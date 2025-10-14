Colombia

Fuertes lluvias en Barracabermeja dejan 90 familias damnificadas y una mujer herida: autoridades preparan entrega de ayudas

Fuertes precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas de 24 barrios, dejando a decenas de familias afectadas y movilizando a las autoridades para atender la crisis y entregar ayuda humanitaria

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Las autoridades en Barrancabermeja entregan ayudas humanitarias a las 90 familias damnificadas - crédito Alcaldía de Barrancabermeja

Las lluvias en el país no dan tregua y registran incrementos en varias regiones, donde dejan daños materiales y cientos de damnificados. En Barrancabermeja, Santander, la madrugada del 12 de agosto de 2025, las fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones con profundidad superior a un metro.

Sumado a las inundaciones, las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y la apertura de compuertas en el embalse Topocoro para evitar mayores afectaciones a las zonas aledañas a los ríos Suárez y Chicamocha. En total fueron 16 horas de fuertes precipitaciones que dejaron afectadas a 90 familias de 24 barrios de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Gestión del Riesgo, la situación obligó a la activación de protocolos de emergencia y a la emisión de recomendaciones para la población, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a nuevos deslizamientos y crecidas súbitas.

Entre las familias afectadas se encuentra la de Luz Dary Herrera Henao, quien permanece en delicado estado de salud tras ser rescatada de entre los escombros de su vivienda. El deslizamiento de tierra, ocurrido durante la madrugada, destruyó por completo la casa donde dormía junto a su hermana y dos menores, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo para salvarle la vida a la mujer.

Una mujer resultó herida luego de ser sepultada por un deslizamiento de tierra - crédito Bomberos de Barrancabermeja

Luego de ser rescatada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, la mujer fue llevada a un centro asistencial para ser sometida a una intervención quirúrgica para tratar la fractura de cadera y las lesiones internas que le causó el impacto del deslizamiento y el tiempo que pasó bajo la tierra y los escombros de su vivienda ubicada en el barrio 9 de agosto.

Estos son los barrios más afectados

Las fuertes lluvias afectaron a 24 sectores de la ciudad, dejando daños materiales en las viviendas y demás edificaciones. Por su parte, las autoridades se encuentran evaluando la magnitud de los daños para adelantar la entrega de ayudas que tenga lugar luego de la emergencia.

Los barrios con mayores daños son 9 de agosto, Miradores del Lago, Primero de Mayo, Bendición de Dios, Tres Unidos, Pueblo Nuevo, Colinas del Seminario y Galán. Mientras que en los sectores de Pueblo Nuevo, El Parque a la Vida, la Avenida 52 y Pozo 7, las inundaciones se agravaron por el taponamiento de la red de alcantarillado, lo que dificultó la evacuación del agua y aumentó el nivel de las pérdidas materiales.

En algunos barrios las inundaciones superaron el metro de profundidad - crédito Bomberos de Barrancabermeja

Según Doralba Parada, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, las comunas más impactadas abarcan desde la 1 hasta la 7, incluyendo sectores como Olaya Herrera, Las Granjas, Altos de Los Ángeles, Bendición de Dios y Santa Bárbara.

La funcionaria detalló que las autoridades visitaron la Comuna 2, específicamente el barrio Pueblo Nuevo y Las Lavanderas, donde aproximadamente 28 familias resultaron afectadas. Posteriormente, se trasladaron a la Comuna 4, en el barrio Santa Bárbara y el sector de La Carrilera, donde otras 30 familias recibieron ayudas humanitarias.

En paralelo, las autoridades municipales y la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander continúan realizando el censo de damnificados y distribuyendo kits de emergencia. Además, se mantienen abiertas las campañas de recolección de donaciones de alimentos no perecederos, ropa y materiales de construcción en el segundo piso del Hotel Súper Estrellas, ubicado en el centro de la ciudad.

Las autoridades se preparan para la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados - crédito Alcaldía de Barrancabermeja

Ante el inicio de la temporada de lluvias, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander recomendó a la población “evitar conducir cuando se presenten fuertes lluvias, evitar estar en zonas despejadas cuando se presentan tormentas eléctricas, asegurar cubiertas, limpiar sumideros y alcantarillas. Es importante seguir las recomendaciones emitidas por los consejos municipales de gestión de riesgo y las autoridades locales”.

