Colombia

Aguas de Bogotá negó despidos masivos y defendió proceso de contratación: “Es falso que haya llevado a cabo una masacre laboral”

La empresa resaltó el aumento de vacantes y la integración de mujeres, jóvenes, adultos mayores y comunidades vulnerables, asegurando transparencia y respeto a los derechos laborales en la reciente vinculación de personal

La compañía desmintió la desvinculación
La compañía desmintió la desvinculación de 400 empleados y afirma que la reincorporación suele alcanzar el 80% en nuevos proyectos - crédito Aguas de Bogotá

La empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. respondió a las inquietudes formuladas por el concejal José Cuesta y por el sindicato Unión Popular de Trabajadores, que, a comienzos de noviembre de 2025, denunciaron presuntos despidos masivos en el marco del proceso de vinculación laboral para el proyecto de aseo 2025-2026 en la capital colombiana.

Según información oficial difundida por Aguas de Bogotá, con la entrada en vigencia del nuevo contrato de aseo entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) y la empresa, que inició el 28 de octubre, se generaron 621 puestos de trabajo. Del total de plazas, 479 trabajadores ya habían sido vinculados al componente de aseo hacia el 11 de noviembre, manteniendo el 72% de quienes se desempeñaban en el contrato anterior y sumando 91 nuevos empleados.

De esta plantilla, 338 son mujeres y 123 hombres, además de un significativo grupo de jóvenes entre 18 y 28 años, personas mayores de 50 años, indígenas, desplazados y extranjeros, evidenciando criterios de acceso inclusivos y diversos. La empresa aclaró que desde 2021 se han mantenido 325 trabajadores por sus resultados y experiencia en proyectos anteriores.

El 72% de los trabajadores
El 72% de los trabajadores del contrato anterior fueron reincorporados, sumando 91 nuevos empleados al proyecto de aseo en Bogotá - crédito Aguas de Bogotá

Respecto a las alertas sobre posibles directrices discriminatorias desde la Alcaldía Mayor que pudieran haber sesgado el proceso, Aguas de Bogotá fue categórica al negar tales afirmaciones y especificó que, como empresa de economía mixta regida por el régimen privado de la Ley 142 de 1994 y el Código Sustantivo del Trabajo, cuenta con autonomía y discrecionalidad en sus procesos de selección, guiándose siempre por el cumplimiento de la ley y los principios de igualdad y transparencia.

La gerencia de la entidad enfatizó que la apertura de plazas responde al crecimiento de los proyectos y a la consolidación empresarial lograda en la actual administración. Solo en octubre y noviembre de 2025, la compañía aumentó su nómina de 1.253 a 2.119 trabajadores, suministrando empleo formal a más de mil familias y ampliando en 15% el tamaño de la planta respecto a 2024. El número de proyectos en ejecución pasó de 12 a 28 desde marzo, lo que ha demandado un robustecimiento del aparato operativo y la creación de nuevas oportunidades laborales.

La nómina de Aguas de
La nómina de Aguas de Bogotá creció de 1.253 a 2.119 trabajadores en dos meses, ampliando la planta en un 15% respecto a 2024 - crédito Aguas de Bogotá

Frente a la denuncia puntual de que 400 trabajadores habrían sido desvinculados de manera masiva, Aguas de Bogotá respondió: “Es falso que haya llevado a cabo una masacre laboral y despedido a más de 400 trabajadores del contrato interadministrativo 0076-2025 con el Idrd”, subrayando que la reincorporación de empleados suele ubicarse en torno al 80% al iniciar nuevos proyectos.

Además, la empresa reiteró que 621 familias acceden a empleo formal gracias al nuevo contrato, y que las vacantes adicionales incluyen el mantenimiento de lagos, fuentes, vegetación y procesos de renaturalización, bajo criterios claros de mérito y cualificación.

En cuanto a la interlocución con los trabajadores y el movimiento sindical, Aguas de Bogotá resaltó que el proceso de selección y contratación se ha realizado según un cronograma que fue consensuado y socializado con el Ministerio del Trabajo y los representantes sindicales. Este cronograma, iniciado el 27 de octubre, contempla un mes de actividades y la empresa ha sostenido seis sesiones de la mesa de diálogo con los sindicatos y el Ministerio, para la revisión y seguimiento del proceso. La compañía asegura así el respeto a los derechos constitucionales al trabajo y la igualdad.

La empresa resalta criterios de
La empresa resalta criterios de inclusión laboral al emplear mujeres, jóvenes, mayores de 50 años, indígenas, desplazados y extranjeros - crédito Aguas de Bogotá

La entidad recalcó su respeto a todas las observaciones emitidas por las corporaciones y entidades del orden Distrital y Nacional, manteniendo plena disposición para el diálogo respetuoso y transparente, acorde a la normativa legal que rige su operación. Se prevé una réplica a la información suministrada Aguas de Bogotá por parte del concejal José Cuesta y del sindicato Unión Popular de Trabajadores en el transcurso de la semana.

