Petro arremetió contra el gobernador de Antioquia por sugerir la inclusión de la fiscal General en la Lista Clinton: “Respete”

El presidente Gustavo Petro lanzó un reproche directo y severo contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego de que el mandatario departamental propusiera que el Gobierno de Estados Unidos incluyera en la Lista Clinton a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.

La sugerencia apareció tras la difusión de chats atribuidos a alias Calarcá, integrante de las disidencias de las Farc, en el que se sospecha de una presunta alianza política y economía entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central (EMC), por lo que Rendón calificó ese caso como un “entramado criminal” y relacionó a la fiscal con ese señalamiento.

El gobernador Rendón expresó que los datos divulgados confirman su acusación inicial. Según él, esas pruebas sustentan la idea de un “concierto criminal” que involucra al presidente Petro, a la fiscal Camargo y a un sector de las disidencias.

El presidente reaccionó rápidamente y dirigió su mensaje al gobernador con un tono de rechazo absoluto, pues en su publicación expresó una posición frente a la idea de que un funcionario colombiano puede sugerir que el orden institucional del país depende de decisiones de otra nación.

Petro escribió en su cuenta de X: “Quien le dijo al gobernador de Antioquia que el país se maneja de acuerdo a la voluntad de EEUU. Respete a Colombia. Las disidencias son producto del propio uribismo que no supo respetar la Paz. Deseosos de sangre quieren más. Creen que entre más votos quieren más sangre se debe derramar (sic)”.

