Gustavo Petro bajo el escrutinio público cuando restan 257 días para el fin de su mandato.

El material incluye chats, correos electrónicos, cartas, fotografías y decenas de documentos que, de acuerdo con el medio, evidencian una relación directa entre las disidencias y el actual director del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas, así como con Wílmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos aparecen como los principales protagonistas en la información divulgada.

La autenticidad de estos documentos fue verificada por el medio citado a través de varios integrantes de las disidencias, que solicitaron el anonimato por temor a represalias. Un jefe guerrillero del Estado Mayor Central (EMC) confirmó a Noticias Caracol la existencia de una relación directa entre su organización, el general Huertas y el jefe de la DNI, orientada a la creación de supuestas empresas de seguridad.

El jefe de Estado explicó que se realizará un examen de informática forense a los chats en los que se mencionan presuntos vínculos de las disidencias con el general Juan Miguel Huertas y con el director de Inteligencia de la DNI - crédito Presidencia/Reuters

Según este integrante, “gracias a ellos, las disidencias de Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar obtuvieron información clasificada de las fuerzas militares para esquivar operativos, entre otros temas”, declaró al medio.

La publicación de estos hallazgos generó reacciones inmediatas y contundentes en el ámbito político, especialmente entre los sectores de oposición, que señalaron la gravedad de los presuntos vínculos entre actores armados ilegales y funcionarios estatales.

Frente a las presiones por una presunta alianza entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en el Consejo de Ministros transmitido el 25 de noviembre de 2025 que se practicará un examen de informática forense a los chats entre jefes de las disidencias revelados en los que se mencionan presuntos vínculos de estos grupos ilegales con el general Juan Miguel Huertas y con el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.

“Con un aval de informática forense de la Fiscalía. De acuerdo con eso, tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, afirmó.

Petro se pronunció sobre la sentencia de 28 años impuesta a Santiago Uribe

Gustavo Petro reaccionó a la condena de Santiago Uribe Vélez, recordando sus denuncias previas de 2007 sobre "Los 12 apóstoles", un grupo paramilitar responsable de numerosos crímenes en Antioquia - crédito Presidencia - Álvaro Tavera/Colprensa

El gobernante de los colombianos habló sobre la condena a 28 años de cárcel contra el Santiago Uribe, hermano del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido, señaló que él jugó un rol clave en el caso, ya que expuso fotos del condenado junto a grupos ligados con el paramilitarismo en Colombia.

“Hoy salió la sentencia a Santiago Uribe Vélez. Esto comenzó con un debate nuestro, en el que mostré la foto famosa de Santiago Uribe junto a la mafia de los Ochoa Vásquez en una Convivir... Desaparecieron personas en la región. Hubo asesinatos, entre esos los dos estudiantes que por guarecerse de la lluvia y por tener barba los capturaron en Mantequilla (Armenia) y no volvieron a aparecer”.

Petro aseguró que Trump solo escucha el discurso políticos que quieren desestabilizar su administración - crédito Europa Press

De igual manera, aprovechó para lanzar críticas a los políticos que expresaron su apoyo a Santiago Uribe, puesto que los acusó de reunirse con el senador estadounidense Bernie Moreno para fraguar un plan que desestabilice su mandato antes de las elecciones presidenciales de 2026.

“Los políticos que se fueron a hablar con la extrema derecha republicana son de este grupo, grupo de políticos colombianos que se dedicaron al crimen. Trump se comió ese cuento y le está creyendo a los Santiagos Uribe Vélez que son políticos aliados con el narcoterrorismo ”, aseveró.