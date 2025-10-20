Habría otro pescador perdido de San Onofre, Sucre, tras bombardeo de EE. UU. en el Caribe

Un hombre apodado “el Mono” no ha sido localizado después de que una embarcación fuera alcanzada por un misil estadounidense en aguas cercanas a Colombia y Venezuela, según reveló un informe periodístico - crédito Defensoría del Pueblo

En un reportaje del programa Señal investigativa, de Rtvc, se revelaron nuevos detalles sobre el caso del pescador Alejandro Andrés Carranza Medina, quien habría fallecido tras un ataque con misil ejecutado por Estados Unidos.

Además, en el reportaje informaron de la desaparición de otro pescador, apodado “el Mono”, originario de San Onofre, Sucre, cuya familia estaría solicitando ayuda para localizarlo.

De acuerdo con la información compartida por el medio antes mencionado el 16 de septiembre, una lancha fue impactada en aguas cercanas a las costas de Venezuela y Colombia. Según con los testimonios, el ataque habría sido ejecutado por un dron militar de Estados Unidos lanzado desde un buque desplegado en la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Respecto al segundo pescador supuestamente desaparecido, en el programa se indicó que, por razones de seguridad, el equipo periodístico optó por no revelar su nombre completo.

En dicho reportaje también se mencionaron las declaraciones realizadas por Gustavo Petro tras los hechos en el mar Caribe, en las que condenó enérgicamente la acción y responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por las muertes.

“Matar con un misil tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra. Dejen de matar la gente latinoamericana en el mar Latinoamericano y hablamos (tiro con arco). Los que tienen que hablar primero son ellos. Y los invitamos a que hablen, porque no estoy aquí para agarrarme con los gringos”, comentó el primer mandatario del país en aquella oportunidad.

El jefe de Estado días atrás informó que dos pescadores de Trinidad y Tobago habrían resultado afectados por ataques parecidos y solicitó a las autoridades de Colombia que indaguen la situación de jóvenes que no han sido localizados en aguas del Caribe.