Colombia

En medio de polémica, Carlos Felipe Córdoba confirmó que ya llegó al medio millón de firmas para respaldar su candidatura a la presidencia

El excontralor General de la República, que quiere aspirar al primer cargo de la Nación, indicó que su candidatura está segura, ya sea por inscripción de lo que sería un movimiento significativo de ciudadanos, o como participante del proceso de escogencia del partido Conservador

Guardar
El excontralor General de la
El excontralor General de la Nación generó todo un terremoto político, por su posible incursión en el partido Conservador - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Pese a la fuerte controversia en la que se ha visto inmerso en los últimos días, por su posible aterrizaje en el proceso de escogencia de candidato presidencial del Partido Conservador, el excontralor General Carlos Felipe Córdoba confirmó el martes 11 de noviembre que ya superó el umbral de 500.000 firmas de apoyo para inscribir su aspiración, a través del movimiento significativo ‘Volvamos a confiar’. Un suceso que, según él, garantizaría su presencia en la contienda.

Este respaldo masivo, según Córdoba, respondería a un contexto nacional marcado por el deterioro en seguridad, salud y oportunidades bajo el actual Gobierno, lo que lo llevó a oficializar su aspiración presidencial para 2026.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La campaña de Carlos Felipe Córdoba causó un fuerte remezón

El excontralor delineó sus principales propuestas en tres ejes. En materia de seguridad, propuso “blindar” a la fuerza pública y adoptar un modelo de justicia inspirado en El Salvador: con un modelo de justicia similar al de Nayib Bukele, para que los delincuentes que no se acojan a la ley, con opciones de desmovilización o cárcel. Mientras que en el ámbito económico y social, su apuesta es reducir el IVA, fortalecer los comedores comunitarios y los bancos de alimentos.

Del mismo modo, hizo un llamado a la unidad de los partidos tradicionales -entre ellos el Conservador, Liberal, Cambio Radical y de la U- para enfrentar los desafíos del país. La irrupción de Córdoba en la contienda presidencial ha causado una fuerte pugna interna en el Partido Conservador; en el que ya habían anunciado su deseo de ser los nominados por la colectividad el senador Efraín Cepeda y la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño.

Esto desató una especie de “fuego amigo” y profundos cuestionamientos al proceso de selección, entre Cepeda y la presidenta de la representatividad, la también senadora Nadia Blel. Esto debido a la inconformidad ante la ampliación de plazos para la inscripción de precandidatos: una medida impulsada por 11 miembros del Directorio Nacional que buscaban habilitar la participación de Córdoba de los 20 que lo componen, y que se extendió hasta el 1 de diciembre.

Frente a la crisis interna, la dirección del partido emitió un comunicado en el que instó a la mesura y la unidad, comprometiéndose a garantizar “plenas garantías a todos los aspirantes que se inscriban”. Córdoba, por su parte, dejó en claro que su acercamiento al partido responde a una invitación y no a una imposición, en pro de construir un proyecto de unidad, seguridad y estabilidad, en el que, según agregó, no ha impuesto condicione para ser incluido.

Entretanto, María Eugenia Correa, veedora del partido, sostuvo que cambiar este acuerdo afecta los derechos de quienes aceptaron las reglas y confiaron en la transparencia del proceso. Entre los aspectos más sensibles mencionados en la carta se encuentra la intervención del representante a la Cámara Jorge Quevedo en la votación que modificó el calendario de inscripciones, ya que está inhabilitado para participar debido a una sanción vigente.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Carlos Felipe CórdobaFirmas Pipe CórdobaPipe CórdobaPartido ConservadorElecciones Colombia 2026Elecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Aguas de Bogotá negó despidos masivos y defendió proceso de contratación: “Es falso que haya llevado a cabo una masacre laboral”

La empresa resaltó el aumento de vacantes y la integración de mujeres, jóvenes, adultos mayores y comunidades vulnerables, asegurando transparencia y respeto a los derechos laborales en la reciente vinculación de personal

Aguas de Bogotá negó despidos

Locutora respondió a un comentario machista en vivo: “Hablas de acoso y con ese escote”

El suceso desató un amplio debate en redes sobre el acoso y los derechos de las mujeres

Locutora respondió a un comentario

Cocaína en pulpa de fruta colombiana, así fue desmantelada la red de narcotráfico que operaba en España

Las autoridades del país ibérico entregaron un balance del operativo que incluyó la intervención de propiedades de lujo

Cocaína en pulpa de fruta

Bayern Múnich homenajeó a Luis Díaz con una camiseta especial: esta es la nueva prenda y su precio

Gracias al excelente inicio de temporada para el atacante colombiano, los bávaros presentaron un uniforme en el que el protagonista es el guajiro y estará disponible para el público

Bayern Múnich homenajeó a Luis

Gobierno Petro puso el acelerador y pagó una millonada en deuda en 2025: esto fue lo que tuvo que sacar del presupuesto

El informe oficial del Ministerio de Hacienda muestra diferencias notables entre rubros y un avance superior al promedio histórico en la gestión financiera

Gobierno Petro puso el acelerador
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Identifican a trabajador cañero asesinado

Identifican a trabajador cañero asesinado en el norte del Cauca: Asocaña alertó cinco muertos en lo que va de 2025

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

ENTRETENIMIENTO

Katiuska aclaró detalles de su

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Nacional habría tomado una decisión

Nacional habría tomado una decisión crucial con respecto al futuro de Alfredo Morelos: su pase vale cinco millones de dólares

Bayern Múnich homenajeó a Luis Díaz con una camiseta especial: esta es la nueva prenda y su precio

Cesar Augusto Londoño insistió en que Harold Santiago Mosquera llegará a otro grande de la Liga BetPlay: “Lo ratifico”

Harold Santiago Mosquera aclaró su futuro con Santa Fe en medio de la polémica por su continuidad en el Cardenal

Selección Colombia sufre problemas en la convocatoria: tres jugadores afectados por la huelga en Estados Unidos