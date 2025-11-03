EN VIVO | Plan retorno en Bogotá, el lunes 3 de noviembre: así avanza la movilidad en las principales entradas a la ciudad

Se espera que a la ciudad ingresen más de un millón de vehículos - crédito redes sociales

El lunes 3 de noviembre de 2025 inicia el regreso a Bogotá de miles de viajeros que salieron a diferentes regiones del país para disfrutar el puente festivo de Todos los Santos.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se espera el retorno de más de un millón de vehículos a la capital colombiana, que tendrá vigente la medida del Pico y placa regional por las principales entradas a la ciudad.

La medida contempla el ingreso de vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Posteriormente, ingresarán los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9), desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.