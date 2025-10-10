Video: así fue la captura del artista puertorriqueño Almighty en un exclusivo sector de Medellín

El puertorriqueño indicó en redes sociales que se trataba de un montaje en su contra - crédito Redes Sociales

Debido a la exposición que ha tenido la industria musical en Medellín, se ha normalizado la visita de artistas internacionales en la capital antioqueña, principalmente del género urbano.

Sin que se haya expuesto qué hacía en el país, en la mañana del 8 de octubre se registró la detención del artista puertorriqueño Almighty, que habría tenido un incidente en la zona de El Poblado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Medios locales indicaron que las autoridades respondieron a un llamado tras reportes sobre comportamientos inusuales de una persona en la vía pública. Al llegar al lugar, la Policía identificó al cantante e inició un procedimiento de verificación de antecedentes y de identidad.

Durante la intervención, Almighty mostró señales de alteración emocional, por lo que oficiales decidieron realizar un acompañamiento para garantizar su integridad y la de terceros.

Personal de salud fue requerido en el sitio para asistir al cantante, quien finalmente fue trasladado a un centro asistencial donde se le practicaron evaluaciones médicas y psicológicas, siguiendo el protocolo correspondiente en estos casos.

El artista fue dejado en libertad debido a que no se presentaron cargos en su contra - crédito Redes Sociales

Fuentes policiales informaron que no se reportaron cargos formales ni delitos asociados a la actuación policial en ese momento. El procedimiento se centró en la necesidad de preservar la seguridad y la integridad tanto del artista como de quienes se encontraban en las inmediaciones. Las autoridades explicaron que estos operativos se ejecutan bajo estrictos lineamientos de protección y respeto por los derechos de la persona involucrada.

Representantes legales y familiares de Almighty fueron informados sobre la situación y el estado del cantante. A través de sus redes sociales y comunicaciones posteriores, el equipo cercano al artista indicó que se encontraba recibiendo la atención necesaria y agradecieron el apoyo recibido.

El hecho tuvo repercusión en el entorno artístico, desatando comentarios entre seguidores y colegas. El caso continúa bajo seguimiento por parte de las autoridades competentes como parte de los protocolos habituales que se aplican en incidentes similares con figuras públicas.

El video de la captura se hizo viral en redes sociales - crédito Redes Sociales

A pesar de que Almighty publicó un video en Instagram con el que intentó afirmar que lo expuesto era un rumor, la versión del artista fue desmentida luego de que en redes sociales se filtraran videos de lo que habría sido la detención.

“Ten cuidado con los medios de comunicación, porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opreso. Muchos libros, y especial mucha biblia”, escribió el puertorriqueño en la publicación mencionada.

En los videos que se han vuelto tendencia, se observa como dos uniformados de la Policía del Valle de Aburra retiran de un establecimiento comercial al artista, que se observa sin camisa y visiblemente alterado.

“Ese video es para los que dicen que es algo viejo, mucha gente vio como se lo llevaron”, “Increíble como sale a decir que es mentira, su familia debería tener cuidado con esos trastornos que tiene”, “Es noticia y aun así afirman que es mentira, los videos no engañan”, son algunos de los comentarios que se han registrado en la publicación sobre la detención del artista.

Almighty, protagonista de un tenso momento en Medellín - crédito Minuto30

Durante su carrera, Almighty ha enfrentado varios incidentes relacionados con la justicia. En 2018, fue detenido en Puerto Rico tras ser acusado de posesión de sustancias ilícitas y alteración al orden público.

Años más tarde, se reportaron episodios en los que el cantante tuvo conflictos por desobedecer normas de tránsito y enfrentó señalamientos de conducta inapropiada en espacios públicos. Además, en diferentes momentos, las autoridades atendieron llamadas por altercados en los que Almighty estuvo involucrado, aunque no en todos los casos se formalizaron cargos en su contra.

Los problemas legales han coincidido con periodos en los que el artista manifestó públicamente dificultades personales y de salud mental, situación reconocida tanto por él como por su entorno cercano. Pese a estos episodios, la carrera de Almighty continuó con lanzamientos musicales y apariciones en redes sociales, manteniendo vigente su presencia en la industria del entretenimiento.