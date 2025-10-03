Colombia

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

El crimen, ocurrido en la vereda El Descanso, en el corregimiento de Potrerito, es investigado por las autoridades, que señalan al grupo armado ilegal como responsable del hecho

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Comandante de la Policía de Cali entregó detalles del crimen y sus responsables - crédito Policía Cali

El asesinato de Nilson Julián Cañaveral, funcionario público de la Alcaldía de Jamundí, conmocionó a la comunidad de este municipio del Valle del Cauca, al conocer que los responsables son el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

El crimen ocurrió hacia las 2:00 p. m. de la tarde del 2 de octubre de 2025 en la zona rural de Jamundí, específicamente en la vereda El Descanso, corregimiento de Ampudia. Cañaveral.

Cañaveral, que dedicó 18 años al servicio público local, fue atacado con armas de fuego mientras cumplía sus funciones laborales, según confirmaron las autoridades.

El funcionario cumplía labores con
El funcionario cumplía labores con maquinaria amarilla cuando fue atacado a bala - crédito Lucho Quina/Facebook

De acuerdo con los reportes oficiales, el ataque se produjo cuando Cañaveral se encontraba en su jornada habitual, operando maquinaria amarilla para el mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales del municipio.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Bello, detalló que varios impactos de bala acabaron con la vida del funcionario, que falleció en el hospital de Jamundí tras el atentado.

Las primeras hipótesis entregadas por el oficial señalan que el ataque fue perpetrado por hombres armados vinculados al frente Jaime Martínez, aunque las investigaciones continúan para conocer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.

Alcaldía de Jamundí lamentó el crimen del funcionario público

Nilson Julián Cañaveral era reconocido en la Administración municipal por su compromiso y calidad humana. Se desempeñó en labores esenciales para la comunidad, especialmente en la operación de maquinaria destinada a mejorar la infraestructura vial de las zonas rurales.

La Alcaldía de Jamundí, a través de un comunicado, destacó su entrega y responsabilidad, resaltando el impacto positivo de su trabajo en la vida cotidiana de los habitantes del municipio. Compañeros y autoridades también expresaron su pesar por la pérdida, evidenciando el vacío que deja en la institución y en la comunidad.

La víctima fue asesinada por
La víctima fue asesinada por el frente Jaime Martínez de las disidencias de lasFarc - crédito Hospital Piloto/Facebook

“Qué tristeza tan grande que hayan asesinado tan vilmente a un compañero que lo único que hacía era trabajar para las comunidades de la zona alta de Jamundí. Siempre estaba atento para solucionar cualquier evento que ocurriera, ya fuera una vía tapada o lo que fuera. Precisamente ayer, 2 de octubre, venía de dejar la retroexcavadora con otro compañero para remover un derrumbe en la zona alta. La verdad es que estamos consternados los demás compañeros que trabajamos en esa zona, porque ayer fue él y mañana puede ser uno de nosotros. Que Dios nos proteja”, dijo uno de sus compañeros de trabajo.

La autoría del crimen fue atribuida al frente Jaime Martínez, una de las estructuras más activas de las disidencias de las Farc en el suroccidente colombiano. Este grupo armado ilegal mantiene una presencia significativa en Jamundí y sus alrededores, lo que ha generado un clima de inseguridad marcado por secuestros, extorsiones, asesinatos y atentados en los últimos años.

Las autoridades señalaron que, en el momento del ataque, en la zona se encontraban otros contratistas de la Alcaldía, lo que ha permitido avanzar en la recolección de elementos para la investigación, en coordinación con la Fiscalía.

Este fue uno de los
Este fue uno de los mensajes expresados por la Alcaldía de Jamundí en relación con el homicidio - crédito @PaoCastillo0/X

El comandante Bello lamentó el asesinato y exhortó a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones, facilitando información relevante a través de los canales oficiales.

“Tenemos varias hipótesis. Había varios integrantes en ese sector, contratistas también de la alcaldía. Por eso tenemos ya elementos de juicio para entrar a la investigación de manera conjunta y con nuestra fiscalía y lamentar profundamente este homicidio de este ciudadano”, expresó el alto oficial.

Y agregó: “A sus familias, que nosotros vamos a adelantar esta investigación de manera pronta y oportuna para el esclarecimiento. Invitarlos a que denuncien a partir de la línea 321 3945156 para esclarecer este homicidio del servidor público del municipio de Jamundí”.

Por su parte, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, expresó su solidaridad con los familiares y amigos de la víctima, condenando el acto violento y reiterando el compromiso de la administración municipal con la búsqueda de justicia.

“Hoy Jamundí está de luto. La vida de nuestro amigo, Julián Cañaveral, trabajador oficial de nuestra Alcaldía, fue arrebatada de manera violenta e injusta. A su familia, mi abrazo solidario y mis oraciones para que Dios les dé fortaleza en estos momentos difíciles. Rechazamos contundentemente estos hechos violentos y levantamos la voz para decir que Jamundí merece respeto, merece paz y merece presencia real del Estado”, señaló la mandataria local, vía X.

