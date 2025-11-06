Colombia

Morrissey canceló su concierto en Bogotá por tercera vez: “Cansancio extremo”

Las empresas organizadoras de su concierto en la capital del país informaron que el artista británico suspendió su presentación prevista para próximo 22 de noviembre y toda su gira latinoamericana

El artista británico suspendió su
El artista británico suspendió su presentación en Colombia y el resto de sus shows en la región por agotamiento extremo, dejando a miles de seguidores sin respuestas claras sobre reembolsos y generando frustración entre los fanáticos - crédito @musictrendscol / X

La cancelación definitiva del concierto de Morrissey en Bogotá ha generado desilusión entre sus seguidores en Colombia.

Las promotoras Páramo Presenta y TuBoleta informaron que el artista británico no solo suspendió su presentación prevista para el 22 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena, sino que también canceló toda su gira latinoamericana, citando como motivo principal un “agotamiento extremo”.

Este revés afecta a miles de fanáticos y compradores de entradas, quienes ahora buscan respuestas sobre el proceso de reembolso de entradas.

De acuerdo con los comunicados recogidos por ambos medios, la decisión de cancelar el evento se tomó tras tres meses de trabajo intenso por parte del equipo de producción.

Las promotoras señalaron: “A pesar del entusiasmo y el esfuerzo del equipo de producción durante estos 3 meses de trabajo, quienes intentamos todo para poder hacerlo realidad, el evento no tuvo la acogida, ni el apoyo necesario para llevarse a cabo”, según citaron Noticias RCN.

La cuenta oficial de Morrissey
La cuenta oficial de Morrissey anunció, además de las seis fechas confirmadas, una séptima en Colombia que se revelará próximamente - crédito @morrisseyofficial/Instagram

El comunicado también agradeció a quienes adquirieron sus entradas y respaldaron la propuesta, subrayando la dificultad de organizar un espectáculo de esta magnitud en el país.

Proceso de reembolso de entradas

En cuanto al proceso de reembolso, Noticias Caracol detallan que los compradores podrán solicitar la devolución del dinero correspondiente al valor de la entrada, excluyendo los costos de servicio y envío, considerados servicios ya prestados.

El plazo para iniciar el trámite se extiende desde la fecha de emisión del comunicado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para quienes adquirieron sus entradas con tarjeta de crédito, el reintegro se realizará automáticamente a la tarjeta utilizada.

En caso de que la tarjeta haya sido cancelada, los usuarios deberán gestionar el proceso a través del enlace de PQRs de TuBoleta, proporcionando la información bancaria necesaria. El tiempo estimado para la devolución por parte del banco emisor es de hasta 20 días hábiles.

La decisión de suspender el
La decisión de suspender el evento en Bogotá y la gira regional afecta a miles de compradores, quienes ahora buscan información sobre devoluciones y expresan su malestar ante la reiterada ausencia del cantante en el país - crédito captura de pantalla / X

Por su parte, quienes compraron sus entradas con tarjeta débito o en efectivo podrán retirar el dinero en la red nacional de puntos Efecty, gracias a una alianza establecida para este fin.

Este servicio tendrá un costo de $6.000 por cada $1.000.000 reembolsado, monto que se descontará del valor de la compra. Las instrucciones específicas para el retiro serán enviadas por correo electrónico, informaron ambas fuentes. Además, las promotoras han puesto a disposición de los afectados su call center y el chat de la página web para resolver cualquier inquietud relacionada con el proceso.

Reacciones de los fans y antecedentes de cancelaciones

La reacción de los fans no se hizo esperar. Noticias Caracol resalta la decepción y el malestar entre quienes esperaban ver a Morrissey en vivo, especialmente porque la cancelación se suma a una serie de antecedentes similares en la región.

Las promotoras, en su comunicado, expresaron su agradecimiento a quienes creyeron en el proyecto y acompañaron la iniciativa, aunque reconocieron que el evento no logró la acogida esperada.

El historial de cancelaciones de Morrissey en Colombia y Latinoamérica es extenso. Noticias Caracol recuerda que a inicios de 2024, el artista también suspendió conciertos en Bogotá y otras ciudades de la región, alegando “agotamiento físico” y la necesidad de reposo médico.

En esa ocasión, el concierto previsto para el 10 de febrero en el Movistar Arena tampoco se realizó. Un año antes, en 2023, Morrissey había aplazado su presentación en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán por “complicaciones de salud”, según informó Páramo Presenta en ese momento.

Anuncio de concierto de Morrissey
Anuncio de concierto de Morrissey en Colombia en el 2023 - crédito Paramo

El evento se reprogramó para febrero de 2024, pero nuevamente fue cancelado, lo que ha incrementado la frustración entre los seguidores.

Ante este panorama, crece el descontento entre los fanáticos, quienes, según Noticias Caracol, cuestionan la viabilidad de futuros espectáculos del artista en el país y piden a las promotoras reconsiderar la programación de nuevos conciertos de Morrissey en Colombia.

