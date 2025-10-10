Petro por fin felicitó a María Corina Machado por su nobel de Paz, aunque de manera “indirecta”: “Espero que ayude a que su país consiga el diálogo”

Así fue el mensaje de felicitaciones de Petro a María Corina Machado - crédito Yves Herman/Reuters y @petrogustavo/X

Cuando ya cientos de internautas y opositores estaban criticando al presidente en redes sociales por no emitir un mensaje oficial para felicitar a la ganadora del premio Nobel de Paz, María Corina Machado, líder política venezolana y contraria a la dictadura de Nicolás Maduro, el jefe de Estado publicó un mensaje para expresar sus felicitaciones.

No obstante, no lo hizo en un mensaje exclusivo, sino que insertó sus felicitaciones en medio de los cumplidos que le dedicó a otra Nobel de Paz, la profesora africana Wangari Maathai, de quien el mandatario exaltó su lucha por “la crisis climática”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro, además, no reposteó la imagen de Machado como galardonada que emitió el perfil oficial de los premios Nobel, sino que escribió sobre la publicación que hizo la casa de premios a la docente keniana, con su fotografía.

“Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles (sic). Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”, escribió el presidente colombiano.

En los comentarios las críticas no se hicieron esperar, ya que con su mensaje se notó de manera clara un reconocimiento especial para la docente keniana, cuyo mensaje por parte de los premios Nobel fue en reconocimiento a que fue la primera mujer afrodescendiente en ser galardonada, mientras que a María Corina dio una orden, una exigencia, sin reconocer su labor en favor de la democracia deVenezuela, como reconoció el comité noruego.

Las críticas al mensaje de Petro

De hecho, opositores y críticos le alegaron a Petro que dio a entender que había dos premios Nobel de Paz por año; de manera que varios aclararon que la profesora Wangari Maathai fue premiada en 2004, y el mensaje de la casa de galardones simplemente es conmemorativo.

“Pedazo de imbécil, solo hay un Premio Nobel cada año; no dos. El tweet del que se pegó esta diciendo que hoy se entrega el Nobel, y que Wangari Maathai ha sido premiada en el pasado, en 2004. Tanto que sabe el lider integaláctico, que no sabe ni M (sic)”, le escribió un usuario.

Andrés Forero y otros críticos más arremetieron contra Gustavo Petro por sus felicitaciones a María Crina Machado - crédito redes sociales/X

Pero líderes políticos también le mostraron su indignación por la evidente intención de Petro en no condenar la dictadura de Nicolás Maduro y “diluir” la validez del premio en favor de Machado.

“Por ignorancia, o para tratar de diluir el reconocimiento a Maria Corina, el presidente felicita a una mujer que recibió el Nobel de Paz en 2004 y falleció en 2011.¡Qué pequeñez!“, escribió el representante a la Cámara Andrés Forero.

La analista política Ani Abello también criticó el mensaje de Petro: “Qué tipo tan ignorante. Wangari Maathai fue Nobel en el 2004 y falleció en el 2011. La nueva Nobel de Paz es @MariaCorinaYA y a ella no le puede exigir nada. Exíjale a su amigo narcotraficante Maduro que respete la voluntad popular y se haga a un lado para que Venezuela sea libre".

Vicky Dávila, una férrea opositora y precandidata presidencial también le replicó al jefe de Estado y escribió palabras de afirmación en favor de Machado.

“La mezquindad de Petro no tiene límites. María Corina Machado es una valiente inmensa como su lucha por la libertad de su pueblo. Ningún diálogo. Su amigo Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles, se tiene que caer ya, se robó las elecciones y es un narco usurpador. Viva Venezuela libre, viva Colombia libre. La valentía de María Corina inspira a todas las mujeres del mundo”, escribió Dávila.

Crítica de Vicky Dávila a Petro - crédito @VickyDavilaH/X

El analista político David Cancino también escribió su respuesta a Petro: “Qué semanita para Gustavo Adolfo Petro. La ultraderecha estadounidense logró un acuerdo de Paz en Palestina y ahora le dan el Nobel de Paz a la opositora de su mayor aliado: un narco”.

David Cancino le escribió un mensaje a Petro tras Nobel de Paz a María Corina Machado - crédito @davidcancino/X

Dentro de las burlas que realizaron opositores al jefe de Estado, destacó la del premiado caricaturista @Diegocaricatura que escribió, antes de que Gustavo Petro lanzara su cuestionado su mensaje:

“Mis fuentes me informan que Petro ha escrito y borrado 343 veces un mensaje para referirse al Nobel de Paz de María Corina Machado. A esta hora el presidente continúa encerrado con su celular intentando escribir el trino más tibio de la historia para referirse al tema sin condenar el régimen del compañero Maduro. Son momentos de tensión. Especialmente porque el Nobel le correspondía a él. La idea era, aprovechando que está en Bruselas, pasar a recibirlo a recibirlo a Oslo. Habrá reorganización de agenda y parece que el fin de semana lo pasarán en Guadeberendushenperis. Noticia en desarrollo… (sic)“.