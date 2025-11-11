En medio de polémica, Carlos Felipe Córdoba confirmó que ya llegó al medio millón de firmas para respaldar su candidatura a la presidencia

El excontralor General de la Nación generó todo un terremoto político, por su posible incursión en el partido Conservador - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Pese a la fuerte controversia en la que se ha visto inmerso en los últimos días, por su posible aterrizaje en el proceso de escogencia de candidato presidencial del Partido Conservador, el excontralor General Carlos Felipe Córdoba confirmó el martes 11 de noviembre que ya superó el umbral de 500.000 firmas de apoyo para inscribir su aspiración, a través del movimiento significativo ‘Volvamos a confiar’. Un suceso que, según él, garantizaría su presencia en la contienda.

Este respaldo masivo, según Córdoba, respondería a un contexto nacional marcado por el deterioro en seguridad, salud y oportunidades bajo el actual Gobierno, lo que lo llevó a oficializar su aspiración presidencial para 2026.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La campaña de Carlos Felipe Córdoba causó un fuerte remezón

El excontralor delineó sus principales propuestas en tres ejes. En materia de seguridad, propuso “blindar” a la fuerza pública y adoptar un modelo de justicia inspirado en El Salvador: con un modelo de justicia similar al de Nayib Bukele, para que los delincuentes que no se acojan a la ley, con opciones de desmovilización o cárcel. Mientras que en el ámbito económico y social, su apuesta es reducir el IVA, fortalecer los comedores comunitarios y los bancos de alimentos.

Del mismo modo, hizo un llamado a la unidad de los partidos tradicionales -entre ellos el Conservador, Liberal, Cambio Radical y de la U- para enfrentar los desafíos del país. La irrupción de Córdoba en la contienda presidencial ha causado una fuerte pugna interna en el Partido Conservador; en el que ya habían anunciado su deseo de ser los nominados por la colectividad el senador Efraín Cepeda y la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño.

Esto desató una especie de “fuego amigo” y profundos cuestionamientos al proceso de selección, entre Cepeda y la presidenta de la representatividad, la también senadora Nadia Blel. Esto debido a la inconformidad ante la ampliación de plazos para la inscripción de precandidatos: una medida impulsada por 11 miembros del Directorio Nacional que buscaban habilitar la participación de Córdoba de los 20 que lo componen, y que se extendió hasta el 1 de diciembre.

Frente a la crisis interna, la dirección del partido emitió un comunicado en el que instó a la mesura y la unidad, comprometiéndose a garantizar “plenas garantías a todos los aspirantes que se inscriban”. Córdoba, por su parte, dejó en claro que su acercamiento al partido responde a una invitación y no a una imposición, en pro de construir un proyecto de unidad, seguridad y estabilidad, en el que, según agregó, no ha impuesto condicione para ser incluido.

Entretanto, María Eugenia Correa, veedora del partido, sostuvo que cambiar este acuerdo afecta los derechos de quienes aceptaron las reglas y confiaron en la transparencia del proceso. Entre los aspectos más sensibles mencionados en la carta se encuentra la intervención del representante a la Cámara Jorge Quevedo en la votación que modificó el calendario de inscripciones, ya que está inhabilitado para participar debido a una sanción vigente.

En desarrollo...