B King se fue a los golpes con Maluma: el mánager del artista asesinado en México recordó la anécdota; “Todos se ‘encendieron’ ahí”

Muchos interrogantes ha dejado el hallazgo de los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, en un terreno baldío del municipio de Cocotitlán, en el estado de México: el caso, que conmocionó a la industria musical colombiana, continúa bajo investigación.

Ambos artistas, que habían desaparecido el 16 de septiembre de 2025 tras viajar a Ciudad de México, donde participaron en algunos conciertos, se convirtieron en el epicentro de una tragedia que ha impactado a la opinión pública.

Mientras las autoridades de México y Colombia mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas y responsables de este doble homicidio, han surgido nuevas revelaciones sobre la vida personal y profesional de B King.

El periodista Rafael Poveda, a través de su pódcast Más Allá del Silencio, ha profundizado en el caso mediante entrevistas a familiares y allegados del cantante: en su episodio más reciente, Poveda conversó con Juan Camilo Gallego, el mánager de B King, que rechazó con firmeza las acusaciones que lo señalan de haber conducido al artista a una supuesta “trampa” en territorio mexicano. Además, Gallego compartió detalles inéditos sobre los inicios del cantante.

El último sitio donde fue visto B King fue un gimnasio en Polanco (Ciudad de México), lugar donde estuvo con DJ Regio Clown - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

Durante la entrevista, Gallego relató que Bayron Sánchez comenzó su carrera musical a los 15 años, época en la que él trabajaba para el también artista musical Rico el Monumental. Según sus palabras, en ese entonces el cantante Juan Luis Londoño, conocido popularmente como Maluma, también daba sus primeros pasos en la industria -a la par de B King-, y ambos frecuentaban el mismo entorno artístico: el género urbano.

“Él empezó muy pequeñito. No sé si eran (a los) 15, 16 años, porque yo en ese tiempo no era amiguito de él. Pero sí estuve muy cerca de Maluma y de los artistas de ese tiempo. Yo para ese tiempo trabajaba con Rico el Monumental. Y en ese tiempo Maluma y él empezaron a sacar canciones”, contó el mánager B King durante la charla en el podcast Más Allá del Silencio.

Mientras exponía los primeros pasos profesionales de B King, Gallego recordó una particular anécdota que el cantante tuvo con Maluma, su colega: ambos terminaron a los golpes.

Juan Camilo Gallego, mánager de B King, contó una anécdota que el cantante tuvo con Maluma, cuando ambos comenzaban sus carreras - crédito composición fotográfica Infobae

“Él me contó que una vez estaba en un ‘parche’ con unos amiguitos, y que ahí estaba Maluma. De hecho, no sé por qué, no me acuerdo por qué, hubieron golpes entre ellos dos, y todos se encendieron ahí. No pasó a mayores, pero es una anécdota que tengo ahí, entre esos dos ahí como que pelearon. Y él me contó eso le ha dado risa, porque pues ya crecieron, ya maduraron y eso”, contó el representante del asesinado artista.

Al confesar el episodio, el mánager de B King profundizó sobre los contrates entre el éxito musical y profesional que alcanzó el artista al que representó y Maluma.

“Cuando él me lo contó en su momento, pues ahí cuando ya estábamos trabajando, me pareció muy chistoso... Si los dos hubieran tenido equipo, los dos hubieran llegado (lejos). Pero, pues, tuvo la fortuna Maluma de llegar. Gran artista colombiano, y ahí fue creciendo”, aseguró Gallego en el pódcast.

Según contó Juan Camilo Gallego, B King y Maluma se agredieron entre así, aunque según el mánager del artista asesinado en México el caso "no pasó a mayores" - crédito @maluma/Instagram

Además de Maluma, Gallego también recordó en la entrevista que B King trabajó con otros grandes artistas del género urbano, como el puertorriqueño Nicky Jam: el mánager de B King rememoró una canción en la que ambos artistas trabajaron, asegurando que fue el entorno del propio Nicky Jam el que contactó a B King para trabajar en el remix del sencillo musical.

“(B King) Hizo canciones con gente muy grande. Con Nicky Jam hizo una canción, que fue la canción que lo dio a conocer a él acá en Colombia: «Muévete latina», la hizo con Nicky Jam. De hecho, fue Nicky Jam y El Ciego (Juan Diego Medina, mánager del cantante puertorriqueño) los que lo buscaron a él para trabajar ese remix de la canción, de «Muévete latina»“, reveló Gallego.