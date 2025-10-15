Colombia

B King se fue a los golpes con Maluma: el mánager del artista asesinado en México recordó la anécdota; “Todos se ‘encendieron’ ahí”

Juan Camilo Gallego, que representaba a Bayron Sánchez, aseguró que el artista coincidió con el famoso cantante antioqueño durante los inicios de su carrera musical

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
El mánager de B King,
El mánager de B King, Juan Camilo Gallego, aseguró que tuvo cercanía con Maluma durante sus inicios como cantante de género urbano - crédito @maluma/@bkingoficial/Instagram

Muchos interrogantes ha dejado el hallazgo de los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, en un terreno baldío del municipio de Cocotitlán, en el estado de México: el caso, que conmocionó a la industria musical colombiana, continúa bajo investigación.

Ambos artistas, que habían desaparecido el 16 de septiembre de 2025 tras viajar a Ciudad de México, donde participaron en algunos conciertos, se convirtieron en el epicentro de una tragedia que ha impactado a la opinión pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras las autoridades de México y Colombia mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas y responsables de este doble homicidio, han surgido nuevas revelaciones sobre la vida personal y profesional de B King.

El periodista Rafael Poveda, a través de su pódcast Más Allá del Silencio, ha profundizado en el caso mediante entrevistas a familiares y allegados del cantante: en su episodio más reciente, Poveda conversó con Juan Camilo Gallego, el mánager de B King, que rechazó con firmeza las acusaciones que lo señalan de haber conducido al artista a una supuesta “trampa” en territorio mexicano. Además, Gallego compartió detalles inéditos sobre los inicios del cantante.

El último sitio donde fue
El último sitio donde fue visto B King fue un gimnasio en Polanco (Ciudad de México), lugar donde estuvo con DJ Regio Clown - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

Durante la entrevista, Gallego relató que Bayron Sánchez comenzó su carrera musical a los 15 años, época en la que él trabajaba para el también artista musical Rico el Monumental. Según sus palabras, en ese entonces el cantante Juan Luis Londoño, conocido popularmente como Maluma, también daba sus primeros pasos en la industria -a la par de B King-, y ambos frecuentaban el mismo entorno artístico: el género urbano.

“Él empezó muy pequeñito. No sé si eran (a los) 15, 16 años, porque yo en ese tiempo no era amiguito de él. Pero sí estuve muy cerca de Maluma y de los artistas de ese tiempo. Yo para ese tiempo trabajaba con Rico el Monumental. Y en ese tiempo Maluma y él empezaron a sacar canciones”, contó el mánager B King durante la charla en el podcast Más Allá del Silencio.

Mientras exponía los primeros pasos profesionales de B King, Gallego recordó una particular anécdota que el cantante tuvo con Maluma, su colega: ambos terminaron a los golpes.

Juan Camilo Gallego, mánager de
Juan Camilo Gallego, mánager de B King, contó una anécdota que el cantante tuvo con Maluma, cuando ambos comenzaban sus carreras - crédito composición fotográfica Infobae

“Él me contó que una vez estaba en un ‘parche’ con unos amiguitos, y que ahí estaba Maluma. De hecho, no sé por qué, no me acuerdo por qué, hubieron golpes entre ellos dos, y todos se encendieron ahí. No pasó a mayores, pero es una anécdota que tengo ahí, entre esos dos ahí como que pelearon. Y él me contó eso le ha dado risa, porque pues ya crecieron, ya maduraron y eso”, contó el representante del asesinado artista.

Al confesar el episodio, el mánager de B King profundizó sobre los contrates entre el éxito musical y profesional que alcanzó el artista al que representó y Maluma.

“Cuando él me lo contó en su momento, pues ahí cuando ya estábamos trabajando, me pareció muy chistoso... Si los dos hubieran tenido equipo, los dos hubieran llegado (lejos). Pero, pues, tuvo la fortuna Maluma de llegar. Gran artista colombiano, y ahí fue creciendo”, aseguró Gallego en el pódcast.

