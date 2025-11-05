Gustavo Petro denunció la muerte de un civil por presunto ‘uso excesivo de la fuerza’ en una base militar de Antioquia

El caso fue informado al presidente Petro por orden del Ministerio de Defensa - crédito Diego Pineda/Colprensa

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dio a conocer un caso de exceso de fuerza por parte de integrantes de las Fuerzas Militares, que derivó en la muerte de un civil. El primer mandatario recibió la información de primera mano, por parte de un integrante del Ejército Nacional.

“He querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violación de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares”, informó el jefe de Estado en la red social.

De acuerdo con la comunicación compartida por el presidente, los hechos se presentaron el 7 de octubre de 2025, en el área de responsabilidad de la Cuarta Brigada (BR4), Batallón de Infanteria “Pedro Justo Berrío” (Bipeb), base militar “Antorcha” del municipio de Frontino, con la unidad Demoledor 2 al mando del SS. Andrés Olivo Gutiérrez Mideros y Córdoba 1 al mando del teniente Leider Ortiz Ortiz.

El presidente Gustavo Petro aseguró que ha buscado que la fuerza pública sea transparente en casos de violaciones de derechos humanos - crédito Luisa González/Reuters

Presuntamente, un civil que se encontraba merodeando la base militar fue retenido y murió por “un exceso de uso de la fuerza”. Los hechos fueron denunciados por un uniformado al día siguiente: 8 de octubre.

“El Comandante del Bipeb, informa al Comandante de la Cuarta Brigada, que al parecer un soldado colocó en conocimiento a un Subintendente de la Estación de Policía de Frontino, un presunto homicidio de un civil al interior de la base militar “Antorcha” por parte de integrantes de la misma”, detalló.

La situación también fue informada al comandante de la Séptima División, a la Dirección Seccional de Fiscalías, liderada por Lina Xiomara Arias y a la fiscal 2223 especializada de Justicia Penal Militar, Mayerling López, y se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria. Después, se notificó al comandante del Ejército Nacional, que dio luz verde para continuar con las indagaciones.

El presidente Gustavo Petro informó sobre el presunto asesinato de un civil por parte de militares - crédito @petrogustavo/X

“A las 16:10 del 08 de octubre de 2025, recibe el Comandante de la Cuarta Brigada un mensaje del SL18. VELAZQUEZ HURTADO MATEO, quien dice que de carácter urgente “me comunique con él” y hace un relato de los hechos acaecidos en la Base Militar “Antorcha”, que ya habían sido previamente informados los indicios a las autoridades judiciales competentes”, precisó.

La víctima y los implicados: inicio de una investigación

El 29 de octubre de 2025 se logró ubicar el cuerpo del civil presuntamente asesinado por uniformados y fue puesto a disposición de Medicina Legal para el proceso necropsia. La víctima fue identificada como Esneider Flórez Manco. Al parecer, un total de nueve militares habrían estado involucrados en los hechos:

TE Leider Ortiz Ortiz SS Andrés Olivio Gutiérrez Mideros CS Cristian Daniel Cordoba Piamba SL18 Fabián Alberto Rojo Giraldo SL18 Brayan Stiven Osorio SP18 Jhonn Edwin Quejada Fabra SP18 Neider de Jesús Oyola Ortiz Sl18 Divian Fernando Ruiz Rojas SLP Miguel Ángel Caicedo Hernández

Nueve militares están siendo investigados por el asesinato del civil en una base militar - crédito Freepik

Estas personas están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada. El fiscal 27 Especializado de Medellín está a cargo del caso; el 5 de noviembre notificó formalmente a los uniformados sobre el inicio de una actuación judicial en su contra.

En el comunicado, las Fuerzas Militares indicaron, tras conocer sobre el crimen, se informó debidamente a todos los superiores y se cumplió con los principios de honestidad, transparencia, respeto a la dignidad humana, respeto a los derechos humanos.

“Se logra, en tiempo récord, la individualización de los presuntos responsables, quienes deberán responder de manera individual por los tipos penales cometidos, y que no corresponden a las políticas y órdenes emitidas por parte de los diferentes escalones del mando en el Ejército Nacional”, se lee en la comunicación.