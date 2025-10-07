El concejal Daniel Briceño denuncia irregularidades en alcaldías locales de la capital: “Nos pusimos a investigar y los precios de cámaras y alarmas que conforman el kit no corresponde a su valor”

El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció irregularidades en las alcaldías locales de la capital - crédito Concejo de Bogotá

La compra de elementos de seguridad en la Alcaldía Local de Bosa generó controversia tras la denuncia del concejal Daniel Briceño, que alertó sobre un posible sobrecosto en la adquisición de cámaras de seguridad, cuyo precio habría alcanzado los $2.500.000 por unidad.

La información fue difundida por el propio Briceño en su cuenta en X, donde cuestionó los procedimientos empleados en la transacción pública.

El edil Michael Segura acompañó la denuncia y, en conjunto con Briceño, realizaron cotizaciones independientes de los equipos señalados.

“Consultamos con diferentes proveedores y descubrimos que las mismas cámaras se ofertan entre $700.000 y $900.000 en el mercado”, reveló Segura.

Estas cifras han provocado inquietud sobre el uso eficiente de los recursos públicos en las alcaldías locales de Bogotá.

Durante una entrevista en 6AM de Caracol Radio, Briceño explicó en Caracol Radio que “la Alcaldía de Bosa se encuentra en un proceso para obtener kits de seguridad. Nos pusimos a investigar y los precios de cámaras y alarmas que conforman el kit no corresponden con su valor en el mercado”.