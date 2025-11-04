Colombia

Rodrigo Londoño, excabecilla de las Farc, envió carta a Petro, luego de que la ONU limitó funciones de verificación sobre Acuerdo de Paz

Alias Timochenko, exjefe del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, expresó su preocupación ante la exclusión de la verificación de las sanciones restaurativas de la JEP y el seguimiento al Capítulo Étnico, y pidió que se produzca una adición al mandato de este organismo

Guardar
Rodrigo Londoño pidió al presidente
Rodrigo Londoño pidió al presidente establecer acciones conjuntas para garantizar la implementación íntegra del Acuerdo de Paz - crédito Jesús Avilés/ Infobae

La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de prorrogar el mandato de su Misión de Verificación en Colombia hasta octubre de 2026, pero con restricciones inéditas en sus funciones, causó un fuerte impacto mediático en el país y dio pie para algunos interrogantes sobre el futuro del Acuerdo de Paz: firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc en 2016, aunque con retrasos en su implementación.

Por primera vez en ocho años, la resolución fue adoptada sin unanimidad, con las abstenciones de Estados Unidos y Rusia, lo que refleja una fractura en el respaldo internacional a la verificación plena de los compromisos asumidos en el referido, según informó la propia ONU en su comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El nuevo mandato mantiene la presencia de la Misión en Colombia, pero excluye dos funciones clave: la verificación de las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al Capítulo Étnico del acuerdo. Esta reducción causó inquietud en sectores del Gobierno y de las comunidades étnicas, que ven en esto un debilitamiento de los mecanismos de justicia y reparación.

Esta es la carta de
Esta es la carta de Rodrigo Londoño al presidente Gustavo Petro, en el que hizo sus observaciones frente a la decisión de la ONU - crédito @TimoComunes/X

La preocupación de Rodrigo Londoño tras la determinación de la ONU: esta es la carta que envió a Gustavo Petro

Con este panorama, Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz, y en la actualidad director del partido Comunes, expresó sus interrogantes en una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que reconoció el respaldo internacional, pero advirtió sobre los riesgos de las nuevas limitaciones. En especial, en las decisiones que estarán a cargo del tribunal transicional.

“Nos congratulamos por la resolución donde se reafirma el compromiso de apoyar a Colombia en el establecimiento de la paz, la justicia y la seguridad, rescatando el valor y la importancia del Acuerdo firmado entre el Estado y la insurgencia, reconociendo los logros alcanzados y señalando los retos que tenemos a futuro para superar los factores estructurales que estimulan la conflictividad”, afirmó.

El Acuerdo de Paz entre
El Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc se estableció en 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos - crédito Colprensa

No obstante, señaló la gravedad de las exclusiones. “Lamentamos que el componente de justicia para la paz y el Capítulo Étnico ya no serán verificados por la Misión, precisamente en momentos en que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha entrado en la etapa sancionatoria y su aplicación requiere de una autoridad y mecanismo internacional que verifique su cumplimiento”, sostuvo el exjefe guerrillero.

Londoño recordó que el propio texto del Acuerdo de Paz establecía la necesidad de un mecanismo internacional para supervisar la implementación de las sanciones.

“El mandato del Acuerdo sobre el punto de Justicia designa ‘el mecanismo internacional que apoye al Tribunal para la Paz en las tareas de verificación del cumplimiento de las sanciones previsto en el numeral 62, que será un componente específico de la Misión Política de verificación de las Naciones Unidas’”, citó Londoño en la misiva enviada al jefe de Estado.

Exjefe de las Farc pidió a Petro que se gestione una revisión ante la ONU para lograr una adición al mandato de la misión

Ante este escenario, Londoño -que ante la muerte de alias Alfonso Cano asumió las riendas de la organización guerrillera, hasta su desmovilización, en 2016- propuso una acción conjunta de las partes firmantes del acuerdo para solicitar una revisión del mandato ante la ONU; en una petición que buscaría reconsiderar los términos de las acciones adelantadas frente a la organización.

La ONU excluyó la verificación
La ONU excluyó la verificación del cumplimiento de las sanciones restaurativas impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del mandato de su misión de verificación en Colombia - crédito JEP

“De ahí la importancia, que en virtud de dar cumplimiento a lo pactado, podamos elevar conjuntamente, como representantes de las dos partes contratantes, una solicitud ante el Secretario General y la Presidencia del Consejo de Seguridad, en el sentido de producir una adición al mandato de la Misión de Verificación en Colombia", expresó el director de Comunes en su pronunciamiento.

Lo anterior, "con el fin de que esta pueda apoyar al Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz en las tareas de verificación de las sanciones denominadas propias que esta profiera”, planteó Londoño en su comunicación.

El líder de la antigua guerrilla concluyó su mensaje al enfatizar la trascendencia de mantener el respaldo internacional en esta etapa. “Consideramos que este componente es fundamental para el éxito de un Acuerdo que ha sido considerado hito mundial, y ejemplo a seguir en la resolución pacífica de conflictos. En este momento crucial no nos puede faltar el aliento y el apoyo internacional”, remarcó.

Temas Relacionados

Rodrigo LondoñoAcuerdo de PazMisión de verificación ONUGustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalONU ColombiaFarcFarc ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Cabal arremetió contra Petro debido sus palabras sobre la toma al Palacio de Justicia: “No pretenda reescribir la historia criminal del M-19”

La senadora criticó al presidente por sus comentarios sobre el asesinato del magistrado Manuel Gaona Cruz, advirtiendo que no se puede alterar la verdad histórica de Colombia

Cabal arremetió contra Petro debido

Nueva ruta MP85 conectará el occidente y el centro de Bogotá en 40 minutos: esta será la ruta del biarticulado

El servicio, que operará de lunes a domingo, utiliza un viaducto de 570 metros y beneficiará a más de 85.000 pasajeros, facilitando traslados más ágiles

Nueva ruta MP85 conectará el

ONU confirmó 42 atentados indiscriminados en Cauca y Valle del Cauca durante 2025, tras ataque con carro bomba en Suárez

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas confirmó una ola de ataques en el suroeste colombiano, con decenas de víctimas y centenares heridos. Exigen acciones urgentes para proteger a la población civil

ONU confirmó 42 atentados indiscriminados

Joven de 19 años fue asesinado a tiros cuando tomaba micheladas en Barrancabermeja

Según explicaron las autoridades, la víctima tenía antecedentes judiciales y el crimen pudo haber estado basado en un ajuste de cuentas

Joven de 19 años fue

Bancolombia anunció suspensión temporal de su ‘app’ por mantenimiento: estas son las fechas y horarios

Prográmese con la interrupción de la plataforma digital que se llevará a cabo durante dos días

Bancolombia anunció suspensión temporal de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona la finca ‘resort’

Así funciona la finca ‘resort’ que estaría usando la disidencia de ‘Iván Mordisco’ para esconder secuestrados: “Ni el Ejército entra”

Explosión de mina antipersona en Antioquia deja dos heridos de gravedad y activa un operativo de traslado a Medellín

Investigan presunto secuestro de jóvenes en el Catatumbo a manos del ELN: habían llegado a la región por motivos laborales

Capturan a ‘Bladimir’ y ‘Mauricio’, cabecillas regionales del Clan del Golfo que pretendían expandir la presencia del grupo armado en Tolima

Organización social denuncia aparición de un presunto grupo armado en Antioquia: exigen presencia de las autoridades

ENTRETENIMIENTO

“La agente encubierta” domina el

“La agente encubierta” domina el top 10 Netflix Colombia: series más populares que no podrás dejar de ver

Juanes hizo parte del festival Futttura y cantó junto a Tini sus éxitos más icónicos

Ricardo Montaner vuelve a Colombia con ‘El último regreso Tour’: fechas, precios y todo sobre su emotiva gira de despedida

Paisa Vlogs reveló que la depresión y la soledad marcaron su 2025: “El peor año de mi vida”

Aida Victoria Merlano olvidó a ‘El agropecuario’ y reapareció en público con nuevo galán junto a su hijo en Medellín

Deportes

Junior perdería a uno de

Junior perdería a uno de sus máximos referentes para 2026: partiría para otro equipo de la Liga BetPlay Dimayor

Hincha de León intentó tomarse una foto con James Rodríguez, pero un delegado de seguridad del club lo apartó a empujones: tenso momento

Medellín sacó ventaja en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay: venció 0-1 a Envigado y puso un pie en la final

Lesión de Jorge Carrascal no sería tan grave: el panorama del volante de Flamengo para la final de Copa Libertadores y los amistosos de Colombia

Carlos Antonio Vélez destacó a dos figuras de Nacional tras goleada sobre América: los calificó de “brillantes”