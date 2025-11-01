Colombia

Joven de 19 años fue asesinado de siete disparos en Barranquilla: los agresores escaparon del lugar

Con 12 horas de diferencia, en hechos aislados, dos adolescentes fueron ultimados en el departamento del Atlántico

La víctima fue trasladada a
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde lamentablemente murió - crédito Redes sociales

La tarde del viernes 31 de octubre, Barranquilla fue escenario de un ataque sicarial que terminó con el asesinato de un joven en el barrio Evaristo Sourdís, zona suroccidental de la ciudad.

El crimen ocurrió alrededor de las 5:00 p. m., mientras la víctima permanecía en el lugar.

De acuerdo con El Heraldo, Adrián Andrés Quiroz Orozco, de 19 años, fue sorprendido por dos personas que se desplazaban en una motocicleta azul marca AX-4.

Las autoridades informaron que los agresores se acercaron, lo abordaron y dispararon repetidamente sin entablar diálogo, impactando a la víctima con siete balas.

Adrián Quiroz recibió siete disparos
Adrián Quiroz recibió siete disparos que acabaron con su vida - crédito Pexels

Tres de los disparos alcanzaron su brazo izquierdo, dos el tórax y uno el hombro derecho, según precisaron fuentes del medio citado.

Tras la agresión, vecinos del sector acudieron a auxiliar a Quiroz Orozco y lo trasladaron al centro de salud El Bosque, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

Agentes de Policía han recogido testimonios y han recabado videos de cámaras de seguridad del área para identificar a los atacantes.

Este asesinato se suma a la serie de incidentes violentos registrados recientemente en la capital del Atlántico. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a brindar información que facilite el esclarecimiento del hecho y anunciaron patrullajes adicionales en el barrio Evaristo Sourdís para prevenir nuevos episodios de violencia.

Otro joven fue asesinado en Atlántico: menor de 16 años fue ultimado a tiros

En hechos aislados, en la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025, en Soledad, municipio del Atlántico, registró el asesinato de un menor de 16 años en el barrio Villa del Carmen durante un ataque armado.

El joven de 16 años
El joven de 16 años recibió tiros en la cabeza, ambos lados del tórax, la región dorsal, la pierna derecha y el dedo medio derecho - crédito Colprensa

El hecho se presentó aproximadamente a la 1:18 a. m., cuando la víctima, identificada como Isaac Caro Torres, se encontraba en la vía pública.

Según el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el joven fue sorprendido por varios individuos en motocicleta. Sin mediar palabra, uno de los atacantes desenfundó un arma y efectuó varios disparos.

Habitantes del sector y uniformados trasladaron a Isaac Caro Torres a la Clínica Agrupasalud, donde médicos confirmaron su fallecimiento debido a las heridas.

El reporte preliminar indica que el menor recibió impactos de bala en la cabeza, ambos lados del tórax, la región dorsal, la pierna derecha y el dedo medio derecho.

Las autoridades judiciales asumieron los actos urgentes e iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer los móviles del crimen y ubicar a los autores del ataque.

Cifras de la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre homicidios

Los datos preliminares de la Policía Metropolitana de Barranquilla reflejan una reducción relevante en las cifras de homicidios durante septiembre de 2025, a pesar de que la sensación de inseguridad sigue latente entre los residentes, según comentarios en redes sociales.

En Barranquilla se reportaron 21 homicidios en el mes de septiembre, mientras que durante 13 días no se presentaron muertes violentas.

Las cifras de homicidios con
Las cifras de homicidios con corte de agosto de 2025, asciende a 611 homicidios, de los cuales 543 corresponden al área metropolitana de Barranquilla - crédito Redes sociales

En comparación, en septiembre de 2024 la cifra ascendió a 47 casos, y solo seis jornadas transcurrieron sin víctimas fatales. El descenso es notable, replicándose en el área metropolitana, que incluye Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia.

En toda esta jurisdicción, el número pasó de 83 homicidios en septiembre del año anterior a 41 episodios en 2025.

El único municipio que presentó un incremento fue Galapa, donde el reporte de homicidios llegó a siete casos, frente a ninguno registrado en septiembre de 2024, representando una variación negativa del 100%, según las cifras proporcionadas.

Las autoridades continúan analizando estos datos para definir estrategias de seguridad, conscientes de la brecha entre la percepción ciudadana y los resultados efectivos reportados hasta el cierre del mes.

