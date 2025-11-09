Hijo de J Balvin conmovió las redes sociales en conversación con su madre Valentina Ferrer: “No me voy a ir de tu lado”

Las redes sociales se conmovieron con la actitud del menor - crédito @letengoelchisme/IG

Valentina Ferrer y su hijo Río compartieron un momento emotivo tras ver una película sobre la partida de un adolescente a la universidad. El pequeño, fruto de la relación entre la modelo argentina y J Balvin, expresó su deseo de permanecer siempre junto a su madre, reflejando la profundidad del vínculo que los une.

Durante la conversación, Río manifestó con sinceridad que, al crecer, no querría despedirse de su madre ni alejarse de ella. Ante la pregunta de Ferrer sobre si planeaba quedarse en casa, el niño reafirmó su intención de estar siempre a su lado.

“Yo quería que cuando, yo cuando sea grande no me voy a despedir de ti, no me voy de ahí... Siempre quería estar contigo”, dijo con su voz el pequeño Río.

Desde el nacimiento de Rio, J Balvin y Valentina Ferrer procuran mostrar su rostro en sus publicaciones lo menos posible - @valentinaferrer/Instagram

La modelo le respondió con afecto y le explicó que es habitual que los hijos, al hacerse mayores, busquen su propio camino, aunque ese proceso pueda resultar difícil de comprender en la infancia.

“Ay, te amo. Pero es normal. Ya vas a ir viendo, vas a ir creciendo”, dijo la argentina, sin mostrarle el rostro al menor en su cuenta de Instagram.

El diálogo se desarrolló en un ambiente marcado por la canción Try Everything de la película Zootopia, interpretada por Shakira. Esta melodía, que acompaña la historia de una coneja que deja su hogar en el campo para perseguir su sueño en la ciudad, reforzó el mensaje sobre los cambios y el crecimiento personal.

A lo largo de la charla, Río insistió en su anhelo de compartir cada etapa de su vida con su madre y en su resistencia a la idea de separarse de ella. “Siempre quiero tener (estar) contigo, quiero crecer y cuando yo soy grande yo tenerte a ti, yo te tengo todo el tiempo, yo no quería que te vayas de tu casa, yo no me parece”, agregó Río.

Río, hijo de J Balvin, compartiendo junto a Enzo, que seún la modelo argentina Valentina Ferrer, era su fiel guardián - crédito @jbalvin/Instagram

Ferrer intentó transmitirle tranquilidad y comprensión, recordándole que el crecimiento implica cambios y nuevas experiencias.

El intercambio concluyó con una declaración de amor y la reafirmación del deseo de Río de mantener a su madre cerca, mostrando la naturalidad de los sentimientos que surgen ante la perspectiva de crecer y asumir nuevos retos.

“No, te amo, lindo. Te amo. Serán los grandes, acá explicándole en la película de que un niño adolescente se fue a la universidad, solo explicándole”, concluyó Valentina en el video.

Los famosos tienen una relación muy linda con su pequeño hijo - crédito Valentina Ferrer / Instagram

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron sus opiniones, entre las que destacan: “Ay no, me lo como a besos, esto me da todas las vibes de que quiero un hijo así”; “me derrito, ojalá mis hijos hubieran sido así de tiernos cuando niños”; “todos decimos lo mismo cuando estamos a esa edad, después salimos corriendo de casa”, entre otros.

La vez en la que criticó la ropa de su madre

Valentina ya había compartido una curiosa situación en el pasado con el pequeño, cuando él decidió llamar a Balvin para darle quejas sobre el atuendo de su mamá.

El niño de cuatro años expresó su punto de vista sobre la moda y logró que su mamá usara ropa de su gusto - crédito @valentinaferrer / TikTok

Con determinación, el niño decidió hacerle una videollamada a J Balvin para explicarle la situación y compartir su inquietud. “Acá hay ropa, papá, y acá no”, expresó Río mientras le enseñaba a su padre el atuendo de su madre, señalando las partes que consideraba poco cubiertas.

A partir de esta intervención, Valentina Ferrer optó por modificar su aspecto y eligió una blusa aprobada por su hijo, complementándola con un pantalón largo. “Outfit aprobado por Riri”, compartió Ferrer en sus redes.

El gesto de Río generó un notable impacto entre los seguidores, quienes elogiaron la ternura y el carácter decidido del niño, así como la manera en que la familia gestiona su exposición pública.