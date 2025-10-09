Este es el municipio de Cundinamarca ideal para hacer turismo astronómico: ofrece las mejores vistas del cielo

Nemocón se consolida como destino clave del astroturismo en Colombia, atrayendo a viajeros interesados en ciencia, historia y experiencias auténticas - crédito Alcaldía de Nemocón

La reciente inclusión de Nemocón entre los diez principales destinos de astroturismo en Colombia marca un giro en la identidad turística de este municipio, tradicionalmente conocido por su histórica mina de sal.

Ubicado a 65 kilómetros de Bogotá, este enclave de Cundinamarca ha sido seleccionado en la convocatoria de Fortalecimiento del Astroturismo, una iniciativa impulsada por el Viceministerio de Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), según informó TuBarco News.

El reconocimiento destaca las condiciones geográficas y atmosféricas de Nemocón, que favorecen la observación de un cielo nocturno despejado y repleto de estrellas. Esta característica convierte al municipio en un escenario ideal para quienes buscan experiencias que integran ciencia, naturaleza y cultura, alineándose con la tendencia global del turismo astronómico.

La oferta turística de Nemocón se ha diversificado más allá de la emblemática mina de sal, famosa por sus formaciones rocosas y espejos de agua subterráneos. Ahora, el municipio incorpora actividades de observación astronómica y rutas educativas, orientadas a visitantes nacionales e internacionales interesados en el conocimiento del universo y en la preservación del cielo nocturno.

Con esta distinción, Nemocón refuerza su perfil como destino sostenible y competitivo, apostando por propuestas que enlazan el patrimonio natural con experiencias innovadoras. El desarrollo del astroturismo no solo amplía la oferta cultural y científica local, sino que también impulsa la economía de la región, al atraer a un público diverso y fomentar nuevas dinámicas en el sector turístico.

Atraídos por la tradición minera que se remonta a épocas prehispánicas, Las Minas de Sal de Nemocón constituyen hoy día uno de los polos turísticos y culturales más destacados de Nemocón. En su interior, extensos túneles y cavernas subterráneas narran la historia de una región cuyo desarrollo ha estado marcado por la extracción de sal, un recurso emblemático que ha forjado la identidad local.

Junto al atractivo de sus minas, la oferta de Nemocón se enriquece con la Iglesia de San Francisco de Asís, un edificio del siglo XVIII que se mantiene como referencia arquitectónica e histórica del municipio. Este templo no solo resalta por su valor patrimonial, sino que también es centro de las festividades más representativas de la localidad.

Cada año, las celebraciones en honor a San Francisco de Asís congregan a residentes y visitantes en procesiones, eventos culturales y ferias artesanales. Decenas de artesanos exhiben y comercializan productos elaborados principalmente de sal y tejidos, fortaleciendo así el reconocimiento regional de estas piezas.

Actividades para realizar en Nemocón

En Nemocón, Cundinamarca, las principales actividades para visitantes incluyen:

Mina de Sal de Nemocón

La mina es el atractivo turístico más destacado del municipio. Ofrece recorridos guiados a través de túneles, salas con lagos salinos y esculturas en sal y roca. Los visitantes pueden conocer la historia de la minería de sal y ver formaciones naturales únicas.

Caminatas y Senderismo

Nemocón se localiza en una zona de montaña y sabana, lo que permite realizar caminatas ecológicas por senderos y zonas rurales con panorámicas del paisaje cundinamarqués.

Museo de Historia Local

El municipio cuenta con un pequeño museo que reúne objetos históricos, fotografías antiguas y piezas arqueológicas que explican el desarrollo de la región.

Gastronomía Local

En el casco urbano y sus alrededores, hay establecimientos que ofrecen platos típicos de la región, como la fritanga, el ajiaco y postres a base de productos lácteos y miel.

Ferias y Eventos

Durante el año se celebran fiestas patronales, ferias gastronómicas y actividades culturales con música, danzas y muestras artesanales propias de Cundinamarca.

Estas opciones convierten a Nemocón en un destino atractivo para quienes buscan turismo cultural, de naturaleza e histórico cercano a Bogotá.