Según contó Juan Camilo Gallego,
Según contó Juan Camilo Gallego, B King y Maluma se agredieron entre así, aunque según el mánager del artista asesinado en México el caso "no pasó a mayores" - crédito @maluma/Instagram

Además de Maluma, Gallego también recordó en la entrevista que B King trabajó con otros grandes artistas del género urbano, como el puertorriqueño Nicky Jam: el mánager de B King rememoró una canción en la que ambos artistas trabajaron, asegurando que fue el entorno del propio Nicky Jam el que contactó a B King para trabajar en el remix del sencillo musical.

“(B King) Hizo canciones con gente muy grande. Con Nicky Jam hizo una canción, que fue la canción que lo dio a conocer a él acá en Colombia: «Muévete latina», la hizo con Nicky Jam. De hecho, fue Nicky Jam y El Ciego (Juan Diego Medina, mánager del cantante puertorriqueño) los que lo buscaron a él para trabajar ese remix de la canción, de «Muévete latina»“, reveló Gallego.

Temas Relacionados

Juan Camilo GallegoMánager de B KingMalumaAnécdotaPeleaGolpesColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: siga el minuto a minuto del partido en Nueva Jersey

El segundo encuentro amistoso en la fecha FIFA de octubre se jugará en el estadio Sports Illustrated, buscando una nueva victoria para los dirigidos por Néstor Lorenzo

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

María Elvira Salazar, congresista republicana, lanzó pulla a Petro: “Por su pasado guerrillero, tiende a justificar la violencia”

La representante estadounidense, del estado de Florida, emitió el pronunciamiento a propósito de la quema de un vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella

María Elvira Salazar, congresista republicana,

Karina García reveló la millonaria cifra que llegó a ganar en OnlyFans: “Lo hice por necesidad”

La creadora de contenido antioqueña detalló los motivos que la llevaron a incursionar en la plataforma, explicó por qué no volvería y compartió el monto exacto que obtuvo en el período más exitoso

Karina García reveló la millonaria

Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja por creciente del río Magdalena: estas son las recomendaciones

El incremento sostenido del río Magdalena y la continuidad de la temporada de lluvias mantienen en alerta a la ciudad, que habilitó líneas de emergencia y refuerza la coordinación con organismos de rescate

Declaran alerta amarilla en Barrancabermeja

Millonarios vuelve a sonreír en la Liga BetPlay: anhelado regreso para enfrentar al Deportivo Pereira

El equipo de Hernán Torres va sumando jugadores a la plantilla que se recuperaron de lesiones o estaban sancionados, con el objetivo de seguir en la pelea por los cuadrangulares

Millonarios vuelve a sonreír en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

ENTRETENIMIENTO

Hijas de Luis Díaz sorprendieron

Hijas de Luis Díaz sorprendieron con fotos en famoso lugar de Paris: “Las amo, mis princesas, dueñas de mi vida”

El partido de Colombia y Canadá tendrá show de medio tiempo con sabor colombiano: estos son los artistas elegidos

Juanes fue confirmado como parte del Vive Latino 2026 en México: no es el único colombiano en el cartel

Claudia Bahamón mostró porqué está más enamorada que nunca: “Los seres hermosos que nos unieron”

Seguridad del expresidente Álvaro Uribe rescató a los empleados que habrían sido torturados por el papá de Greeicy Rendón

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Canadá,

EN VIVO Colombia vs. Canadá, amistoso rumbo al mundial de 2026: siga el minuto a minuto del partido en Nueva Jersey

Millonarios vuelve a sonreír en la Liga BetPlay: anhelado regreso para enfrentar al Deportivo Pereira

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, patearía el tablero y haría particular cambio en la portería en el duelo contra Canadá

Amistoso de la selección Colombia ante Nigeria entró en polémica: esto pasó con los africanos en las eliminatorias

Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales