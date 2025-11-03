Colombia

EN VIVO | Plan retorno en Bogotá, el lunes 3 de noviembre: así avanza la movilidad en las principales entradas a la ciudad

Las autoridades de tránsito de la capital del país informan, a través de sus redes sociales, sobre el avance de esta medida que busca facilitar el ingreso de los viajeros

Guardar
Se espera que a la
Se espera que a la ciudad ingresen más de un millón de vehículos - crédito redes sociales

El lunes 3 de noviembre de 2025 inicia el regreso a Bogotá de miles de viajeros que salieron a diferentes regiones del país para disfrutar el puente festivo de Todos los Santos.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se espera el retorno de más de un millón de vehículos a la capital colombiana, que tendrá vigente la medida del Pico y placa regional por las principales entradas a la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida contempla el ingreso de vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. Posteriormente, ingresarán los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9), desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

14:12 hsHoy

Normalidad en los puntos de entrada a Bogotá

En las primeras horas de la mañana del lunes 3 de noviembre, agentes de la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportaron tráfico normal en las principales vías de acceso a la capital colombiana.

Además, recordaron nuevamente a los conductores sobre la vigencia del Pico y Placa regional que estará rigiendo a partir de las 12:00 p.m. del mismo día festivo.

En las primeras horas del
En las primeras horas del lunes 3 de noviembre, se registra trafico normal sobre las principales entradas de Bogotá - crédito @BogotaTransito/X
13:35 hsHoy

Pico y placa regional en Bogotá durante el puente festivo: horarios, corredores y restricciones que modificarán el retorno

La medida aplicará horarios diferenciados para placas pares e impares, abarcando nueve corredores estratégicos y sumando controles adicionales en Cundinamarca para optimizar el flujo de automóviles

La multa por infringir las
La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá

El lunes festivo, 3 de noviembre, en el contexto de la celebración del Día de Todos los Santos, se implementará la medida de Pico y placa regional para todos los vehículos particulares que ingresen a Bogotá a través de los nueve principales corredores de acceso a la ciudad.

Leer la nota completa
13:30 hsHoy

Contraflujo en la vía Bogotá Girardot

La concesionaria Vía Sumapaz, encargada del trayecto Bogotá-Girardot, recordó a los viajeros de esta importante carretera nacional que, para este lunes 3 de noviembre, se habilitará un contraflujo entre los municipios de Melgar (Tolima) y El Boquerón.

Según informó la concesionaria, la ruta quedará con tres carriles sentido Girardot-Bogotá y un carril sentido Bogotá-Girardot.

Este lunes 3 de noviembre, habrá contraflujo entre Melgar y Boquerón, incluyendo Nariz del Diablo, para facilitar tu regreso a Bogotá. Con personal de tráfico, ambulancias, grúas y motobombas listas para tu seguridad”, explicó Vía Sumapaz en las redes sociales.

La vía quedará con tres
La vía quedará con tres carriles con dirección hacia Bogotá y uno solo hacia Girardot - crédito @ViaSumapaz/X
12:42 hsHoy

Normalidad en la vía al Llano

Sobre las 6:35 a. m. del lunes 3 de noviembre, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), que cubre la vía Bogotá-Villavicencio, entregó un reporte sobre el flujo de vehículos por este corredor vial.

Según la concesionaria, por esta carretera se registra un flujo moderado, recalcando que en el túnel de Quebradablanca y el kilómetro 69+350 se presenta paso a un solo carril. Así mismo, en el kilómetro 18+300, se registra movilidad tipo semáforo, es decir, con tráfico alternado en ambos sentidos.

La movilidad en la vía
La movilidad en la vía al Llano en moderada - crédito Coviandina/X

Temas Relacionados

Plan retorno BogotáRegreso a BogotáPuente de Todos los SantosTránsito BogotáMovilidad BogotáPico y Placa RegionalColombia-Noticias

Últimas noticias

Álvaro Uribe cuestionó la venta de predio en Envigado y advirtió daños ambientales: “Grave que se afecte el uso público”

El expresidente colombiano cuestionó a la Gobernación de Antioquia por la venta del predio el Alto de las Palmas, situando en el Parque Manantiales, en Envigado

Álvaro Uribe cuestionó la venta

“No todo tiene que verse bien para estar bien”: el mensaje de Luisa Fernanda W sobre la autenticidad en redes sociales

La ‘influencer’ compartió una reflexión sobre la importancia de reconocer el valor de los procesos imperfectos y dejar de lado la búsqueda de ideales inalcanzables

“No todo tiene que verse

Chontico Día y Noche resultados domingo 2 de noviembre de 2025

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo dos veces en el día. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Chontico Día y Noche resultados

Sinuano Día y Noche resultados domingo 2 de noviembre 2025

Esta lotería ofrece como premio mayor multiplicar hasta 4 mil 500 veces la cantidad de tu apuesta

Sinuano Día y Noche resultados

Dólar hoy en Colombia: precio de apertura en el inicio de semana

La atención de los inversionistas globales se centra en la evolución de la actividad manufacturera en Estados Unidos y Europa, los datos de inflación en Turquía y Suiza

Dólar hoy en Colombia: precio

ÚLTIMAS NOTICIAS

Chun-Li se estrena en el

Chun-Li se estrena en el videojuego Fatal Fury como DLC para PlayStation: fecha de lanzamiento

La contundente respuesta de Mar Tarrés a una vendedora que le impidió probarse un vestido

Estos son los mejores inventos de IA en 2025, según Times: aparece la supercomputadora Nvidia DGX Spark

Dólar hoy: a qué precio se operan las distintas cotizaciones este lunes 3 de noviembre

“Mutua Resonancia”: arte y memoria judía femenina, en una muestra en Munar

INFOBAE AMÉRICA

Vivir con los pobres, no

Vivir con los pobres, no para los pobres: la exigencia evangélica que plantea el papa León XIV

¿Verano con más calor y menos lluvias?: qué dice el informe climático del Servicio Meteorológico Nacional

Cuando la cultura también transforma

Cuenta regresiva en Bolivia para el cambio de mando con expectativa por soluciones a la crisis económica

La familia del periodista venezolano Joan Camargo exigió al régimen de Maduro su inmediata liberación

DEPORTES

Argentina hace su estreno en

Argentina hace su estreno en el Mundial Sub 17 ante Bélgica

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine