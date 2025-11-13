Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este jueves 13 de noviembre

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes de luz que realizará este jueves 13 de noviembre a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas San Emigdio, Santa Clara y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Mompa, Yariguies, Tierra Azul, Cortaderas, Vegas, El Ramal, Macanal y algunos sectores de Hato y Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Carreras 9 y 10 con calle 4 - Antena de Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización La Esperanza sectores de las calles 5,5A y 6A con carrera 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Alares sectores de la carrera 14B con calles 58 y 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio La Jaboncilla sectores de las carreras 12 y 13 con calle 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la carrera 2 con calle 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio El Reposo sectores de las carreras 13, 14 y 14A con calles 55,56A y 57.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de la calle 4 con carreras 3 y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 10 y 11 con calles 6,7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 8 y 9 con carrera 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Guamito y Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Guamito y Bajo Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización El Reposo sectores de las calles 55 y 56 con carreras 15 y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio Santa Barbara sectores de la calle 15 con carreras 8,9 y 10.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carrera 5 y 6 con calle 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Puerto Ocabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Urbanización La Ceiba sectores de las carreras 10 y 11 con calles 4,4A, 4B, 4C y 4D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Badillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrio Yarima sectores de las calles 5 y 5A con carrera 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento El Llanito sector Brisas Del Llanito, veredas San Silvestre, así como algunos sectores de Llanito Alto y Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 15:35

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Lorenzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Coviba sectores de las calles 79,79A, 79B y 79C con carreras 22C y 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Junco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llanadas, El Salado, La Aguada y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 2 y 2A con carrera 6A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Barrio Convento Casabaranda sectores de las carreras 9,10 y 11 con calles 12A, 13 y 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tisquezoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Putana y Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Villa Luz y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tubavita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Plazuela, Caño Indio y Danto Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Luz vía al botadero de Basura.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pedregales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cristales La Ye, La Raya y Payoa Corazones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Retirada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Las Montoyas y La Sierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores del Corregimiento Las Acacias.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cobaria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Guacamayo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cañaveral y El Centro Santa Rita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Abisinia y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Benito y Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Luisa Sector Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Barbara, San Emigdio y Santa Clara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cerrito.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Volcán, Tuli, Ayacucho y Barbula.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Benito y Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Benito y Betania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Mompa, Yariguies, Tierra Azul, Cortaderas, Vegas, El Ramal, Macanal y algunos sectores de Hato y Caguanoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Quebradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Irapire.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrio El Progreso y Primero de Abril.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Playón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaina.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jarantiva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Cayetano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Poazaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Lagos V Etapa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Bonita y La Moneda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.