Angélica Lozano le pidió a Petro que le quite a Salvatore Mancuso “el privilegio” de ‘gestor de paz’: “Es una ofensa”

Angélica Lozano le pidió al presidente Petro que le retire el reconocimiento como "gestor de paz" - crédito Colprensa

La representante a la Cámara Angélica Lozano consideró que es “razonable y considerada medida de la justicia con las víctimas de Mancuso”, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara al exjefe paramilitar que no podía vivir en Montería, ni desplazarse por otros ocho departamentos en los que tuvo influencia delictiva.

Adicionalmente a este reconocimiento a la determinación del alto tribunal, Lozano, que es opositora al gobierno del presidente Gustavo Petro, le pidió que le retirara el rótulo de “gestor de paz”.

“Presidente @petrogustavo quítele la condición y privilegio de ‘gestor de paz’. Es una ofensa para las víctimas de los paramilitares y para la sociedad”, agregó Lozano.