Colombia

Trabajo sí hay en Bogotá: más de 400 vacantes serán ofertadas en dos ferias de empleo el jueves 13 de noviembre

La capital amplía las alternativas para profesionales, técnicos y bachilleres, incluyendo puestos adaptados a necesidades específicas

Bogotá anunció dos Ferias de
Bogotá anunció dos Ferias de Empleo presenciales el 13 de noviembre con 460 vacantes en Usme y Barrios Unidos - crédito Luisa González/REUTERS

Bogotá ofrecerá el jueves 13 de noviembre de 2025 una amplia gama de oportunidades laborales con la apertura de dos Ferias de Empleo presenciales bajo la estrategia ‘Talento Capital’, impulsada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Quienes se encuentren en búsqueda de trabajo podrán acceder a 460 vacantes disponibles en las localidades de Usme y Barrios Unidos, en cargos que abarcan sectores como servicios, comercio, educación, construcción y obras, así como en posiciones especializadas de la industria.

La jornada principal se desarrollará en el sur de la ciudad, en la localidad de Usme. Allí, la Agencia Distrital de Empleo, con el respaldo de la Alcaldía Local de Usme y la colaboración de diez empresas aliadas, dispondrá de 400 vacantes para perfiles que van desde la educación básica primaria hasta nivel profesional.

La estrategia 'Talento Capital' impulsa
La estrategia ‘Talento Capital’ impulsa oportunidades laborales en sectores como servicios, comercio, educación, construcción e industria en Bogotá - crédito Luisa González/REUTERS

Entre los puestos ofertados se encuentran operador polifuncional, operario de producción, docentes de varias materias, asesor call center (con o sin experiencia), así como conductores con licencia C2 y C3. Quienes deseen participar deben acudir al Salón Comunal del barrio La Marichuela, ubicado en la calle 76B sur #14I-11, en un horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., portando su hoja de vida y documento de identidad.

En simultáneo, la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de la ciudad, será escenario de otra feria presencial organizada en conjunto con la firma Eficacia S.A.S.. Esta contará con 60 vacantes orientadas a áreas de servicios, atención al cliente y cargos operativos. Las ofertas están dirigidas a personas con formación mínima de bachillerato y se realizarán en el Centro Comercial Metrópolis (avenida 68 #75A–50), de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. Para asistir, se solicita diligenciar el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La localidad de Usme ofrece
La localidad de Usme ofrece 400 vacantes para perfiles desde educación básica hasta nivel profesional, con apoyo de diez empresas aliadas - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Más de 600 vacantes de trabajo en Bogotá para la semana del 10 al 15 de noviembre

Cabe recordar que estas ferias forman parte de una estrategia de empleabilidad más amplia que se extiende durante la semana del 10 al 15 de noviembre, con más de 600 vacantes destinadas a profesionales, técnicos, tecnólogos y trabajadores con distintos niveles educativos. De acuerdo con información suministrada por la Agencia Distrital de Empleo, el 33% de las vacantes está orientado a perfiles con formación superior, quienes pueden aspirar a sueldos de hasta nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Las posibilidades para quienes cuentan con educación media, básica, o con perfil técnico o tecnólogo, también son considerables, con compensaciones que oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo del rol y la experiencia requerida.

El 33% de las vacantes
El 33% de las vacantes está orientado a profesionales con formación superior, con sueldos de hasta nueve salarios mínimos mensuales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La mayor proporción de las vacantes corresponde a los sectores de servicios y comercio, que siguen liderando la generación de empleo formal en la capital. Sin embargo, también se destaca la presencia de ofertas en los segmentos de industria y transporte, reflejando la diversidad de alternativas para los buscadores de empleo.

Entre los cargos disponibles, figuran puestos como asesor comercial call center, analista senior de cartera, abogado inmobiliario, diseñador gráfico, técnico en electricidad, ingeniero de datos, nutricionista, odontólogo general, conductor, guardia de seguridad, operario de producción, auxiliar de experiencia al cliente, así como perfiles docentes en tecnología, español, inglés, matemáticas y física, entre otros. Se incluyen oportunidades dirigidas a personas con discapacidad física, como auxiliar DCA y guarda de seguridad.

Los interesados podrán revisar el listado completo de vacantes y registrar o actualizar su hoja de vida a través del Portal del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). Además, para recibir información actualizada en sus dispositivos móviles sobre ofertas laborales, ferias y formación, es posible unirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

